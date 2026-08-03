Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.23 комментария
Залужный назвал сказкой разговоры о вступлении Украины в НАТО
Залужный заявил о невозможности вступления Украины в НАТО
Разговоры о скором присоединении Киева к Североатлантическому альянсу являются сказками, заявил украинский посол в Лондоне Валерий Залужный на совещании дипломатов.
Залужный раскритиковал военный потенциал Североатлантического альянса и признал недостижимость членства Киева в организации, передает ТАСС со ссылкой на издание «Европейская правда».
«Очень хорошо знаю НАТО. Лет 12, пожалуй, лично занимался тем, чтобы мы освоили стандарты НАТО, и каждый год слушал сказки о том, что вот-вот-вот мы вступим в НАТО. Никогда мы в нее, к сожалению, не вступим!» – сказал Залужный.
По его словам, присоединение к блоку невозможно при нынешнем уровне развития Вооруженных сил Украины, тогда как сама организация руководствуется устаревшими доктринами. Посол добавил, что Киеву потребуется не менее 12 лет на внедрение необходимых стандартов, чтобы достичь хотя бы половины уровня развития военно-промышленного комплекса России.
Месяцем ранее Валерий Залужный выразил уверенность в утрате Североатлантическим альянсом своих перспектив.
В мае Залужный признал потерю Украиной военной инициативы на фронте.
Весной бывший главком ВСУ Залужный пообещал заставить своего сына вернуть утраченные территории.