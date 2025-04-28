Организаторы экскурсии по Неглинке получили реальные сроки из-за ЧП

Мещанский суд Москвы осудил Кима и Дубаса за гибель восьмерых человек в коллекторе на Неглиннойр

Tекст: Евгения Караваева

Мещанский суд Москвы приговорил бизнесмена Александра Кима к пяти с половиной годам колонии за организацию нелегальной экскурсии по коллектору Неглинки, которая привела к гибели восьми человек, передает ТАСС.

Диггер Никита Дубас, признавший свою вину, получил восемь с половиной лет лишения свободы. Судья Оксана Горюнова объявила: «Назначить Киму 5,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а Никите Дубасу – 8,5 года заключения».

Оба осуждены по ч. 3 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Иск потерпевших суд удовлетворил частично. Ранее гособвинение требовало для Кима шесть лет колонии, для Дубаса – девять лет, а также удовлетворения гражданских исков потерпевших примерно на 34 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прокурор в Мещанском суде Москвы потребовал для организаторов нелегальной экскурсии по коллектору Неглинки реальные сроки заключения, обвинив Александра Кима и Никиту Дубаса по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более человек.