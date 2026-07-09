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    Казахстан опроверг запуск дронов по России со своей территории
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    Мнения
    Илья Ухов Илья Ухов Добивание врага с Запада требует времени и сил

    В нынешнем противостоянии с Западом, в борьбе за будущее на полях Левобережной Украины нет ничего уникального. Вот Петр I более чем 300 лет тому назад сражался практически с теми же противниками и в тех же локациях.

    5 комментариев
    Александр Тимохин Александр Тимохин Британия теряет морскую мощь по собственной инициативе

    Возникает ощущение, что британцы скатились к магическому мышлению – если повторять мантры типа «дроны», «искусственный интеллект» и прочее, то победа придет сама. При этом у бывшей владычицы морей нет никакого плана развития собственного флота.

    4 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Власти Украины захлопнули ловушку для украинского народа

    Нет у вас теперь никаких дедов, воевавших в Красной армии, строивших корабли в Николаеве и преподававших русскую литературу в Киевском университете. Единственный дед ваш – Бандера, единственное наследие ваше – Бабий Яр, зверски убитые польские дети и сожженные белорусские села.

    21 комментарий
    9 июля 2026, 05:35 • Новости дня

    Эрдоган подарил лидерам ЕС на саммите НАТО боевые пистолеты

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Турции Тайип Эрдоган сделал прощальный подарок европейским политикам после саммита НАТО в Анкаре, вручив им оружие с боевыми патронами.

    Эрдоган преподнес председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе Евросовета Антониу Коште и другим лидерам ЕС пистолеты с гравировкой и боевыми патронами, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Команда службы безопасности главы Евросовета сразу же изъяла подаренное оружие для проведения проверки. Европейские чиновники отметили, что такие подарки не соответствуют строгим ограничениям Бельгии. В связи с этим Кошта и фон дер Ляйен вряд ли смогут хранить пистолеты лично.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер и его нидерландский коллега Роб Йеттен также получили аналогичные презенты от турецкого лидера. Политики заявили, что оставят оружие перед отправкой домой, чтобы специалисты сделали его небоеспособным в целях безопасности.

    В прошлом году премьер-министру Польши Дональду Туску пригрозили тюрьмой из-за дорогого подарка от Эрдогана.

    В 2024 году Эрдоган прислал подарок президенту России Владимиру Путину ко дню рождения.

    8 июля 2026, 20:22 • Новости дня
    Эстония вручила ноту российскому послу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Таллин выразил протест Москве, обвинив российскую сторону в распространении ложных сведений об Эстонии и других странах Прибалтики.

    Эстонское внешнеполитическое ведомство вызвало временного поверенного в делах России для вручения ноты протеста, передает РИА «Новости». Дипломаты обвинили Москву в дезинформационной кампании против стран Балтии.

    «Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах РФ... Министерство передало дипломатическую ноту, касающуюся продолжающегося распространения дезинформации об Эстонии и других странах Прибалтики», – говорится в официальном заявлении ведомства. При этом конкретных примеров ложных сведений Таллин не привел.

    Глава эстонского МИД Маргус Цахкна подчеркнул, что республика не давала разрешения на использование своей территории и воздушного пространства для атак на Россию. Аналогичные заявления ранее делали власти Латвии и Литвы.

    В свою очередь, помощник президента России Николай Патрушев ранее отмечал, что соседние государства фактически соучаствуют в атаках украинских беспилотников в Балтийском регионе. По его словам, сложные маршруты полетов дронов требуют согласования с руководством стран, над которыми они проходят.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин предупредил страны Прибалтики о рисках предоставления территорий для враждебных действий.

    Ранее глава эстонского МИД Маргус Цахкна назвал падение украинских беспилотников на территорию НАТО необходимой ценой конфликта. В мае эстонское оборонное ведомство уведомило Киев о незаконности полетов над своей территорией.

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    8 июля 2026, 10:55 • Новости дня
    Politico: Оружейные планы НАТО столкнулись с жестким протекционизмом Евросоюза

    Politico сообщило о конфликте НАТО и ЕК из-за финансирования ВПК

    Politico: Оружейные планы НАТО столкнулись с жестким протекционизмом Евросоюза
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабные планы Североатлантического альянса по совместному производству оружия натолкнулись на стремление Брюсселя финансировать исключительно собственные оборонные предприятия.

    Инициатива генерального секретаря альянса Марка Рютте по развитию трансатлантического военно-промышленного комплекса вызвала разногласия с руководством Евросоюза, пишет Politico.

    На саммите в Анкаре было объявлено о новых оборонных контрактах на сумму более 54 млрд долларов.

    «Мир увидит, как промышленность Северной Америки и Европы работает рука об руку, вместе внедряя инновации и развивая возможности следующего поколения», – заявил Рютте. Он подчеркнул важность сохранения тесных связей с американскими производителями.

    Европейская комиссия выделяет сотни миллиардов евро на поощрение внутренней военной промышленности, жестко ограничивая участие внешних игроков. Программа кредитования на сумму 150 млрд евро допускает долю иностранных компонентов не более 35%. В долгосрочном бюджете блока на оборону заложен 131 млрд евро со схожими строгими ограничениями.

    Представители европейских структур настаивают, что средства налогоплательщиков должны получать местные компании. Американские корпорации в ответ усилили лоббистскую деятельность и пытаются перенести часть производственных мощностей на территорию европейских государств по лицензионным соглашениям.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Великобритания, Франция и Германия запустили инициативу НАТО стоимостью 50 млрд долларов для разработки дальнобойного оружия без привлечения США.

    Великобритания и Германия запланировали создание высокоточной ударной системы с радиусом действия свыше 2 тыс. километров.

    Главы оборонных ведомств двух стран договорились о начале совместной разработки нового оружия.

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    8 июля 2026, 19:35 • Видео
    США возобновили войну с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

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    8 июля 2026, 21:44 • Новости дня
    Сикорский посоветовал Буданову сдерживать эмоции
    Сикорский посоветовал Буданову сдерживать эмоции
    @ Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на заявление главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о возможной эскалации отношений между Варшавой и Киевом, призвав украинскую сторону к сдержанности.

    Выступая на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Анкаре, глава польского МИД сообщил, что обсудил высказывания Буданова с министром иностранных дел Украины, передает ТАСС.

    «Вчера я обсуждал это заявление [Буданова] с главой МИД Украины. Мне кажется, что лучше сдержать эмоции, ведь именно Украина нуждается в поддержке Запада, а Польша уже очень многое для нее сделала», — заявил Сикорский.

    Поводом для комментария стали слова Буданова, который ранее в интервью украинским СМИ заявил, что Киев не намерен принимать ультиматумы Варшавы. Кроме того, он выразил мнение, что пик противостояния между двумя странами еще впереди, а инициатором нового витка напряженности станет польская сторона.

    Отношения Польши и Украины обострились в июне после решения Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений ВСУ имя «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). В Польше участников УПА считают ответственными за массовые убийства польского населения во время Волынской резни 1943 года.

    После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла. В ответ ряд украинских чиновников отказались от польских государственных наград, аналогичное решение приняли и трое бывших президентов Украины. Позднее часть польских граждан также вернула ранее полученные украинские награды.

    На фоне дипломатического конфликта Зеленский отказался участвовать в международной конференции по восстановлению Украины, прошедшей в Гданьске 25–26 июня, а также объявил о создании «пантеона украинских героев». Впоследствии Верховная рада приняла закон о «национальном пантеоне», предусматривающий возможность перезахоронения участников УПА.

    Напомним, Буданов предрек неизбежное обострение отношений между Киевом и Варшавой к 11 июля.

    Глава Бюро национальной безопасности Польши Бартош Гродецкий назвал несостоятельными попытки украинского чиновника переложить вину за дипломатический кризис на польскую сторону.

    Месяцем ранее Буданов отказался от врученного ему Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей».

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    8 июля 2026, 08:58 • Новости дня
    НАТО намерено признать Россию долгосрочной угрозой
    НАТО намерено признать Россию долгосрочной угрозой
    @ GEORGI LICOVSKI/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В итоговой декларации саммита Североатлантического альянса в Анкаре участники намерены зафиксировать статус России как долгосрочной угрозы, заявил генсек военного блока Марк Рютте.

    «Ожидаю, что сегодня страны-члены снова вместе признают, что Россия представляет для территории НАТО угрозу в долгосрочной перспективе», – указал генсек, передает ТАСС.

    Кроме того, на встрече в турецкой столице будут даны обещания о дальнейшем содействии киевскому режиму. Союзники, как отметил Рютте, планируют вновь заявить о намерении продолжать оказывать поддержку Украине.

    Ранее Рютте жаловался на бессонницу из-за мыслей о российской угрозе.

    В конце июня политик называл Москву главной долгосрочной проблемой для западного блока.

    Перед саммитом в Анкаре страны НАТО не согласовали долгосрочные обязательства по военной поддержке Киева на 2027 год.

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    8 июля 2026, 16:36 • Новости дня
    Саммит НАТО назвал Россию долгосрочной угрозой альянсу
    Саммит НАТО назвал Россию долгосрочной угрозой альянсу
    @ Hussein Malla/AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Итоговая декларация встречи Североатлантического альянса официально закрепила за Москвой статус главной опасности для стран евро-атлантического сообщества.

    Представители стран военного блока согласовали общую декларацию по итогам прошедшего в Анкаре саммита, передает ТАСС.

    В официальном заявлении подчеркивается статус Москвы как серьезного вызова для всего евро-атлантического сообщества. «Чтобы противостоять долгосрочной угрозе, которую Россия представляет евро-атлантической безопасности и стабильности, а также сохраняющейся угрозе терроризма, союзники выполняют обязательства, взятые на себя на саммите в Гааге», – говорится в итоговом документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заранее ожидал признания России долгосрочной угрозой. Неделей ранее глава альянса пожаловался на бессонницу из-за мыслей о российской опасности.

    Турецкая пресса назвала саммит в Анкаре решающим для оценки рисков эскалации.

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    8 июля 2026, 07:45 • Новости дня
    На саммите НАТО подписали оружейные контракты на 50 млрд долларов
    На саммите НАТО подписали оружейные контракты на 50 млрд долларов
    @ Hussein Malla/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Анкаре в рамках форума Североатлантического альянса заключены соглашения о поставках вооружений и реализации совместных проектов на десятки миллиардов долларов, пишут турецкие СМИ.

    Во время саммита военного блока в столице Турции стороны были подписаны контракты на сумму не менее 50 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на Turkiye.

    Новые соглашения касаются закупок систем противовоздушной обороны и беспилотных летательных аппаратов.

    Кроме того, контракты предполагают реализацию различных совместных проектов в сфере создания современных вооружений и боевой техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Североатлантический альянс подготовил презентацию новейших оборонных проектов на миллиарды долларов.

    Нидерланды и Украина договорились о совместном выпуске беспилотных летательных аппаратов на саммите НАТО.

    В мае генсек организации Марк Рютте предложил европейским союзникам нарастить производство вооружений.

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    8 июля 2026, 10:23 • Новости дня
    Bloomberg: Европа потратит 50 млрд долларов на дальнобойное оружие без США

    Bloomberg: Британия, Франция и ФРГ создадут дальнобойные ракеты без США

    Bloomberg: Европа потратит 50 млрд долларов на дальнобойное оружие без США
    @ DPA/Picture Alliance/Reuters Connect

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские страны выделят 50 млрд долларов на инициативу НАТО по разработке систем дальнего радиуса действия, способных поражать цели на расстоянии свыше 2 тыс. километров.

    Великобритания, Франция и Германия запустили инициативу НАТО стоимостью 50 млрд долларов для разработки дальнобойного оружия без привлечения США, передает Bloomberg.

    В течение следующего десятилетия эти страны совместно с другими европейскими союзниками будут создавать ударные системы с высокой точностью. Программа объединит существующие проекты, включая британо-германский пакт о высокоточном ударе и ракету Stratus.

    Сейчас в Европе есть только два типа дальнобойного оружия: немецкие Taurus и британо-французские Storm Shadow/SCALP с дальностью до 500 километров. Однако их запасы истощились из-за поставок на Украину. Нехватка таких систем давно вызывает беспокойство в НАТО, особенно после того, как Дональд Трамп отменил размещение ракет Tomahawk в ФРГ.

    «Эта инициатива под руководством Великобритании позволит нам активизировать наше сотрудничество, объединив европейских союзников, чтобы гарантировать, что НАТО останется в безопасности на долгие годы», – заявил уходящий премьер-министр Британии Кир Стармер.

    Неясно, однако, как этот проект согласуется с Европейским подходом к дальним ударам (ELSA), запущенным два года назад.

    Кроме того, страны НАТО заключили промышленные сделки на 54 млрд долларов, из которых 26 млрд пойдут на комплексную противовоздушную и противоракетную оборону. Британия также курирует программу Brakestop по созданию дешевых аналогов Storm Shadow для Украины без американских компонентов. При этом на прошлой неделе Лондон объявил о присоединении к американской программе высокоточных ударных ракет, что обеспечит британскую армию сверхзвуковым баллистическим оружием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Великобритания и Германия запланировали создание высокоточной ударной системы с радиусом действия свыше 2 тыс. километров.

    Главы оборонных ведомств двух стран договорились о начале совместной разработки нового оружия.

    Двумя годами ранее министры обороны Германии, Франции, Италии и Польши подписали декларацию о намерениях по созданию высокоточных дальнобойных ракет.


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    8 июля 2026, 11:41 • Новости дня
    Трамп заявил о передаче Турции американских истребителей F-35

    Трамп сообщил о предстоящих поставках Турции самолетов пятого поколения F-35

    Tекст: Мария Иванова

    Американский лидер анонсировал предоставление Анкаре современных военных самолетов во время переговоров с руководством Североатлантического альянса.

    Президент Соединенных Штатов подтвердил готовность передать турецкой стороне истребители пятого поколения F-35, передает ТАСС. Соответствующее заявление прозвучало на полях саммита Североатлантического альянса в Анкаре.

    «Турция получит F-35», – сказал глава государства в ходе официальной встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

    Напомним, накануне Трамп объявил о снятии американских санкций с Турции за комплексы С-400.

    Ранее Вашингтон требовал от Анкары продать С-400 третьей стране ради получения F-35.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично встретил американского лидера у трапа самолета в Анкаре.

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    8 июля 2026, 11:55 • Новости дня
    Турция отреагировала на атаку беспилотников на газопровод «Голубой поток»

    Власти Турции начали проверку информации об атаке на «Голубой поток»

    Tекст: Мария Иванова

    Налет дронов на компрессорную станцию «Краснодарская», обеспечивающую работу экспортной газовой магистрали «Голубой поток», стал предметом пристального внимания турецких властей.

    Правительство Турции в настоящий момент анализирует данные об инциденте на объектах магистрали, передает РИА «Новости».

    Ранее представители российской энергетической компании подтвердили факт нападения на инфраструктуру трубопровода.

    Уточняется, что целью налета стала станция «Краснодарская». Этот объект играет ключевую роль в обеспечении экспортных поставок топлива.

    «Мы изучаем поступающую информацию», – прокомментировал ситуацию источник в правительственных кругах. Дальнейшие шаги профильных ведомств будут зависеть от результатов начатой проверки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Газпром» весной отразила атаки беспилотников на инфраструктуру газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток». Турецкое правительство внимательно изучило информацию об ударах по объектам «Турецкого потока».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал постоянно информировать Анкару об угрозах для черноморских трубопроводов.

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    8 июля 2026, 15:14 • Новости дня
    ЕК подала в суд на Францию, Испанию, Ирландию и Нидерланды

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская комиссия обратилась в Суд ЕС с жалобой на несколько государств за неисполнение требований европейского законодательства.

    «Сегодня Европейская комиссия приняла решение передать дела Ирландии, Испании, Франции и Нидерландов в Суд Европейского союза в связи с тем, что эти страны не уведомили Комиссию о мерах по переносу в национальное законодательство положений Директивы NIS2 о безопасности сетевых и информационных систем», – говорится в заявлении ведомства, передает РИА «Новости».

    В Брюсселе подчеркнули, что новые правила призваны усилить защиту киберпространства. Директива устанавливает строгие стандарты для организаций в 18 критически важных секторах экономики, среди которых энергетика, здравоохранение, транспорт и государственное управление.

    Государства Евросоюза были обязаны интегрировать положения документа в свои национальные законы еще в 2024 году. Большинство стран успешно выполнили требование, однако четыре упомянутых государства до сих пор не отчитались о завершении процесса адаптации правовой базы.

    Ранее Еврокомиссия призвала готовиться к новым угрозам кибервойны из-за развития искусственного интеллекта.

    Евросоюз создал собственную базу данных уязвимостей в киберпространстве для снижения зависимости от США.

    До этого европейский регулятор обвинил компании Meta (признана экстремистской в России) и TikTok в нарушении цифровых норм объединения.

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    8 июля 2026, 19:59 • Новости дня
    Генсек НАТО одобрил удары Киева по российской энергоинфраструктуре

    Рютте поддержал атаки Киева на российские нефтеперерабатывающие заводы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководитель Североатлантического альянса положительно оценил атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие предприятия на территории России, отметив их влияние на простых граждан.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал удары украинской армии западным оружием по энергетической инфраструктуре России. Об этом руководитель альянса рассказал во время пресс-конференции, посвященной итогам прошедшего саммита военно-политического блока, передает ТАСС.

    В качестве примера глава организации привел атаку беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Омске. «Это бьет по людям, которые ездят на машинах, создает очереди на заправках», – подчеркнул Рютте.

    При этом генеральный секретарь отказался комментировать возможные последствия ответных действий Москвы для самой Украины. Кроме того, руководитель альянса добавил, что рассчитывает на скорое согласование новых ограничительных мер против России со стороны Евросоюза и Соединенных Штатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России обвинил Евросоюз в одобрении атак Киева на любые объекты энергетики.

    Ранее Марк Рютте отказался комментировать передачу разведданных альянса для ударов по российским аэродромам. До этого он поддержал возможность применения западного оружия по целям на территории РФ.


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    8 июля 2026, 22:51 • Новости дня
    Захарова указала на подготовку НАТО к вооруженному конфликту с Россией

    Захарова: Генеральная линия НАТО останется неизменной

    Tекст: Антон Антонов

    НАТО сохранило курс на милитаризацию Европы и подготовку к конфликту с Россией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова, слова которой приводятся на сайте МИД, отметила, что 7-8 июля в Анкаре состоялся саммит НАТО, в котором приняли участие главы государств и правительств стран-членов этого военно-политического объединения.

    По ее словам, попытки генсека альянса Марка Рютте представить встречу как эпохальную провалились, а его «коммивояжерские навыки» не помогли сгладить разногласия, в том числе с США, недовольными расходами на безопасность Европы.

    Захарова отметила, что трещины в трансатлантической связке сохранились, хотя европейские лидеры и руководство Канады демонстрировали лояльность Вашингтону и готовность увеличивать оборонные обязательства. При этом, подчеркнула она, союзники по НАТО вновь назвали Россию долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности, хотя некоторые из них при этом признают отсутствие признаков подготовки российского нападения. Конфронтация с Россией, по ее словам, приобрела для блока экзистенциальный и системный характер.

    «Фактически нынешние евроэлиты – выдвигают себя на ведущие позиции в конфронтации «коллективного Запада» с нашей страной. Причем до них, скорее всего, не доходит, что все это предполагает не только создание угроз и проблем России, но и значительное истощение ресурсов и формирование очагов военной напряженности в самой Европе. Кому на руку «одним выстрелом убить двух зайцев» – очевидно». – заявила она.

    Она добавила, что на этом фоне в США растет разочарование НАТО: Вашингтон недоволен нерешенным по своему сценарию вопросом по Гренландии и поведением союзников, которые, как там считают, не поддержали Америку в нужный момент.

    По словам Захаровой, американцы не приняли попытки Рютте с помощью «креативной бухгалтерии» представить усилия по наращиванию военных расходов более значительными. При этом сам генсек признал, что средств выделено столько, что оборонная промышленность не успевает их «переварить».

    По предварительным оценкам, в 2026 году совокупные военные расходы стран НАТО достигнут 1,8 трлн долларов. «Сколько хороших дел можно было бы сделать на эти средства?» – заявила Захарова.

    Захарова подчеркнула, что созидательная повестка для НАТО по-прежнему не является приоритетом. «Генеральная линия остается неизменной – милитаризация европейского континента, концентрация на наращивании оборонного потенциала, подготовка к вооружённому конфликту с Россией и, конечно, помощь Украине, которая используется радикалами из рядов альянса ради достижения эфемерной цели – нанесения «стратегического поражения» нашей стране», – заявила

    По итогам саммита Киеву обещано военной помощи на 70 млрд евро в 2026 году с сохранением такого же уровня поддержки в 2027 году, при том что, по словам Захаровой, интересы простых европейцев и судьба украинцев игнорируются, а на социально-экономические нужды средства урезаются.

    «Как констатировал Марк Рютте, «нет времени на раздумья». А жаль, ведь если бы натовские стратеги остановились бы и поразмышляли, то возможно не принимали бы столь безответственных решений, которые могут привести к катастрофе не только альянс, но и весь мир», – заявила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, итоговая декларация саммита НАТО в Анкаре официально закрепила за Россией статус долгосрочной угрозы для альянса.

    Рютте на этом саммите назвал наращивание производства вооружений ключевым приоритетом блока. Он же в Анкаре объявил о запуске в Европе проектов по производству и обслуживанию танков Abrams и ракет ATACMS.

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    8 июля 2026, 20:05 • Новости дня
    Пеллегрини заявил о поиске ЕС переговорщика для контактов с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские лидеры активно подбирают компромиссную фигуру для выстраивания мирного диалога между Москвой и Киевом, , заявил президент Словакии Петер Пеллегрини.

    Руководство Европейского союза намерено определить дипломата для налаживания контактов с участниками конфликта. Соответствующее заявление сделал словацкий лидер Петер Пеллегрини по итогам саммита НАТО в Анкаре, пишет РИА «Новости».

    «Я знаю, что на уровне Европейского союза идет поиск персоны, которая могла бы быть тем переговорщиком, который бы был принят и Россией, и Украиной, и государствами-членами Европейского союза», – подчеркнул политик.

    Глава государства выразил уверенность, что подходящий кандидат будет найден в кратчайшие сроки. Это позволит сторонам оперативно сесть за стол переговоров и начать обсуждение путей урегулирования ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила обсудить выдачу мандата на диалог с Москвой. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони рассматривала возможность назначения президента Финляндии Александра Стубба на эту роль. Премьер Чехии Андрей Бабиш назвал идеальным переговорщиком канцлера Германии Фридриха Мерца.

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    8 июля 2026, 13:31 • Новости дня
    В ЕК пообещали защитить страны Евросоюза от решений Трампа

    Еврокомиссия пообещала защитить страны ЕС после угроз Трампа в адрес Испании

    Tекст: Мария Иванова

    Европейское руководство намерено отстаивать экономическую безопасность участников объединения на фоне планов американской администрации остановить торговые отношения с Мадридом.

    Официальный Брюссель отреагировал на планы президента США Дональда Трампа прекратить торговлю с Испанией, передает ТАСС.

    На специальном брифинге представитель ведомства Олоф Джилл прокомментировал ситуацию. «Еврокомиссия будет защищать интересы всех своих стран-членов», – заявил он.

    Чиновник напомнил, что экономические связи между Евросоюзом и Соединенными Штатами глубоко интегрированы и приносят взаимную выгоду. По его словам, защита этих отношений отвечает общим интересам сторон, что закреплено в подписанном в прошлом году двустороннем соглашении.

    В Брюсселе ожидают, что Вашингтон продолжит соблюдать взятые на себя обязательства. При этом Джилл отказался отвечать на уточняющие вопросы журналистов относительно дальнейших перспектив торговли между США и Испанией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США сообщил о нежелании продолжать двустороннее экономическое сотрудничество с Мадридом. В ответ правительство Испании призвало Вашингтон уважать международное право и действующие двусторонние соглашения.

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    8 июля 2026, 09:27 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе выросли на 3%

    Биржевые цены на газ в Европе достигли 567 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость природного газа на европейских биржах увеличилась на 3%, приблизившись к отметке 567 долларов за тысячу кубометров.

    Котировки на газ в Европе в среду утром показали рост на 3%, достигнув примерно 567 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Августовские фьючерсы по индексу крупнейшего в Европе нидерландского хаба TTF начали торги с отметки 571 доллар. К 9:09 мск этот показатель зафиксировался на уровне 566,6 доллара, что на 2,9% превышает расчетную цену предыдущего дня.

    Рост цен на топливо на европейских рынках начался второго марта, после ударов США и Израиля по Ирану. Максимальное значение за время конфликта составило 853,7 доллара за тысячу кубометров и было зафиксировано 19 марта на фоне сокращения производства СПГ Катаром.

    В марте средние цены выросли почти на 60% по сравнению с февралем. В апреле произошло снижение на 14%, в мае – рост на 5%, а в июне котировки вновь опустились на 6%. Исторический рекорд стоимости газа в Европе был установлен в начале весны 2022 года, когда цена достигла 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Напомним, накануне биржевые цены на газ в Европе превысили 540 долларов.

    В начале июня биржевые цены на газ в Европе превысили отметку в 600 долларов за тысячу кубометров.

    В конце прошлого месяца стоимость фьючерсов опустилась ниже 500 долларов.

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