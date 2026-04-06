Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».
Режим ЧС ввели в Голубой Бухте Геленджика
В спальном микрорайоне Голубая Бухта в Геленджике ввели режим локальной ЧС после ночной атаки беспилотников ВСУ, сообщил глава города Алексей Богодистов.
Комиссия по ЧС решила ввести режим локальной ЧС в микрорайоне Голубая Бухта, указал мэр, передает ТАСС.
Вскоре начнется обход домовладений для фиксации и описи всех повреждений.
Поводом для введения режима стала ночная атака беспилотников ВСУ на микрорайон.
Гражданам, чье имущество получит или уже получило повреждения в результате атаки, окажут финансовую помощь.
Ранее в Геленджике временно закрылся детский сад после ночной атаки беспилотников.
Дроны начали атаку на Кубань с ночи 6 апреля.