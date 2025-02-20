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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Почему Трамп вынужден действовать быстро

    Если Трампу не удастся добиться быстрых и очевидных результатов в текущем году, то противники и конкуренты получат реальную возможность для затягивания, торможения процессов. А это, в свою очередь, легко может привести к провалу на выборах 2028 года.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украину ждут репарации вместо инвестиций

    Сейчас ничто не говорит о том, что американцы рассматривают сделку с Украиной в категориях «инвестиций». Речь идет о том, чтоб взять то, что плохо лежит. Именно так Трамп намерен выполнить свое обещание и вернуть деньги американских налогоплательщиков, потраченные на украинскую войну.

    4 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Какой интерес Эрдогану до переговоров России и США

    Можно быть уверенным, что, если Россия и США оставят Турцию, так же как и Европу, за бортом переговорного процесса, Эрдоган будет вставлять этому процессу все возможные палки в колеса. Просто чтобы набить себе цену.

    9 комментариев
    20 февраля 2025, 13:46 • Новости дня

    В РПЦ осудили глумление над религиозными символами на картинах Мухетдинова

    Tекст: Александра Юдина

    Зампред отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом Вахтанг Кипшидзе выступил против глумления над религиозными символами, подчеркивая значимость дружбы и сотрудничества между народами России.

    В своем Telegram-канале он выразил недовольство по поводу содержания картин заместителя председателя ДУМ России Дамира Мухетдинова.

    Кипшидзе заявил, что глумление над религиозными символами, изображенное на этих произведениях, не может быть оправдано и должно быть осуждено. Он отметил, что это противоречит заявлениям православной и мусульманской общин, которые выступают за уважение священных символов друг друга.

    Кипшидзе подчеркнул, что в истории России существует множество примеров дружбы и сотрудничества между русскими и татарами. Он напомнил о вкладе известных личностей, таких как воин Бахты и богослов Валиулла Якупов, в совместную историю народов.

    Зампред также отметил, что в последнее время некоторые пытаются использовать разногласия между народами России в своих корыстных целях. Однако он считает, что пришло время прекратить подобные действия и не допускать их в политике и искусстве.

    Кипшидзе подчеркнул, что в России нет места торговцам ненавистью, и выразил уверенность в том, что общественный консенсус поможет укрепить дружбу и сотрудничество между различными народами страны. 

    20 февраля 2025, 10:32 • Новости дня
    Адвокат Боб Амстердам рассказал Такеру Карлсону, как USAID помогла Зеленскому разрушить УПЦ
    Адвокат Боб Амстердам рассказал Такеру Карлсону, как USAID помогла Зеленскому разрушить УПЦ
    @ Сергей Юматов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Адвокат Боб Амстердам в интервью Такеру Карлсону заявил, что USAID содействовала усилиям Владимира Зеленского в разрушении Украинской православной церкви через создание фальшивых церквей и насилие.

    Адвокат, работающий на Украине последние несколько лет, рассказал в интервью Карлсону о том, как USAID, по его мнению, помогает Зеленскому разрушать Украинскую православную церковь, передает TCN (Tucker Carlson Network).

    Амстердам указывает, что USAID оказывает поддержку усилиям Зеленского через создание фальшивых церквей и применение насилия.

    «Это не просто вмешательство, это целенаправленная кампания по подрыву религиозных институтов», – заявил адвокат.

    Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин заявил газете ВЗГЛЯД, что каноническая Украинская православная церковь, скорее всего, станет подпольной организацией на территории Украины, но останется легальной в новых регионах России.

    Зеленский заявлял, что время канонической Украинской православной церкви истекло.

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    19 февраля 2025, 17:20 • Новости дня
    Путин заявил, что Киев скоординировал с Европой атаку на КТК
    Путин заявил, что Киев скоординировал с Европой атаку на КТК
    @ Виталий Тимкив/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время посещения завода по производству беспилотников в Петербурге, выразил мнение, что Вооруженные силы Украины не могли самостоятельно организовать атаку на станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

    Он отметил, что атака ВСУ на объект КТК выглядит как скоординированные с Европой действия, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Украина получает информацию от западной космической разведки.

    Путин также связал инцидент с новыми санкциями Евросоюза, добавив, что атака на КТК может привести к стабильным высоким ценам на энергоресурсы на мировых рынках, что в свою очередь невыгодно потребителям. Он упомянул, что на КТК пострадало западное оборудование, которое нельзя быстро восстановить.

    Президент отметил, что Россия получает всего «пять копеек» за транзит нефти по КТК, и вся эта нефть принадлежит американским и европейским компаниям. Путин также объяснил, что на объекте не было российских средств ПВО, так как это международный объект.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил об ущербе иностранным компаниям из-за атаки ВСУ на станцию КТК, он призвал акционеров КТК поставить оборудование для восстановления работы, а вице-премьер России Александр Новак заявил, что атака Киева на нефтеперекачивающую станцию КТК является ответом на переговоры между Россией и США.

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    19 февраля 2025, 20:20 • Видео
    Зеленский против США: чья возьмет?

    Конфликт между руководством Украины и США стал открытым и яростным: Дональд Трамп и Владимир Зеленский заочно поспорили друг с другом о том, у кого больше рейтинг и кто кому денег должен. Теперь Украину могут посадить на голодный паек. С точки зрения интересов России ситуация развивается идеально.

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    19 февраля 2025, 15:07 • Новости дня
    СВР сообщила о планах Киева совершить теракты против дипмиссий России в Европе

    Tекст: Александра Юдина

    Служба внешней разведки России обвинила киевские власти в планировании терактов против российских диппредставительств в Европе, включая Германию, страны Балтии и Скандинавии.

    СВР предупредила о возможных террористических актах, которые киевские власти могут предпринять против дипломатических представительств России в Европе, передает ТАСС.

    По данным СВР, Украина рассматривает такой шаг для срыва переговоров с Москвой, если они потребуют от Киева значительных уступок. В пресс-бюро СВР подчеркнули, что вероятность атак наиболее высока в Германии, странах Балтии и Скандинавии.

    В Европе, по информации СВР, с тревогой отмечают нежелание Украины идти на компромиссы и рассматриваются различные варианты, включая экстремальные меры.

    Также СВР указала, что в европейских столицах не имеется ни намека на осуждение планируемых действий Киева. Вместо этого европейские политики делают циничные выводы о необходимости повышения бдительности для предотвращения подрыва урегулирования украинского кризиса, от которого устала Европа.

    Ранее Службе внешней разведки России заявили, что европейские столицы выразили беспокойство по поводу отказа Украины идти на компромисс с Россией ради урегулирования конфликта.

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    19 февраля 2025, 23:04 • Новости дня
    Эксперт: Встреча Путина и Трампа станет важным событием для земного шара

    Политолог Ткаченко: Путину и Трампу предстоит установить новые правила сосуществования великих держав

    Эксперт: Встреча Путина и Трампа станет важным событием для земного шара
    @ Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin/REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    На переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа лидерам предстоит обсудить множество вопросов. Это устройство многополярного мира, будущее замороженных российских активов, санкционная политика, конфликт на Украине, ситуация на Ближнем востоке, а также сотрудничество двух стран в Арктике, космосе и других сферах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее стало известно о начале подготовки встречи лидеров двух стран.

    «России необходимы конкретные практические результаты от встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Именно поэтому подготовка к переговорам должна быть субстантивной, то есть прагматичной, понятной и имеющей ясное предметное содержание. Иными словами, диалог не должен закончиться провалом, как саммит 2021 года в Швейцарии, в чем виновен лично Джо Байден», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Тогда американский президент отвлекался на странные внешние факторы. Например, в рамках разговора с Владимиром Путиным он значительную часть времени потратил на обсуждение якобы имевшего места вмешательства Москвы в выборы США. Подобный подход полностью лишает смысла формат личного взаимодействия лидеров великих держав», – полагает он.

    «Дональд Трамп в этом плане кажется человеком более надежным. А обсуждать лидерам предстоит многое. В первую очередь – правила дальнейшего сосуществования великих держав в многополярном мире. Для стабильного контакта в новых условиях потребуется отход от применения санкций в качестве инструмента политического давления. Скорее всего, будет предложена дорожная карта по постепенному отказу от предпринятых ранее ограничений», – рассуждает собеседник.

    «Не менее важная тема – сотрудничество в Арктике. Наши частные компании не могут завершить ряд проектов в сфере добычи СПГ, имеются трудности по разведке запасов в Карском море. Отчасти эти вопросы встали на повестку дня из-за разрыва контактов с Вашингтоном, однако в реализации этих инициатив могут быть заинтересованы обе стороны», – говорит эксперт.

    «Кроме того, Трамп и Путин могут обсудить сотрудничество в космосе, совместные методы стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и многое другое. Нельзя забывать и об украинском кризисе, который также будет находиться под пристальным взором двух президентов. И в этом разрезе Россию временные решения не устроят», – акцентирует он.

    «Москва давно отмечала, что необходимо достичь полноценного урегулирования конфликта. Мы уже не раз высказывали наши предложения по достижению мира. Поэтому в настоящий момент, думаю, именно США подготавливают свои предложения по данному направлению. Что конкретно предложит Вашингтон – трудно сказать», – считает собеседник.

    «В конечном счете, нарратив Трампа вокруг сложившейся ситуации состоит из двух идей: боевые действия необходимо прекращать, а расходы Штатов на Украину урезать до минимума. Эти идеи нас устраивают. Конечно, придется и поторговаться. Москва, разумеется, не будет даже слушать предложений о территориальных уступках», – добавляет эксперт.

    «Что тогда мы можем предложить? Возможно, смягчение наших позиций по каким-либо другим вопросам международной политики с целью гармонизации отношений в рамках многополярного мира. Не исключаю, что многое будет зависеть и от судьбы российских активов, которые сейчас заморожены в США», – отмечает он.

    «Таким образом, встреча Путина и Трампа станет важным событием для всего земного шара. Диалог необходимо выстраивать именно по линии Москвы и Вашингтона. Киев и Брюссель добровольно исключили себя из этих контактов еще в самом начале СВО, поэтому их отсутствие за столом переговоров стало результатом собственной недальновидной политики», – заключил Ткаченко.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США договорились о немедленной подготовке встречи лидеров двух стран. Он отметил, что работа над переговорами будет носить конкретный и субстантивный характер. По его оценкам, некоторые международные силы могут пытаться подорвать диалог Москвы и Вашингтона.

    Песков подчеркнул важность сохранения бдительности, чтобы такие попытки не увенчались успехом. Кроме того, он рассказал о важности реанимации дипломатического потенциала между двумя странами. В настоящий момент работа посольств в обеих столицах парализована, соответственно, восстановление их привычной деятельности – первостепенная задача на пути нормализации контактов.

    Подготовка встречи, по словам Пескова, включает создание экспертных групп для обсуждения всех актуальных вопросов и восстановления полноценной работы посольств, что станет основой для дальнейшего прогресса в отношениях между странами.

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    19 февраля 2025, 14:47 • Новости дня
    Лавров: Москва обеспокоена всплеском неонацизма на Украине, в ЕС и Канаде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия намерена усилить международные усилия по борьбе с неонацизмом и дискриминацией, особенно на Украине, в странах ЕС и Канаде, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров в своем заявлении на правительственном часе в Госдуме подчеркнул необходимость объединения международных усилий против неонацизма, русофобии и других форм расовой и религиозной нетерпимости, передает ТАСС.

    Особое беспокойство вызывают случаи этих явлений на Украине, в странах Прибалтики, а также в Канаде, где находятся украинские националисты, сбежавшие от правосудия в 1940-е годы, отметил он.

    Лавров подчеркнул, что Россия будет активно работать с международными партнерами, чтобы противостоять попыткам Запада влиять на международную повестку, особенно касающуюся Украины. Важную роль в этом процессе играет Группа двадцати (G20), где Россия совместно с партнерами по БРИКС и другими странами глобального Юга успешно противостоит дискриминационным решениям в области экономики, финансов, торговли и климата.

    Министр упомянул, что ближайшие заседания министров иностранных дел G20 состоятся в Йоханнесбурге. Он отметил, что Россия и ее союзники в этой группе пресекают попытки Запада навязать свои решения и украинизировать повестку дня, что может негативно сказаться на международных отношениях и сотрудничестве.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова заявила о необходимости признания Западной Европой своей вины в поддержке неонацизма и пересмотре итогов Нюрнбергского процесса.

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    19 февраля 2025, 19:53 • Новости дня
    Трамп заявил о неспособности Зеленского заключить мир без США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не сможет достигнуть мирного соглашения с Россией без участия Вашингтона.

    Американский лидер выразил уверенность в том, что Зеленский не сможет заключить мирное соглашение с Россией без участия США, передает РИА «Новости». По его мнению, поддержка США является ключевым элементом в урегулировании конфликта.

    В своем заявлении, опубликованном в социальной сети TRUTH Social, президент США назвал Зеленского «комиком средней руки», который убедил Вашингтон потратить 350 млрд долларов на «войну, которую нельзя выиграть». «Но без США и «Трампа» он никогда не сможет заключить мир», – подчеркнул американский лидер.

    Он также отметил, что Украина находится в разрушенном состоянии, а миллионы людей погибли напрасно за годы конфликта. По его словам, администрация предыдущего президента США Джо Байдена не предприняла никаких усилий для урегулирования ситуации.

    Издание The New York Times писало, что президент США объявил о прекращении изоляции России, обвинив Украину в затягивании военного конфликта и оставив союзников в стороне от переговоров.

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    19 февраля 2025, 14:55 • Новости дня
    Лавров: Россия не будет ни за кем бегать для восстановления отношений с Западом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров отметил, что Москва не собирается «ни за кем бегать», чтобы восстановить отношения с Западом, подчеркнув, что страна идет своим путем и не зависит от капризов западных государств.

    Лавров подчеркнул, что Россия не совершала действий, которые привели бы к разрушению отношений с западными странами, включая Европу, передает ТАСС.

    «Мы не будем ни за кем бегать», – отметил глава МИД России.

    Лавров добавил, что Россия сосредоточена на решении собственных задач вместе с парламентом и народом. Он подчеркнул, что страна завершит специальную военную операцию на своих условиях и будет развивать экономику и систему так, чтобы не зависеть от западных партнеров. «Мы идем своим путем», – заявил министр.

    Ранее временный поверенный в делах России в США Александр Ким заявил, что Россия готова к конструктивным отношениям со всеми странами.

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    19 февраля 2025, 14:53 • Новости дня
    Лавров: Сирия осознает стратегический характер отношений с Россией

    Tекст: Александра Юдина

    Новое руководство в Сирии подтверждает важность стратегических отношений с Россией, и на следующей неделе запланированы встречи на высоком уровне между двумя странами для укрепления двусторонних связей, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, новое сирийское руководство понимает исторически сложившийся стратегический характер отношений с Россией, передает ТАСС.

    Министр отметил, что сирийские лидеры публично подтверждают необходимость уважения этого стратегического партнерства.

    Лавров также прокомментировал итоги визита российской делегации в Сирию, состоявшегося в конце января. По его словам, результаты поездки, которую возглавлял спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов, были весьма позитивными.

    Также Лавров сообщил, что на следующей неделе запланированы встречи на высоком уровне между Россией и Сирией. Министр подчеркнул, что после этих контактов будут предоставлены дополнительные подробности.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, что переговоры России с новыми властями Сирии проходят успешно, а стороны близки к реализации своих интересов.

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    20 февраля 2025, 13:07 • Новости дня
    Песков назвал падение рейтинга Зеленского «очевидной тенденцией»
    Песков назвал падение рейтинга Зеленского «очевидной тенденцией»
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рейтинг Владимира Зеленского продолжает снижаться, это стало очевидной тенденцией, которую невозможно игнорировать.

    По словам представителя Кремля, рейтинг Зеленского находится в падении, Песков подчеркнул, что это абсолютно очевидная тенденция, передает ТАСС.

    При этом Песков отметил, что Кремль не планирует участвовать в дискуссиях по конкретным цифрам.

    Он также указал на склонность Киева к иждивенчеству и бесконтрольному использованию западных средств, заметив, что киевскому режиму нравится бесконтрольное использование денег зарубежных налогоплательщиков и не нравится отчитываться за уже потраченные средства.

    Пресс-секретарь главы государства назвал это «вряд ли оспоримым фактом».

    Ранее президент США назвал Владимира Зеленского «диктатором без выборов» и предупредил о возможности потери Украиной статуса независимого государства, а также раскритиковал его за низкий рейтинг одобрения в четыре процента.

    На фоне этой критики глава МИД России Сергей Лавров также назвал Зеленского «жалкой личностью»

    Газета ВЗГЛЯД разобралась, зачем украинский лидер начал сжигать мосты с Америкой.

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    19 февраля 2025, 14:51 • Новости дня
    Лавров призвал «разгрести» наследие администрации Байдена для диалога с США
    Лавров призвал «разгрести» наследие администрации Байдена для диалога с США
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москве и Вашингтону необходимо преодолеть последствия политики администрации экс-президента США Джо Байдена для восстановления сотрудничества.

    Лавров, выступая на правительственном часе в Государственной думе, заявил, что Москве и Вашингтону необходимо справиться с наследием администрации экс-президента США Джо Байдена, которая разрушала основы долгосрочного сотрудничества между странами, передает ТАСС.

    «Пока надо "разгрести" наследие администрации Байдена, который делал все, чтобы разрушить даже первые признаки, фундамент долгосрочного партнерства между нашими странами», – подчеркнул Лавров.

    По его словам, могут быть созданы условия для переговоров по вопросам безопасности и стратегической стабильности между Россией и США. Он отметил, что национальные интересы двух стран никогда не будут полностью совпадать, однако в тех случаях, когда стороны находят общие точки соприкосновения, они должны извлекать из этого максимальную взаимную выгоду. «Национально интересы никогда не совпадут полностью, по большей части они расходятся по отдельным направлениям, важным для каждой страны, но там, где они совпадают, надо делать все, чтобы извлечь из этого максимум взаимной выгоды», – заявил Лавров.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговорный процесс с США в Эр-Рияде дал хороший импульс, однако для достижения результатов потребуется большая работа. Он также подчеркнул, что для улучшения отношений между Россией и США потребуется реанимация, после чего их ожидает реставрация, чтобы восстановить прежний уровень сотрудничества.

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    19 февраля 2025, 15:28 • Новости дня
    Правнучка Чкалова оштрафована за нарушение закона об иноагентах

    Суд Москвы оштрафовал правнучку Чкалова за нарушение закона об иноагентах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Таганский суд Москвы назначил штраф правнучке советского летчика Валерия Чкалова Дарье Богдановой (признана иноагентом и внесена в список террористов и экстремистов в России) за отсутствие маркировки иностранного агента в интернет-публикациях.

    Богданова оштрафована на 45 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что против правнучки Чкалова возбудили дело за нарушение закона об иноагентах.

    В апреле против нее возбудили уголовное дело за призывы к терроризму и объявили в розыск. В конце октября Богданова была внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга за публичные призывы к терроризму.

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    20 февраля 2025, 11:59 • Новости дня
    Набиуллина опровергла слухи об отказе от цифрового рубля через МФЦ

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что слухи об отказе от цифрового рубля через МФЦ являются беспочвенными и ложными.

    Набиуллина выступила с опровержением информации о том, что гражданам необходимо через МФЦ оформлять специальный отказ, если они не хотят использовать цифровой рубль, передает ТАСС.

    Она назвала данные слухи полным абсурдом и подчеркнула, что использование цифрового рубля будет полностью зависеть от выбора граждан.

    Набиуллина также отметила, что слухи о необходимости отказа от цифрового рубля противоречат принципам выбора и самостоятельного принятия решений гражданами. По ее словам, все решения касательно цифрового рубля будут приниматься на уровне пользователя, без каких-либо дополнительных бюрократических процедур.

    Ранее ЦБ сообщал о планах ввести цифровой рубль в эксплуатацию для операций казначейства с 2026 года, отмечалось, что эксплуатация начнется с тестовых операций и экспериментальной фазы на реальных клиентах в 2025 году.

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    20 февраля 2025, 14:14 • Новости дня
    Минпромторг отказался стимулировать возвращение иностранных брендов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Возвращение иностранных брендов на российский рынок будет рассматриваться индивидуально, при этом приоритеты остаются на интересах отечественных производителей и защите внутреннего рынка, сообщили в Минпромторге.

    В пресс-службе ведомства отметили, что вопрос возвращения иностранных брендов на российский рынок будет рассматриваться в индивидуальном порядке, передает ТАСС. Основное внимание будет уделено интересам отечественных производителей и защите внутреннего рынка. Министерство подчеркнуло важность развития производства качественной отечественной продукции.

    За последние три года российские компании значительно увеличили производство и заняли освободившиеся рыночные ниши. Для обеспечения потребителей продукцией, которая еще не производится в достаточном объеме в России, был введен механизм параллельного импорта.

    Минпромторг считает, что стимулирование возвращения иностранных брендов нецелесообразно, поскольку это может подорвать усилия по развитию отечественного производства и защите внутреннего рынка.

    Ранее Кремль опроверг возвращение Boeing на рынок России.

    Глава РФПИ Дмитриев предположил возвращение американских компаний на российский рынок во втором квартале 2025 года.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие нефтегазовые гиганты могут вернуться в Россию.

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    20 февраля 2025, 14:24 • Новости дня
    Алиханов: Россия не ждет возвращения ушедших иностранных компаний

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не планирует встречать ушедшие иностранные компании с распростертыми объятиями, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, подчеркнув, что за все придется заплатить.

    Выступая на Форуме будущих технологий, Алиханов заявил, что российская сторона не намерена приветствовать возвращение ушедших иностранных компаний с распростертыми объятиями, передает ТАСС.

    По его словам, за свое поведение все должны будут заплатить. Алиханов отметил, что российская промышленность получила огромные возможности для развития после ухода иностранных брендов, и это рассматривается как шанс для прогресса.

    Алиханов также прокомментировал планируемый запрет Европейского союза на ввоз первичного алюминия из России. Министр заявил, что он не окажет значительного влияния, поскольку Россия последние годы снижает поставки в страны Евросоюза и намерена искать замещающие рынки.

    Кроме того, министр сообщил, что в России отсутствует дефицит чипов для загранпаспортов и банковских карт. Российские производители полностью обеспечивают необходимые потребности, подчеркнул Алиханов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах форума.

    Напомним, Минпромторг отказался стимулировать возвращение иностранных брендов.

    Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев предположил, что американские компании могут вернуться на российский рынок во втором квартале 2025 года. Газета ВЗГЛЯД рассматривала, какие нефтегазовые гиганты могут вернуться в Россию, в том числе компании ExxonMobil и Chevron.

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    20 февраля 2025, 14:40 • Новости дня
    Путин поручил продолжить гуманизацию уголовного законодательства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин призвал Верховный суд следить за безопасностью электронных судебных ресурсов и продолжать гуманизацию уголовного законодательства.

    Выступая на совещании судей, Путин поручил продолжать гуманизацию уголовного законодательства и практики его применения, передает ТАСС.

    Также Путин акцентировал внимание на вопросах безопасности электронных судебных ресурсов. Он поручил Верховному суду держать этот вопрос под постоянным контролем.

    Напомним, Путин на совещании судей предложил обсудить обеспечение надежной защиты как государственных интересов, так и прав и свобод граждан и юридических лиц.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин в четверг выступит на совещании судей, где обсудят итоги работы судов за 2024-й и задачи на текущий год.

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    Какие нефтегазовые гиганты могут вернуться в Россию

    В РФПИ допустили возвращения американских нефтяных компаний на российский рынок. В свое время из России уходили ExxonMobil, BP, Shell, Equinor, Eni и другие. Некоторые покидали Россию враждебно, другие – с неохотой, а третьи, как ни странно, де-факто никуда не ушли. Захотят ли вернуться в Россию крупные международные компании отрасли и нужны ли они нам теперь? Подробности

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    Украина создает новый образ «победы» над Россией

    Конфликт Владимира Зеленского и Дональда Трампа продолжает усиливаться. Пока украинские чиновники критикуют нового президента США, местные газеты пытаются сформулировать новый «образ победы». Он будет заключаться в сохранении Киевом контроля над целым рядом крупных городов. Зачем офису Зеленского нужен этот нарратив и как он соотносится с будущим украинской власти? Подробности

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    Армия России готова выбить «курский козырь» из рук Зеленского

    Как заявил президент России Владимир Путин, Вооруженные силы РФ перешли через границу в Курской области и вклинились в территорию противника. Это не единственное важное событие на территориях, временно оккупированных ВСУ. Там назревает перелом, после которого Киев потеряет «козырь», которым хотел воспользоваться на переговорах. Подробности

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    Почему США начали делать России подарки

    Еще до переговоров с делегацией из Москвы в Эр-Рияде новая администрация в Вашингтоне сделала России несколько подарков. Если точнее, отказалась от некоторых видов информационного оружия, которое прежде использовало – и это не только USAID. Однако радоваться этим «данайским дарам» пока преждевременно – власти США ведут сложную игру. Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Зеленский против США: чья возьмет?

      Конфликт между руководством Украины и США стал открытым и яростным: Дональд Трамп и Владимир Зеленский заочно поспорили друг с другом о том, у кого больше рейтинг и кто кому денег должен. Теперь Украину могут посадить на голодный паек. С точки зрения интересов России ситуация развивается идеально.

    • Россия нашла подход к новым властям Сирии

      Пока все отвлеклись на переговоры между Россией и США, запущенные после трехлетней заморозки, параллельно идут другие переговоры – тоже с участием России и тоже крайне важные для нее. Речь о новых властях Сирии и судьбе российских военных баз там. На Западе без удовольствия признают: Россия близка к успеху.

    • У Зеленского осталось три варианта действий

      Саудовская Аравия приняла у себя первый раунд переговоров между Россией и США. Речь на них будет идти в основном об Украине. Владимир Зеленский уже заявил, что этих переговоров «не признает» и участвовать в них не будет, но несмотря на это, готовится прилететь к саудитам в среду. У него теперь только три варианта действий.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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