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    «Пророссийский бунт» в Европарламенте душат в зародыше
    Зеленский выдвинул ультиматум Лукашенко
    Семь политических партий потребовали отменить итоги выборов в Армении
    Эксперт назвала самые частые причины отказа в выдаче шенгенской визы россиянам
    Болгария отказалась поддержать 21-й пакет санкций ЕС против России
    Захарова пошутила о голубиной почте в ответ на заявления Евросоюза
    Трамп допустил проведение операции по смене руководства Кубы
    Минтруд сообщил о назначении семейной выплаты сотням тысяч россиян
    Туск назвал позорными действия Зеленского по героизации УПА
    Мнения
    Александр Филиппов Александр Филиппов Анархия перестает быть аномалией

    Возрожденный анархизм государств, продолжающийся анархизм антиглобалистских движений и новый анархизм технофеодалов при любом раскладе не обещают предсказуемость и стабильность.

    3 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Станет ли Тайвань Украиной 2.0

    США, по всей видимости, ведут скрытую подготовку к схватке за Тайвань, о чем парадоксальным образом говорит исчезновение прямых упоминаний острова из свежих военно-политических документов.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Политическое украинство вызревало в течение веков

    Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.

    38 комментариев
    19 июня 2026, 22:00 • Новости дня

    Урсула фон дер Ляйен предложила обсудить мандат на переговоры с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на закрытом заседании саммита ЕС заявила, что наступило подходящее время для рассмотрения вопроса о предоставлении мандата на переговоры Евросоюза с Россией, сообщает телеканал Euronews.

    Вопрос о выдаче мандата на диалог с Москвой поднимался на закрытом заседании европейского саммита. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала нынешнее время оптимальным для подобных дискуссий, передает РИА «Новости».

    Иностранные журналисты раскрыли детали выступления европейского политика. «Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС должен начать рассматривать вопрос о предоставлении переговорного мандата для мирных переговоров по Украине», – отмечается в материале телеканала Euronews.

    Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напоминал об открытости российского лидера Владимира Путина к контактам. При этом пресс-секретарь президента подчеркивал ошибочность попыток западных стран выстраивать общение с позиции силы.

    В свою очередь председатель Евросовета Антониу Кошта также выражал готовность поднять тему подготовки к дипломатическому процессу. Он уточнял, что консультации с лидерами объединения начнутся при наступлении правильного момента.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта назвал создание неформального канала связи с Москвой базой для возможных мирных инициатив.

    Глава Европейского совета Антониу Кошта попытался наладить контакты с Россией для подготовки возможных переговоров по Украине.

    Действия политика вызвали яростную реакцию у представителей стран Прибалтики.

    Ранее лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе не согласовали кандидатуру возможного переговорщика с Москвой.

    19 июня 2026, 12:41 • Новости дня
    Российские войска освободили Юрковку в ДНР
    Российские войска освободили Юрковку в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки продвинулись вглубь обороны противника и освободили Юрковку в Донецкой народной республике (ДНР). Ранее группировка зачистила от противника Артема и Рай-Александровку. Всего за неделю ВС России освободили пять сел в ДНР.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, артиллерийской, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны, говорится в канале Max Минобороны.

    В течение недели в результате действий подразделений группировки «Центр» были освобождены Новый Донбасс и Кутузовка в ДНР. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии.

    Потери противника на этом направлении за последнюю неделю составили более 2040 военнослужащих, 18 бронемашин, девять орудий полевой артиллерии и две боевые машины РСЗО «Град», отчитались в Минобороны.

    За прошедшую неделю подразделениями группировки «Север» нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных, батальона беспилотных систем ВСУ, четырех бригад теробороны и двух погранотрядов погранслужбы Украины.

    Всего в зоне ответственности группировки за этот период противник потерял свыше 1540 военнослужащих, десять бронемашин, три орудия полевой артиллерии и пять станций РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. За неделю нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и  нацгвардии.

    За минувшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили более 1490 военнослужащих, 24 бронемашины и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять станций РЭБ, перечислили в Минобороны.

    В течение недели подразделения группировки «Восток» продолжали наступательные действия, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух штурмовых, пяти десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны. При этом потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки составили свыше 3140 военнослужащих, 20 бронемашин и девять орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны.

    За прошедшую неделю на этом направлении противник потерял более 330 военнослужащих,  бронемашину, два орудия полевой артиллерии и 24 станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска российские войска освободили Рай-Александровку в ДНР

    Днем ранее они очистили от противника Кутузовку в ДНР

    До этого российские войска взяли под контроль Новый Донбасс в ДНР.

    Комментарии (3)
    19 июня 2026, 16:15 • Новости дня
    В «Единой России» выступили в защиту прав самозанятых

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» считает необходимым сохранить действующие условия работы самозанятых как минимум до конца 2028 года, сообщил председатель общественного совета партийного проекта «Предпринимательство» Александр Калинин.

    «Важно обеспечить гарантированную законом неизменность условий работы самозанятых до конца 2028 года, поскольку это было обещано и зафиксировано в федеральном законе. Люди поверили государству, легализовали свою деятельность, стали платить налоги», – заявил Калинин, передает ТАСС.

    Политик отметил, что партия также инициировала изменения в Трудовой кодекс, направленные на четкое разграничение трудовых и гражданско-правовых отношений. В настоящее время эти предложения обсуждаются с профильными объединениями и профсоюзами.

    Партия планирует разбираться с каждым случаем нарушения прав самозанятых. В прошлом году они перечислили в бюджет 137 млрд рублей налога на профессиональный доход.

    В конце мая партия «Единая Россия» выступила за сохранение мер государственной поддержки самозанятых.

    Осенью прошлого года пресс-служба кабинета министров сообщила об отсутствии планов по изменению режима их работы до 2028 года.

    Весной прошлого года президент Владимир Путин призвал не допустить возвращения таких работников в теневой сектор экономики.

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    19 июня 2026, 19:11 • Видео
    Лавров ответил на ультиматум Европы

    На сайте МИД России вышла статья министра иностранных дел Сергея Лаврова. Изначально она была написана для одного из европейских изданий, но там ее в итоге публиковать отказались. Посвящен материал самому важному – конфликту вокруг Украины, отношениям РФ-ЕС и третьей мировой войне.

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    19 июня 2026, 19:27 • Новости дня
    Зеленский выдвинул ультиматум Лукашенко

    Зеленский выступил с военными угрозами в адрес Белоруссии

    Зеленский выдвинул ультиматум Лукашенко
    @ Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул ультиматум главе Белоруссии Александру Лукашенко и потребовал «отвести технику» от украинских границ, пишут украинские СМИ.

    Поводом стало предполагаемое скопление военной техники Белоруссии вблизи границы, передают украинские СМИ. По версии Зеленского, развернутые там белорусские силы якобы используются для корректировки ударов по территории Украины.

    «Дал неделю на ее вывод, иначе «мы это сделаем сами», – приводит издание слова главы киевского режима.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск ожидает честных объяснений от украинского руководства после удара по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области.

    В апреле Зеленский заявил о якобыведущейся подготовке Минском артиллерийских позиций в приграничных районах. В середине мая он приказал перебросить дополнительные силы на черниговско-киевское направление. Позже политик пригрозил руководству соседней республики превентивными мерами.

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    19 июня 2026, 11:27 • Новости дня
    Каллас призвала требовать от России уступок
    Каллас призвала требовать от России уступок
    @ OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Перед возможными переговорами с Москвой европейским странам необходимо заранее согласовать жесткий список требований для предотвращения возобновления конфликта, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

    «Для меня самым важным было и остается то, чтобы мы заранее определили, с какими именно требованиями собираемся обращаться к России. Действительно, звучат заявления о том, что нужно разговаривать, и очевидно, что определенное движение в этом направлении происходит», – подчеркнула она общественному вещателю Эстонии ERR.

    Политик отметила недопустимость ограничения диалога лишь вопросами прекращения огня, передает «Интерфакс».

    По ее мнению, Брюссель обязан настаивать на целом ряде уступок со стороны Москвы. В противном случае текущая ситуация станет лишь паузой перед новым витком напряженности через несколько лет.

    Отвечая на вопросы о подготовке формальных контактов, дипломат подтвердила наличие определенной активности в этом направлении. Главной проблемой она назвала не состав переговорщиков, а содержательную часть будущих дискуссий.

    Особую обеспокоенность текущим положением дел выражают государства восточного фланга. Представители Восточной Европы опасаются, что их исключат из переговорного процесса, несмотря на глубокое понимание российской специфики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила роль Евросоюза в качестве беспристрастного посредника на Украине.

    Она потребовала ограничить Вооруженные силы России при начале мирных переговоров.

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал подобные требования к Москве обычными уличными высказываниями.

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    19 июня 2026, 11:30 • Новости дня
    Захарова объяснила отказ Politico Europe публиковать статью Лаврова

    Мария Захарова: Politico Europe не опубликовало статью Лаврова из-за цензуры в Европе

    Захарова объяснила отказ Politico Europe публиковать статью Лаврова
    @ mid.ru

    Tекст: Алёна Задорожная

    Издание Politico Europe не объяснило причин снятия с публикации статьи Сергея Лаврова. Но такой шаг стал предсказуемым, сказала газете ВЗГЛЯД представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат отметила, что ведомство неспроста предает эту историю гласности: «Когда в Европе будут говорить о том, что являются якобы свободными, а мы цензурируем информационное поле, у нас будут доказательства обратного».

    «Статья Сергея Лаврова посвящена ситуации на Украине и в Европе в целом в контексте безопасности», – отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Как напомнила собеседница, представители политического истеблишмента – от государственных деятелей высшего уровня и до представителей общественности в странах Европейского союза – выступают с заявлениями о том, что они «думают о месте за столом переговоров», а также о том, что урегулирование кризиса «без них невозможно».

    «В этой связи статья министра иностранных дел была бы полезна к ознакомлению как им, так и широкой аудитории тех стран, которыми они руководят и которым они на протяжении многих лет рассказывали о ситуации на Украине без возможности получать альтернативное мнение. Кроме западных мейнстримных медиа, которые освещали ситуацию так, как им было предписано, никакой другой информации у аудитории Западной Европы и не было», – указала Захарова.

    «Безусловно, и независимые журналисты, и российские средства массовой информации эти материалы продвигали и предлагали. Но те, кто задавал тон в медиасреде в своих странах, естественно, формировали информационное поле исключительно в одном ключе. И сейчас мы получили прямые доказательства того, что коллективный Брюссель – который призывает к демократии, говорит о свободе слова, плюрализме мнений – блокирует информацию от России», – подчеркнула дипломат.

    Она отметила, что издание Politico Europe не дало каких-либо объяснений причин отказа публиковать статью Лаврова. «Я хочу обратить внимание, что речь идет не о листовках и не о пропагандистских материалах, а о размышлении главы российского внешнеполитического ведомства по ситуации на европейском континенте в контексте многолетнего кризиса вокруг одной из крупнейших европейских стран», – добавила представитель МИД.

    На этом фоне она напомнила, что ранее уже был похожий случай: итальянская газета Corriere della Sera не стала публиковать интервью министра иностранных дел России. «Действия Politico Europe оказались предсказуемыми. Но я хочу отметить, что мы предаем это гласности неспроста. Когда они будут говорить о том, что являются якобы свободными, а мы якобы цензурируем информационное поле, то – простите, извините – вот вам доказательства», – добавила собеседница.

    «Мы должны предоставлять информацию всему международному сообществу и делать все от нас зависящее и даже больше для того, чтобы информация о позиции России достигала адресатов. Так, статья Сергея Лаврова, которую издание Politico Europe отказалось публиковать, переведена на английский и доступна в интернете. Она также будет размещена на всех сайтах и аккаунтах российских посольств, постпредств и генеральных консульств. Поэтому так или иначе, но мы достигаем своих целей», – заключила Захарова.

    Ранее МИД России сообщил, что министр иностранных дел Сергей Лавров написал статью «Украина, Европа и глобальная безопасность». Она готовилась для издания Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена, отметили в ведомстве. В настоящее время статья опубликована на сайтах МИД и журнала «Международная жизнь».

    «Весь опыт ведения переговоров с Европой как частью «коллективного Запада» за последние 20 с лишним лет свидетельствует только об одном. Переговоры с Россией – это обманная тактика, дипломатическое прикрытие геополитической экспансии Запада и его институтов, прежде всего НАТО и Евросоюза на восток – в направлении российских границ», – написал Лавров.

    По его словам, цель европейских лидеров – «не переговоры с Россией, а спасение режима Владимира Зеленского, сохранение его как плацдарма для продолжения борьбы с нами». «Для этого в европейских столицах хотят добиться скорейшего прекращения огня, чтобы не допустить краха ВСУ на фронте. «Подморозить» конфликт без устранения его первопричин. И сразу ввести на Украину воинские контингенты британо-французской «коалиции желающих», – указал он.

    Глава внешнеполитического ведомства отметил, что европейские власти вложили значительный «политический капитал» и сотни миллиардов долларов в поддержку Украины и наращивание военных бюджетов. Лавров написал, что в Европе рассчитывают достичь боеготовности для конфликта с Россией к 2030 году, а до этого «тянуть время различными способами».

    «Единая Европа продолжает грезить экспансией, намерена осваивать Украину и Молдавию, втягивает в свою орбиту Армению. НАТО расширилось на восток, поглотив Финляндию и Швецию. Украина рассматривается в качестве «ударного кулака» будущих европейских вооруженных сил, автономных от США и НАТО», – говорится в статье.

    По его оценкам, сложившаяся ситуация грозит глобальными рисками безопасности, «так как прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями». Попытки Европы приписать России агрессивные планы глава МИД, ссылаясь на президента Владимира Путина, назвал провокацией. «И это не тот фон, на котором можно вести содержательные переговоры о чем бы то ни было», – подчеркнул министр.

    По его словам, «европейским лидерам нужно понять, что та модель региональной безопасности, которая строилась в Европе десятилетиями, начиная с принятия Хельсинкского Заключительного акта в 1975 году, разрушена их же руками». «Возврата к ней не будет», – указал он. Как отметил Лавров, сейчас нужно двигаться к созданию архитектуры безопасности, которая отражает «многополярные реалии современности».

    «Растоптанный в евроатлантических построениях принцип равной и неделимой безопасности можно воплотить в жизнь в новой евразийской архитектуре. Когда созреют условия, Европа сможет подключиться к этой большой работе», – добавил министр. Он подчеркнул: для содержательного диалога требуется восстановить доверие, подорванное антироссийскими действиями Запада и Европы как его составной части в эпоху после холодной войны.

    «Доверие можно вернуть только практическими шагами, доказывающими искренность отказа от использования дипломатии в качестве прикрытия для реализации экспансионистских замыслов. Доверие нельзя вернуть, а диалог возобновить при помощи ультиматумов наподобие того, что был предъявлен России в Лондоне 7 июня. Показательно, что лондонский ультиматум был безапелляционно подтвержден послами Британии, Франции и ФРГ на встрече в российском МИДе 11 июня, о которой они настойчиво просили», – написал Лавров.

    Отметим, в ноябре 2025 года итальянская газета Corriere della Sera отказалась публиковать интервью с главой МИД РФ. «Нам «объясняли», что слова С.В. Лаврова «содержат много спорных утверждений, требующих проверки фактов или дополнительных прояснений, публикация которых привела бы к превышению разумных объемов», – сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства. Предложение России опубликовать сокращенную версию в печати и полную версию на сайте было отклонено.

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    19 июня 2026, 15:43 • Новости дня
    Набиуллина сообщила о вероятном повышении прогноза ключевой ставки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Центробанк, вероятно, пересмотрит прогноз траектории ключевой ставки вверх из-за роста проинфляционных рисков, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике.

    «Сейчас проинфляционные риски даже выросли, и если и будет пересматриваться прогноз траектории ключевой ставки, то скорее вверх, а не вниз», – подчеркнула глава Центробанка, передает ТАСС.

    Весной прошлого года Набиуллина сообщила о готовности регулятора повысить ключевую ставку при проявлении инфляционных рисков.

    Зампред Банка России Алексей Заботкин допустил применение дополнительных мер для замедления темпов роста цен.

    Летом 2024 года совет директоров ЦБ увеличил этот показатель с 16% до 18% годовых.

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    19 июня 2026, 10:57 • Новости дня
    Российские штурмовые группы зашли в центр Красного Лимана

    Российские штурмовые группы зашли в центральную часть Красного Лимана

    Российские штурмовые группы зашли в центр Красного Лимана
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России прорвались в центральную часть Красного Лимана, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Борис Рожин в Max сообщил, что российские штурмовые группы просочились в центральную часть Красного Лимана.

    По его словам, в настоящее время этот город, а также Константиновка находятся в процессе перехода под полный контроль Вооруженных сил России.

    «Далее будут Святогорск и Белицкое», – заявил Рожин, оценивая перспективы дальнейшего освобождения населенных пунктов.

    Российские подразделения вытеснили украинских боевиков из храма Иверской иконы Божией Матери в Красном Лимане.

    Двумя днями ранее бойцы группировки «Север» установили контроль над четырьмя районами на северо-западных окраинах населенного пункта.

    ВС России в Красном Лимане зачистили 48 зданий от украинских боевиков.

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    19 июня 2026, 17:18 • Новости дня
    Минтруд сообщил о назначении семейной выплаты сотням тысяч россиян

    Минтруд сообщил о назначении семейной выплаты более чем 363 тыс. россиян

    Минтруд сообщил о назначении семейной выплаты сотням тысяч россиян
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    С начала июня новую семейную налоговую выплату оформили сотни тысяч граждан страны, воспитывающих в общей сложности более 845 тыс. детей, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков во время рабочего визита в Ямало-Ненецкий автономный округ.

    Семейная налоговая выплата уже назначена более чем 363,7 тыс. россиян, сообщил он, передает РИА «Новости».

    «Выплаты уже назначены 363,7 тыс. граждан, которые воспитывают более 845 тыс. детей», – заявил Котяков.

    Ранее Министерство труда анонсировало старт приема заявлений на семейную выплату с 1 июня.

    Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о возможности получения этих средств более чем 4 млн российских семей.

    Президент России Владимир Путин объявил о введении данного налогового возврата в конце прошлого года.

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    19 июня 2026, 05:37 • Новости дня
    Украинской певице Тине Кароль пригрозили уголовным делом
    Украинской певице Тине Кароль пригрозили уголовным делом
    @ Aleksandr Gusev/Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинской артистке Тине Кароль грозит до 20 лет лишения свободы из-за систематической поддержки и спонсирования украинских вооруженных формирований, сообщило УВД военно-гражданской администрации Харьковской области.

    Причиной возбуждения дела стала регулярная помощь украинским военным и визиты на контрольно-пропускные пункты противника, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение администрации.

    «Кроме того, следствием установлен факт финансирования вооруженных формирований Украины», – пояснили в УВД региона.

    По совокупности предъявленных обвинений артистка может получить суровое наказание. За совершение данных правонарушений ей грозит тюремное заключение на срок до 20 лет.

    В мае 2026 года украинский суд заочно приговорил певицу Таисию Повалий к 12 годам заключения за поддержку России.

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    19 июня 2026, 13:05 • Новости дня
    Кремль назвал заблуждением попытки Европы говорить с Россией с позиции силы

    Песков назвал заблуждением попытки Европы говорить с позиции силы

    Кремль назвал заблуждением попытки Европы говорить с Россией с позиции силы
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейцы заблуждаются, думая, что с Россией надо говорить с позиции силы, однако здравый смысл требует сохранения контактов с ЕС для решения сложнейших проблем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, представители европейских государств глубоко ошибаются, полагая возможным выстраивать общение с российской стороной через призму собственной силы, передает РИА «Новости». Подобный подход совершенно неприемлем и исторически обречен на провал.

    «У европейцев есть очень большое заблуждение: они исходят из того, что, дескать, с Россией надо вести переговоры с позиции силы, исходя из слабости России», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он пояснил, что подобная риторика ни к чему не приведет, а сама ошибка может проистекать из некомпетентности, глупости или плохой информированности западных политиков.

    При этом представитель Кремля подчеркнул крайнюю важность сохранения диалога. По его словам, логика здравого смысла диктует необходимость контактов для обсуждения огромного количества сложнейших вызовов, стоящих на международной повестке дня.

    Ранее Песков назвал неприемлемыми предварительные требования европейских стран для мирного урегулирования.

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    19 июня 2026, 10:45 • Новости дня
    Глава Евросовета оправдал тайные контакты с Россией ради мира

    Глава Евросовета Кошта объяснил контакты с Россией подготовкой к переговорам

    Глава Евросовета оправдал тайные контакты с Россией ради мира
    @ LUONG THAI LINH/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    На саммите в Брюсселе председатель Европейского совета Антониу Кошта назвал создание неформального канала связи с Москвой необходимой базой для возможных мирных инициатив.

    Европейский политик выступил в защиту своих дипломатических шагов на встрече лидеров Евросоюза в Брюсселе, передает Bloomberg.

    По словам источника агентства, Кошта охарактеризовал эти связи как краткие. Он подчеркнул, что его команда занимается подготовкой к моменту, когда появится возможность привлечь Москву к обсуждению мира.

    Действия председателя Евросовета вызвали недовольство ряда европейских стран. На саммите, где присутствовал Владимир Зеленский, обсуждалась целесообразность назначения специального посланника по России. При этом Германия, Франция и Британия параллельно разрабатывают собственный план по привлечению Москвы к диалогу.

    Выступая после встречи, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер отметил пользу различных форматов взаимодействия. «Только институты союза могут представлять союз», – заявил он, добавив, что группа из трех стран может работать над гарантиями безопасности для Киева, тогда как Кошта способен выступать от лица всего блока.

    Ситуация осложняется позицией США. На недавнем саммите G7 Дональд Трамп продемонстрировал интерес к украинскому кризису. Тем временем некоторые европейские лидеры, включая президента Литвы Гитанаса Науседу, считают преждевременным начинать переговоры с Владимиром Путиным, ожидая от него уступок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Европейского совета Антониу Кошта попытался наладить контакты с Россией для подготовки возможных переговоров по Украине. Действия политика вызвали яростную реакцию у представителей стран Прибалтики.

    Ранее лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе не согласовали кандидатуру возможного переговорщика с Москвой.

    Комментарии (0)
    19 июня 2026, 19:38 • Новости дня
    Эксперт Федутинов сравнил дрон ВСУ «Сичень» с российской «Геранью»

    Эксперт Федутинов: Дрон ВСУ «Сичень» выполнен по аналогичной с «Геранью» схеме

    Эксперт Федутинов сравнил дрон ВСУ «Сичень» с российской «Геранью»
    @ Ministry of Foreign Affairs of Ukraine

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинский БЛА «Сичень», который был замечен в ходе недавней атаки на Московский регион, – довольно новый аппарат. По некоторым данным, максимальная взлетная масса беспилотника составляет порядка 140 кг, включая 40-килограммовую боевую часть, вероятно, фугасного или осколочно-фугасного типа, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

    «В ходе недавней атаки на Московский регион противником была задействована широкая номенклатура имеющихся в распоряжении ВСУ беспилотников-камикадзе. Это было сделано для увеличения количества одновременно задействованных беспилотников в целях повышения вероятности прорыва противовоздушной обороны Москвы», – отметил эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

    «В результате – даже при высоких показателях эффективности перехвата целей, характерных для российских средств ПВО – нескольким аппаратам удалось прорваться сквозь эшелонированную оборону и нанести определенный ограниченный, но, тем не менее, неприятный ущерб гражданским объектам», – добавил он. По словам собеседника, Украина, в частности, применяла дроны Ан-196 «Лютый», «Морок», FP-1, «Бобер».

    «Одним из задействованных украинской стороной беспилотников был БЛА «Сичень». Это довольно новый аппарат, который впервые был представлен общественности в апреле текущего года», – указал эксперт. Как рассказал Федутинов, «Сичень» выполнен по аналогичной с БЛА «Герань» схеме бесхвостка.

    «В качестве силовой установки используется четырехцилиндровый оппозитный двигатель внутреннего сгорания. По некоторым данным, максимальная взлетная масса беспилотника составляет порядка 140 кг, включая 40-килограммовую боевую часть, вероятно, фугасного или осколочно-фугасного типа. Сообщалось, что аппарат может применяться по целям, удаленным от места старта на дальность до 1400 км», – детализировал он.

    «Аппараты такого плана нередко называют Геране- или Шахедо-подобными. Это обусловлено тем, что в указанных БЛА удалось реализовать удачный баланс между техническими параметрами беспилотника – прежде всего дальностью действия и массой носимой полезной нагрузки – а также стоимостью изделий. Неслучайно, изучение опыта конфликта на Украине привело к появлению разнообразных клонов таких БЛА в различных странах мира», – заключил эксперт.

    Ранее стало известно, что ВСУ в ходе атаки на Московский регион 18 июня применили новый дрон «Сiчень» («Январь»). Как сообщают авторы Telegram-канала «Военный Осведомитель», в налете участвовали как минимум шесть таких аппаратов.

    Впервые беспилотник был представлен в апреле 2026 года. Утверждается, что «Сичень» несет боевую часть массой 40 кг на расстояние до 1400 км с максимальной скоростью полета до 200 км/ч. Как отмечается, внешне дрон напоминает российский беспилотный летательный аппарат «Герань».

    Напомним, в ночь на четверг дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили 555 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что на подлете к столице было сбито более 190 дронов. 

    Военкор Александр Коц предположил, что «операция» была построена в три такта: разведка, проверка и сам удар. По его мнению, первая волна ударов прошла 16 июня, когда над столицей сбили 90 дронов. 17 июня тактика была повторена, а 18 июня противник совершил атаку по уже разведанному коридору.

    Военные эксперты высоко оценили профессионализм отечественной ПВО. Однако полностью свести ущерб к нулю не удалось: пострадал Московский НПЗ, а также ряд объектов гражданской инфраструктуры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как усилить российскую ПВО и противостоять растущей угрозе.

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    19 июня 2026, 08:50 • Новости дня
    На ЗАЭС зафиксировали массированную атаку дронов ВСУ
    На ЗАЭС зафиксировали массированную атаку дронов ВСУ
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские военные провели массированную атаку беспилотниками на транспортный цех Запорожской атомной электростанции, сообщили в пресс-службе станции.

    По объекту зафиксировано как минимум 14 ударов, говорится в сообщении в официальном канале станции в Max.

    Атака происходила вечером 18 июня и в ночь на 19 июня.

    «Зафиксировано не менее 14 ударов. В результате одного из них произошло возгорание в одном из боксов транспортного цеха. Самое главное – пострадавших нет. Повреждены здания одного из боксов и ремонтной зоны», – отмечается в сообщении.

    Представители ЗАЭС подчеркнули, что оценить полный масштаб ущерба пока невозможно из-за сохраняющейся угрозы повторных налетов. Целью подобных действий названа попытка нарушить работу транспортной инфраструктуры, затруднить логистику и перевозку персонала.

    Несмотря на обстрелы, сотрудники принимают все необходимые меры для обеспечения безопасной и стабильной работы атомного объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о гибели сотрудника ЗАЭС при налете украинских беспилотников. Несколькими днями ранее украинские войска атаковали транспортный цех атомной станции.

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    19 июня 2026, 14:41 • Новости дня
    Убийцу организатора поджога Дома профсоюзов в Одессе осудили на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинский суд назначил высшую меру наказания военному, застрелившему одного из главных виновников трагедии в Одессе весной 2014 года, сообщил офис генпрокурора Украины.

    Инстанция Приморского района Одессы вынесла решение по громкому делу, передает ТАСС со ссылкой на украинскую генеральную прокуратуру.

    «Военнослужащий признан виновным в убийстве известного одесского активиста и приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества. Также он лишен воинского звания «старший лейтенант», – заявили в надзорном ведомстве.

    Власти официально не раскрывают имя осужденного. Однако украинские СМИ сообщают, что речь идет о 46-летнем офицере украинской армии Сергее Шалаеве.

    Убитым «активистом» генпрокуратура Украины называет одного из самых одиозных националистов Украины Демьяна Ганула, который более всего известен как один из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

    Само преступление произошло в марте 2025 года прямо в центре города. Военный дважды выстрелил в 31-летнего неонациста, после чего хладнокровно произвел контрольный выстрел в упор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте прошлого года в центре Одессы убили радикального националиста Демьяна Ганула. Украинская прокуратура предъявила обвинение в этом преступлении дезертировавшему старшему лейтенанту ВСУ.

    В 2024 году Басманный суд Москвы заочно арестовал Ганула.

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    19 июня 2026, 19:55 • Новости дня
    Туск назвал позорными действия Зеленского по героизации УПА

    Туск рассказал о попытках Зеленского оправдаться перед Польшей за героизацию УПА

    Туск назвал позорными действия Зеленского по героизации УПА
    @ Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский пытается убедить Варшаву в отсутствии злого умысла при прославлении Украинской повстанческой армии (УПА, признана экстремистской, запрещена в России), героизация которой является позором, заявил премьер Польши Дональд Туск.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам саммита Евросоюза прокомментировал ситуацию вокруг прославления экстремистской УПА, передает РИА «Новости». Политик подчеркнул, что Киев старается загладить вину за недавние инциденты.

    «Зеленский и вчера и ранее давал понять, что ни в какой степени не имел намерений каким-либо образом обидеть Польшу, поляков или поставить под угрозу польско-украинские отношения. Но случилось то, что случилось», – заявил Туск. При этом он охарактеризовал действия украинского лидера как позорные и выразил желание минимизировать последствия этого плохого решения.

    В конце мая Зеленский посетил церемонию перезахоронения одного из лидеров националистов Андрея Мельника под Киевом. Кроме того, он присвоил центру специальных операций ВСУ наименование в честь героев УПА.

    В ответ на эти шаги польский президент Кароль Навроцкий поднял вопрос о лишении Владимира Зеленского ордена Белого Орла, врученного ему в 2023 году. Однако после недавнего заседания профильного совета окончательный вердикт так и не был вынесен.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск осудил решение украинских властей о присвоении подразделению ВСУ имени экстремистской организации.

    Канцелярия польского президента потребовала от Владимира Зеленского личных извинений за этот шаг.

    Бывший глава польского правительства Матеуш Моравецкий посоветовал украинскому лидеру переименовать данную бригаду для сохранения ордена Белого Орла.

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