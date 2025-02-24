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    Многие десятилетия Куба преодолевает тяготы американских санкций с присущим кубинцам оптимизмом. И современная повестка все сильнее проникает в старую Гавану. Став страной – партнером БРИКС, Куба вновь усиливает сотрудничество с Россией.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Как появилась Могила Неизвестного Солдата

    Перезахоронение Неизвестного Солдата со всеми возможными воинскими почестями стало событием общенационального масштаба. 3 декабря 1967 года гроб на артиллерийском лафете доставили в Москву. По всей улице Горького стояли сотни тысяч москвичей. Многие плакали. Старики крестились. На Манежной площади гроб сняли с лафета…

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Зачем Нетаньяху вечная война на Ближнем Востоке

    События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и скорее проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Биньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.

    11 комментариев
    24 февраля 2025, 00:13 • Новости дня

    Скандал с картиной о битве на Калке вызвала новые вопросы к ДУМ

    Художник Акжигитов: Я не хотел задеть чувства русского православного народа картиной о битве на Калке

    Скандал с картиной о битве на Калке вызвала новые вопросы к ДУМ
    @ Художник Ильдар Акжигитов

    Tекст: Олег Исайченко

    Скандал с картиной пира монголов на телах русских воинов после битвы на Калке, замеченной в кабинете руководства Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, вынудил художника принести извинения за свою работу и дать обещание ее исправить. Тем временем общественники подвергли критике позицию представителей ДУМ как в ситуации с картиной, так и другие их высказывания.

    Картина «Пир монгольских военачальников Чингисхана во главе с Джубэ и Субэдэем после победы над объединенным русско-половецким воинством на Калке 31 мая 1223 года» в кабинете зампредседателя ДУМ Дамира Мухетдинова вызвала широкий резонанс в соцсетях. Ряда общественников раскритиковали зампредседателя ДУМ Мухетдинов за использование в интерьерах Духовного управления мусульман сюжета, изображающего пир монголов на телах русских воинов.

    В результате автор полотна Ильдар Акжигитов принес извинения всем, кого могла обидеть его картина, и заверил, что работу уже вынесли из кабинета зампредседателя ДУМ.

    «Ни в коей мере не хотел задеть чувства русского православного народа. По моей мысли, это историческое полотно должно служить сплочению нашего общества, а не разобщению, ведь русско-половецкое войско проиграло битву из-за разобщения», – цитирует обращение художника ИА REGNUM.

    Художник в ближайшее время приедет из Пензы в Москву, чтобы исправлять детали. Напомним, на полотне изображено пиршество ордынцев, которые стоят на поверженных русских воинах, их щитах и знаменах, в том числе на «Спасе Нерукотворном», являющемся религиозным символом.

    Между тем правозащитница и журналистка Марина Ахмедова обратила внимание на высказывания самого Мухетдинова после резонанса, связанного с картиной. «Он повторил, что никого оскорблять не собирался, но раз люди не готовы воспринимать картину как символ целостности истории России с ее горестями и победами, то так уж и быть, он ее снял. Вот пусть теперь повесит ее у себя дома», – отметила она.

    Ахмедова подчеркнула, что в галерее готовых работ Акжигитова «много натюрмортов, природы, улиц, есть мать, прижимающая к себе погибшего от снаряда ребенка, есть девочка с Донбасса, которая просит мира, но никто ее не слышит». По словам правозащитницы, если запреда ДУМ не устроили «эти две картины с горестями», он может выбрать себе одну из работ, где изображены фрукты.

    Говоря о скандальном полотне, Ахмедова заметила, что «Акжигитов пытался намекнуть на то, что его «Калка» – продолжение «Калки» Павла Рыженко». Однако сравнивая эти две картины, она считает, что живописец Рыженко представлял русских князей гордыми в «несгибаемой позе», в то время как Акжигитов, «скорее всего, по заказу Мухетдинова», выбрал унизительный для поверженных ракурс.

    Остро отреагировал на скандал с полотном писатель и радиоведущий Дмитрий Конаныхин. По его мнению, любое произведение искусства необходимо рассматривать в каждом отдельном случае с учетом контекста и уместности. «Есть картина о торжестве ордынцев. Но если вы эту картину размещаете в Духовном управлении мусульман, то вы из богослова становитесь акционистом, постмодернистом, агрессором», – считает он.

    Ранее зампред отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом Вахтанг Кипшидзе также выразил недовольство по поводу содержания картины, оценив это как глумление над религиозными символами, которое должно быть осуждено.

    «Глумление над религиозными символами, которое мы видим на любимых картинах Мухетдинова, не имеет права на жизнь и не имеет никаких оправданий. Особенно оно контрастирует с многократными заявлениями духовно здоровых представителей православной и мусульманской общины, солидарно выступающих за неприкосновенность священных символов друг друга», – написал Кипшидзе в Telegram-канале. Он указал, что широкий резонанс вокруг «художественно-политических предпочтений» главы ДУМ подтверждает, что «среди народов России есть огромный запрос на дружбу и сотрудничество».

    В свою очередь митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир в интервью «Газете.ru» объяснил, что само историческое событие – трагедия на Калке – имеет особое значения для жителей Донбасса, поскольку произошло на территории современной ДНР. Он также счел неуместным то, что Мухетдинов выбрал свой кабинет для размещения полотна. «Обычно там размещают то, что дорого уму и сердцу, что вдохновляет в трудах», – сказал он. – «А теперь спросим себя: что в картине «Пир монгольских военачальников» может вдохновлять человека, занимающего ответственную должность в известной и довольно уважаемой мусульманской организации? Поверженные русские князья, истекающие кровью? Попранный стяг с Христом Спасителем?».

    К слову, скандальная ситуация с картиной привлекла внимание общественников и к другим действиям представителей ДУМ. Так, в конце прошлой недели журналистка Ахмедова написала, что «муфтий Москвы из ДУМ Шамиль Аляутдинов разрешил мусульманам совершать намаз в церкви».

    Аляутдинов высказал мнение, что подобное действие является допустимым с религиозной точки зрения, если служитель церкви не возражает, комментируя, что Вологде мусульманин совершил свою ритуальную молитву в храме Николая Чудотворца.

    «С какой целью тот мусульманин пошел в церковь совершать намаз?», – задалась вопросом Ахмедова. По ее мнению, Аляутдинов должен был призвать мусульман не повторять подобные случаи, однако «без провокаций ДУМ уже не может».

    С ней согласен военкор Юрий Подоляка. Он полагает, что ДУМ «откровенно идет на обострение». Он напоминает, что «задачу раскалывать Россию под разными предлогами никто на Западе не отменял». На этом фоне эксперт предупреждает: «если это так, тогда ДУМ РФ вступил на очень опасную дорожку».

    «Думаю, что контролирующим органам давно пора дать ответ на такие действия ДУМ. И задать им вопросы, а почему их действия так сильно смахивают на сознательный раскол российского общества по религиозному признаку», – заключил он.

    Напомним, ранее член СПЧ Кирилл Кабанов предложил Аляутдинову уехать из России после критики муфтием традиции обращаться к Деду Мороза, загадывая желания на Новый год.

    22 февраля 2025, 10:18 • Новости дня
    Швыдкой исключил коллективную амнистию для вернувшихся в Россию артистов
    Швыдкой исключил коллективную амнистию для вернувшихся в Россию артистов
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уехавшие из России артисты, которые стремятся вернуться после нормализации отношений с США, не получат коллективную амнистию, заявил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

    Швыдкой сообщил, что артистам, уехавшим из России и желающим вернуться, не стоит рассчитывать на коллективную амнистию, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что эти люди вели себя по-разному после отъезда и их высказывания в СМИ также различались.

    По мнению Швыдкого, те, кто публично занимал антироссийскую позицию, не будут приветствоваться при возвращении. «Никакой коллективной амнистии не может быть. Люди уезжали и вели себя по-разному. Они по-разному выступали в средствах массовой информации. Мне кажется, что тем людям, которые занимали активную антироссийскую позицию, не будут рады в нашей стране», – заявил он.

    Однако, отметил Швыдкой, среди уехавших были и те, кто покинул страну из-за внутренних причин или бытовых трудностей, не компрометировав себя антироссийскими заявлениями. Для таких людей подход будет индивидуальным. В каждом конкретном случае необходимо принимать отдельное решение, заключил он.

    Ранее актер театра и кино, продюсер Леонид Ярмольник предсказал возвращение уехавших из России артистов.

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    22 февраля 2025, 10:11 • Новости дня
    Белоусов заявил о решающем моменте для России в противостоянии с Западом
    Белоусов заявил о решающем моменте для России в противостоянии с Западом
    @ Дмитрий Харичков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны России Андрей Белоусов подчеркнул важность текущего момента в противостоянии с коллективным Западом, отметив, что судьба страны зависит от действий каждого военнослужащего.

    Белоусов, выступая с речью в ходе награждения отличившихся военнослужащих медалями «Золотая Звезда», заявил о наступлении решающего момента для России в противостоянии с коллективным Западом, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    «Сегодня для России наступил решающий момент в противостоянии с коллективным Западом», – сказал министр, отметив, что «от действий каждого человека, каждого солдата и офицера сейчас зависит судьба нашей великой страны».

    Ранее глава МИД Сергей Лавров отметил, что Москва не собирается «ни за кем бегать», чтобы восстановить отношения с Западом.

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    20 февраля 2025, 15:00 • Видео
    Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

    В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?


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    22 февраля 2025, 13:05 • Новости дня
    Умер актер из сериалов «Универ» и «Склифосовский» Юдин
    Умер актер из сериалов «Универ» и «Склифосовский» Юдин
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    На 63-м году жизни скончался российский актер Олег Юдин, известный по своим ролям в таких сериалах, как «Скорая помощь», «Универ» и «Склифосовский».

    Знакомый актера Дмитрий Толмачев выразил свою скорбь по поводу утраты, передает «Московский комсомолец». «С прискорбием сообщаю, что 5.02.2025 года ушел из жизни актер Юдин Олег Игоревич. Царство ему небесное!», – сказал он.

    Юдин начал свою карьеру в кино с участия в сериале «След». За свою жизнь он принял участие в более чем ста фильмах и сериалах. Среди них – такие известные проекты, как «Москва. Три вокзала», «Молодежка», «Универ. Новая общага», «Метод Фрейда» и «Форс-мажор».

    Последними работами актера стали проекты «Теория большой лжи» и «Страх».

    Ранее стало известно о смерти основателя «Дорожного радио» Андрея Михайлова.

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    22 февраля 2025, 09:54 • Новости дня
    СК задокументировал факт поставок оружия Украине от западных стран
    СК задокументировал факт поставок оружия Украине от западных стран
    @ Christoph Soeder/dpa/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Следственный комитет задокументировал факты поставок вооружения Украине от ряда западных стран и преступлений украинских военнослужащих.

    В Telegram-канале ведомства указано, что СК совместно с Минобороны зафиксировал поставки вооружения украинской стороне, которые осуществлялись из Великобритании, Германии, Франции, Канады, Дании, Италии, Латвии, Румынии, Финляндии, Эстонии и ряда других стран.

    На заседании также сообщили о преступлениях, совершенных украинскими военнослужащими. В частности, в марте 2022 года на территории близ аэропорта Мариуполя помощник гранатометчика полка «Азов»* (признан террористической организацией в России) Руслан Шевченко и его сослуживцы с позывными Чумак и Безумный расстреляли троих мирных жителей.

    Кроме того, в суд направлено уголовное дело для заочного рассмотрения по обвинению украинских националистов Дмитрия Корчинского и Алексея Середюка. Они обвиняются в публичных призывах к уничтожению русских по национальному признаку.

    Ранее Следственный комитет России задокументировал факты жестокого обращения с российскими военнопленными на Украине, включая физическое насилие и принуждение к подписанию дискредитирующих документов.

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    21 февраля 2025, 07:57 • Новости дня
    ФСБ предотвратила теракты украинских спецслужб в шести регионах России
    ФСБ предотвратила теракты украинских спецслужб в шести регионах России
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    ФСБ предотвратила теракты, которые планировали восемь граждан России по заданию украинских спецслужб в местах дислокации военных.

    ФСБ России пресекла деятельность восьми граждан России, планировавших теракты по заданию украинских спецслужб, передает РИА «Новости».

    Группа из шести регионов России, включая Челябинскую и Оренбургскую области, а также Краснодарский край, была поймана в ходе оперативных мероприятий.

    По данным ФСБ, граждане получали инструкции через мессенджеры, такие как WhatsApp и Telegram. Они также поджигали объекты транспортной инфраструктуры и волонтерские организации. В суде их признали виновными по нескольким статьям УК РФ, включая терроризм и государственную измену.

    ФСБ подчеркнула, что украинские спецслужбы активно вербуют граждан РФ для противоправной деятельности через интернет, обещая небольшие гонорары. Однако эти действия приводят к суровым наказаниям, включая длительные сроки заключения. В среднем, участники подобных операций получают от 16 до 22 лет лишения свободы.

    Накануне в Сочи сотрудники УФСБ России задержали россиянина, который готовил диверсию на железнодорожном объекте по указанию военизированного формирования Украины.

    В четверг ФСБ также предотвратила теракт против чиновника в Саратовской области, где агент украинских спецслужб был нейтрализован при попытке взорвать служебный автомобиль.

    Между тем суд приговорил россиянина Александра Димитренко к 22 с половиной годам колонии за попытку подрыва железнодорожных путей в Воронежской области по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины.

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    22 февраля 2025, 11:53 • Новости дня
    Решетников: Требования к вернувшимся в Россию компаниям будут иными
    Решетников: Требования к вернувшимся в Россию компаниям будут иными
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что требования для иностранных компаний, планирующих вернуться в Россию, будут иными.

    Он подчеркнул, что российская экономика изменилась, и теперь от зарубежных фирм будут требоваться новые условия по локализации, инвестициям и технологиям, передает ТАСС. Министр отметил, что российский бизнес уже инвестировал в освободившиеся ниши, и важно, чтобы эти вложения окупились.

    По словам Решетникова, для рынка необходимо сохранить разнообразие, что будет способствовать конкуренции и сдерживанию цен. Российский рынок остается открытым, и решения для каждой компании будут приниматься индивидуально с учетом баланса интересов инвесторов и потребителей.

    Министр напомнил, что Россия стремится к максимальной открытости экономики, несмотря на санкции. Для этого правительство внедряет механизмы улучшения делового климата и инвестиционного стандарта, а также проводит реформы, снижающие административное давление на бизнес. В результате повысилась привлекательность России для инвесторов.

    Решетников добавил, что уход иностранных брендов создал возможности для российских предпринимателей. Это позволило им занять новые ниши на рынке и укрепить свои позиции.

    Ранее вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что возвращение иностранных компаний в Россию возможно лишь при соблюдении национальных интересов, так как многие освободившиеся ниши уже заняты отечественными производителями.

    Президент России Владимир Путин заявлял о необходимости обеспечения преимуществ для российских производителей в случае возвращения иностранных брендов на российский рынок, а глава Минпромторга Антон Алиханов отмечал, что Россия не планирует встречать ушедшие иностранные компании с распростертыми объятиями.

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    22 февраля 2025, 12:34 • Новости дня
    Товарооборот России и Германии сократился в шесть раз при Шольце

    Tекст: Александра Юдина

    Товарооборот между Россией и Германией за время правления канцлера Олафа Шольца уменьшился в шесть раз, составив в прошлом году лишь 9,4 млрд евро в сравнении с 59,7 млрд евро в 2021 году, свидетельствуют расчеты по данным немецкой статслужбы и Банка России.

    Торговля между Россией и Германией за время правления Шольца резко снизилась на фоне европейских санкций, передает РИА «Новости».

    Так, в 2021 году объем торговли составлял 59,7 млрд евро, тогда как в прошлом году он сократился до 9,4 млрд евро. Доля Германии в внешнеторговом обороте России упала до 1,3% с 7,1%, что значительно снизило ее статус как торгового партнера России.

    Российский экспорт в Германию в прошлом году составил 1,8 млрд евро, тогда как в 2021 году этот показатель достигал 33,1 млрд евро.

    Германский экспорт в Россию также уменьшился: с 26,6 млрд евро в 2021 году до 7,6 млрд евро в прошлом году. Этот спад в торговле связан с усилением санкций и изменением политической обстановки в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия сталкивается с кризисом в автоиндустрии, вызванным переходом на электромобили и конкуренцией с Китаем, что ставит под угрозу экономическую стабильность страны, отмечает Politico.

    Напомним, Германия переживает самый продолжительный кризис со времен Гитлера.

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    22 февраля 2025, 13:35 • Новости дня
    В Курганской области на пожаре погибли трое детей

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате пожара в частном доме в Шадринске Курганской области погибли три ребенка, двое спаслись, сообщило МЧС России.

    По информации из Telegram-канала ведомства, возгорание произошло в частном доме, его заметили соседи и вызвали пожарных.

    При тушении пожара сотрудники МЧС обнаружили тела троих мальчиков: четырехлетних близнецов и трехлетнего ребенка. Семилетняя сестра погибших детей сумела спасти четырехмесячного брата, вынеся его из горящего дома. Родители в момент трагедии отсутствовали: отец находился на работе, а мать ушла в магазин.

    Пожар, охвативший 100 квадратных метров, ликвидируют 37 специалистов и 15 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.

    Ранее при пожаре в Омской области погибли четверо детей.

    Глава МЧС Александр Куренков сообщал, что в России наблюдается рост детской смертности при пожарах.

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    22 февраля 2025, 15:15 • Новости дня
    Московский военный хор перепел песню «Сигма-бой»
    Московский военный хор перепел песню «Сигма-бой»
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Московский военный хор представил свою версию песни «Сигма-бой», которая в оригинале звучит в исполнении 12-летней Марии Яновской и 11-летней Светланы Чертищевой (Betsy).

    Песня была адаптирована хором в преддверии Дня защитника Отечества, передает Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». В новой интерпретации песня символизирует образ российского солдата.

    Ранее центр по борьбе с дезинформацией СНБО Украины обвинил российскую песню «Сигма-бой» в пропаганде, заявив, что она популярна среди молодежи через соцсети.

    Немецкий политик Нела Риль от социально-либеральной партии Volt предложила во время заседания Европарламента в Страсбурге запретить песню «Сигма бой» блогеров из России Betsy и Марии Янковской.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала призывы в Евросоюзе запретить песню «Сигма бой», назвав их клинической русофобией.

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    22 февраля 2025, 21:48 • Новости дня
    В киевском банке отказались обслуживать клиента из-за русского языка

    Сотрудница киевского банка отказалась обслуживать клиента на русском языке

    Tекст: Вера Басилая

    В одном из банков Киева сотрудница отказалась продолжать обслуживание клиента, говорящего на русском языке, сообщили украинские СМИ.

    Украинское издание «Страна» пишет, что сотрудница одного из банков в Киеве отказалась обслуживать клиента из-за его русского языка, передает РИА «Новости».

    Она заявила, что не понимает русский язык, и предложила клиенту обратиться в другое отделение или банк, несмотря на то что клиент владеет украинским и мог вести диалог на этом языке.

    Издание отмечает, что украинское законодательство не обязывает банки обслуживать клиентов только на государственном языке. Центробанк Украины регулирует проведение операций в банках, однако вопрос о языке обслуживания оставлен без регулирования. В частности, в законе «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» указано, что украинский должен использоваться во всех сферах жизни, но не предусмотрены ограничения для других языков.

    После событий 2014 года на Украине власти начали активно продвигать украинский язык и дерусификацию, что выразилось в принятии новых законодательных норм. В 2019 году был принят закон, усиливающий позиции украинского языка в повседневной жизни.

    Ранее в 2020 году на Украине вступил в силу закон о госязыке, закрепивший украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. В 2021 году на русском запретили говорить в магазинах, кафе и других предприятиях сферы услуг, а в 2024 году в Раду внесли законопроект о запрете русского языка в школах.

     Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь выразил недовольство использованием русского языка в эфирах телеканалов, отметив, что это противоречит конституции страны.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что украинские законы направлены на истребление русского языка, хотя на передовой большинство украинцев продолжают говорить на русском языке.

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    23 февраля 2025, 05:17 • Новости дня
    Ватикан сообщил, что Папа Римский Франциск находится в сознании

    Tекст: Антон Антонов

    Папа Римский Франциск, который находится в клинике, остается в сознании, сообщила пресс-служба Ватикана.

    Он «провел день в кресле». «По сравнению со вчерашним днем (Франциск) страдал больше», – говорится в сообщении. В Ватикане отметили, что «прогноз сдержанный», передает РИА «Новости».

    Напомним, Папа Римский болен двусторонней пневмонией. Его состояние остается критическим.


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    21 февраля 2025, 08:58 • Новости дня
    ФСБ показала видео с признаниями действовавших по указу Украины диверсантов

    Tекст: Александра Юдина

    Один из задержанных ФСБ диверсантов признался в планах поджечь российский комплекс ПВО, действуя по указаниям украинских спецслужб, для чего он изготовил самодельное зажигательное устройство.

    В числе задержанных ФСБ диверсантов оказался Илья Фомичев 2005 года рождения, который признался, что пытался поджечь российский комплекс ПВО, передает РИА «Новости».

    Фомичев был завербован украинскими спецслужбами и изготовил самодельное зажигательное устройство для осуществления своего плана.

    Были показаны видеозаписи признаний Фомичева и других задержанных. В интервью на видео Фомичев описал процесс создания устройства: «Намотал пакет на деревяшку и бросил. Когда я решил уходить, меня задержали». За свои действия Фомичев получил 18 лет тюремного заключения.

    На опубликованных кадрах ФСБ диверсанты признались, что по указке Киева поджигали объекты транспортной инфраструктуры и волонтерских организаций. По решению суда, они получили от 16 до 22 лет лишения свободы.

    Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракты, которые планировали восемь граждан России по заданию украинских спецслужб в местах дислокации военных.

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    22 февраля 2025, 12:03 • Новости дня
    Минобороны: Ракеты «Искандер-М» поразили более 1,4 тыс. целей за время СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» за период спецоперации нанесли удары по более 1400 целям на Украине, включая командные пункты и аэродромы, сообщило Минобороны России.

    Начальник расчета с позывным «Игла» рассказал, что «Искандер-М» предназначен для нанесения одиночных или групповых ударов в тактическую глубину противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Одна пусковая установка может запускать две ракеты, выбирая между баллистическим или крылатым боеприпасом в зависимости от задачи. Особенностью «Искандера-М» является его гиперзвуковая скорость, из-за которой ракеты невозможно уничтожить системами ПВО. В арсенале комплекса имеются осколочно-фугасные, бетонобойные, кассетные, зажигательные и ядерные заряды. Наведение на цель осуществляется через спутниковую систему, а на конечном участке траектории работает головка самонаведения.

    Ранее в результате ракетного удара комплекса «Искандер» в Сумской области было уничтожено более 50 единиц техники ВСУ, включая бронеавтомобили и легковые машины, а также склад боеприпасов.

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    22 февраля 2025, 11:13 • Новости дня
    ВСУ потеряли пункт дислокации в Херсоне

    Сальдо: ВСУ потеряли пункт дислокации в Херсоне

    Tекст: Валерия Городецкая

    На правом берегу Херсона уничтожен пункт временной дислокации ВСУ в заброшенном доме в результате удара беспилотников, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ потеряли пункт временной дислокации на правобережье Херсона. По его словам, вражеский ПВД был обнаружен в заброшенном доме благодаря наблюдению операторов. В результате нескольких точных попаданий ударных беспилотников пункт был уничтожен вместе с находившимися там киевскими боевиками.

    Сальдо также уточнил, что российские подразделения БПЛА наносят такие удары по объектам противника на каховском направлении практически ежедневно.

    Ранее ВС России уничтожили пункт управления FPV-дронами в Херсоне. Сообщалось, что ВСУ усилили атаки на Херсонскую область на фоне переговоров США и России.

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    22 февраля 2025, 15:30 • Новости дня
    Евкуров вручил «Золотую Звезду» герою СВО Авдонину

    Евкуров вручил «Золотую Звезду» герою СВО капитану Дмитрию Авдонину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Замглавы Минобороны генерал армии Юнус-Бек Евкуров наградил капитана Дмитрия Авдонина медалью «Золотая Звезда» за его выдающиеся заслуги в удержании рубежа обороны в зоне СВО на протяжении 43 дней.

    Мероприятие состоялось в Новороссийске в городском театре в преддверии Дня защитника Отечества, сообщает Минобороны, передает РИА «Новости».

    Капитан Авдонин, служащий в 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (горной), проявил героизм на передовой с первых дней спецоперации. Группа под его командованием трижды пыталась сменить штурмовую группу на направлении СВО. В ходе выполнения задачи они попали под прицельный огонь и были атакованы вражеской ДРГ. Авдонин лично ликвидировал пять солдат ВСУ и продолжал руководить обороной, несмотря на тяжелое ранение, полученное при подрыве на мине «Лепесток».

    В результате его действий пятеро раненых десантников были спасены, а рубеж обороны удержан за 43 дня вместо запланированных трех. За проявленный героизм Авдонин ранее был награжден медалью Жукова.

    Помимо капитана Авдонина, генерал Евкуров вручил орден Мужества, Георгиевский крест IV степени и медали «За храбрость», «За спасение погибавших», Жукова и Ушакова другим военнослужащим ВДВ и Черноморского флота за мужество в боевых задачах в рамках СВО.

    «От имени министра обороны и коллегии Минобороны России поздравляю вас с Днем защитника Отечества и выражаю благодарность за самоотверженный труд на благо нашей страны», – сказал Евкуров.

    В сентябре Евкуров вручил псковскому гвардейскому соединению ВДВ орден Кутузова, а двум его полкам – ордена Суворова.

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