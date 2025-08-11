Религиовед: Запрещенная книга ДУМ РФ романтизирует террористов Кавказа

Религиовед Силантьев: Решение о признании книги «Ислам на Северном Кавказе» экстремистской оправдано

Tекст: Андрей Резчиков

«Претензии к «Энциклопедическому словарю» абсолютно оправданы. Одна из статей книги романтизирует экстремистов и ретранслирует их пропаганду, где преступники сами себя называют политическими лидерами, и «настоящими главами Чеченской Республики», – озвучил свою оценку газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Силантьев.

«Соответственно, из публикации следует, что Хаттаб (настоящее имя – Самер Салех ас-Сувейлем) считал себя «партизаном», а не террористом. Кроме того, Шамиль Басаев и Хаттаб считали, что Чечня была независимым государством и вела войну с Россией. В статье дважды упомянута такая формулировка как «вторая российско-чеченская война». Именно так террористы называли этот конфликт», – подчеркнул собеседник.

Более того, в этом же материале, который привлек внимание правоохранителей, отражается точка зрения и дагестанских экстремистов, говорит он. «В статье ни разу не употребляется слово «террористы», нет ни одного слова про теракты. Получается, с точки зрения авторов публикации, некие «политические лидеры» и арабский «партизан» Хаттаб воевали с Россией», – поясняет Силантьев.

Особое удивление, по его словам, вызывает год выхода словаря «Ислам на Северном Кавказе» – он был издан в 2023 году. «Люди до сих пор транслируют старые террористические нарративы в книге, которая позиционируется как научное произведение. При этом книга имеет определенную целевую аудиторию – это мусульмане Северного Кавказа. И всем им транслируется экстремистская пропаганда», – полагает собеседник.

Описываемые в книге личности, такие как террористы Хаттаб, Басаев были связаны с организациями, признанными в России террористическими. Арабский наемник Хаттаб был уничтожен в 2002 году, Басаев – в 2006 году.

Ранее Мосгорсуд признал книгу «Ислам на Северном Кавказе: энциклопедический словарь» под редакцией первого зампреда Духовного управления мусульман РФ Дамира Мухетдинова экстремистским материалом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член СПЧ России, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

«Настоящее решение является основанием для включения Министерством юстиции Российской Федерации печатного издания под названием: «Ислам на Северном Кавказе: энциклопедический словарь» <...> в Федеральный список экстремистских материалов», – говорится в решении суда.

В суде ТАСС подтвердили, что прокуратура Москвы подала исковое заявление к ответчику в лице централизованной религиозной организации «Духовное управление мусульман Российской Федерации» о признании материалов экстремистскими. В ДУМ сообщили, что обжалуют это решение. На это ответчику отведен один месяц.

Напомним, в феврале 2025 года разгорелся скандал с картиной о битве на Калке в кабинете Мухетдинова. Российские журналисты обратили внимание, что на изображении воины Золотой Орды пируют на телах поверженных русских витязей, а один из монголов попирает ногой стяг с ликом Христа. В итоге Мухетдинов признал, что подобное изображение могло оскорбить чувства россиян.