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    Что стоит за многонациональностью

    @ Екатерина Якель/ТАСС

    5 февраля 2025, 16:10 Мнение

    Что стоит за многонациональностью

    Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.

    Роман Силантьев Роман Силантьев

    религиовед, доктор исторических наук, руководитель Правозащитного центра Всемирного русского народного собора

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    28 января 2025 года на пленарном заседании XXХIII Международных Рождественских образовательных чтений Святейший Патриарх Кирилл озвучил интересный тезис. «Как заклинание, повторяют мысль о том, что Россия «многонациональная и многоконфессиональная». И кто бы с этим спорил, если бы на практике эта формула не превращалась в попытку переформатировать наше Отечество в безнациональное и бесконфессиональное», – заявил он, породив активную дискуссию.

    В ее рамках позволю и себе ряд замечаний. В первую очередь, во фразе «Россия – это многонациональное и многоконфессиональное государство» надо определиться с терминами. Действительно, в нашей стране проживают люди разных национальностей и вероисповеданий, но делает ли это ее уникальной? Ведь разнообразие у нас наблюдается и в половой сфере (представлены как мужчины, так и женщины), и возрастные сегменты наличествуют разные (есть молодые и старые), уровень образования и достатка населения также различается, но мы эти факты принимаем как данность и не подчеркиваем в речах и документах. А вот многонациональность и многоконфессиональность подчеркиваем.

    Если судить максимально строго, то ровно все страны в мире являются многонациональными и многоконфессиональными. И Ватикан, и Бутан, и Оман не могут похвастаться полной гомогенностью населения. И чем дальше, тем большее разнообразие религий и национальностей будет повсеместно наблюдаться – глобализация все-таки продолжается.

    При менее строгом суждении возникают иные критерии многонациональности и многоконфессиональности. Например, мононациональной может называться страна, где в зависимости от системы оценок доминирующий народ превышает 60, 63, 66, 75, 90 и 95% населения. И никакого консенсуса по этим процентам среди специалистов нет, хотя Россия с ее 81% русского населения явно ближе к странам мононациональным.

    С многоконфессиональностью все еще сложнее. Во-первых, исторически сложилась путаница между терминами «полирелигиозный» и «многоконфессиональный» (лучше, конечно, рассматривать пару «полирелигиозный» и «поликонфессиональный»). Конфессия и религия – это не синонимы, а разные позиции иерархической системы «религия – религиозное направление (конфессия в христианстве)». В современной России, например, представители разных христианских течений работают в рамках Христианского межконфессионального консультативного комитета, а представители разных религий – в рамках Межрелигиозного совета России. И это, очевидно, различные форматы.

    Например, Азербайджан – это страна скорее монорелигиозная (подавляющее большинство населения придерживается ислама), однако точно поликонфессиональная (численность шиитов и суннитов в ее пределах сопоставима). В России же особой поликонфессиональности не наблюдается – подавляющее большинство христиан (примерно 75% населения) не только православные, но и конкретно члены Русской православной церкви, а мусульмане (примерно 11% населения) в такой же пропорции сунниты двух традиционных школ.

    Далее может встать вопрос о численности проживающих в стране народов – может, этот параметр определяет многонациональность? В России их около 200, что в абсолютном исчислении солидная величина, однако в относительном – уже нет. Если рассматривать только крупнейшие державы, то этническое разнообразие гораздо выше в Индии (причем в десять раз), США (как минимум в пять), Индонезии, Нигерии, Великобритании и Франции. Меньше, чем у нас, такое разнообразие точно у Китая (там официально 56 народов) и, возможно, у Бразилии и Пакистана. При этом благодаря усиливающейся иммиграции из африканских стран с их впечатляющим племенным разнообразием 200 проживающих в России народов через 10 лет могут превратиться в 500, однако баланс это серьезно не изменит.

    Также себе в плюс мы можем записать тот факт, что этническое разнообразие у нас сложилось исторически – в отличие, например, от большинства стран Западной Европы. Да, это более редкий, но опять-таки, не уникальный вариант. И типичный для стран, которые формировались как империи. США, Китай, Великобритания, Франция, Турция могут похвастаться тем же самым. Распространен этот случай и в меньших странах без столь славного прошлого – Швейцарии, Румынии и особенно в Папуа – Новой Гвинее, которая может похвастаться как исключительным этническим разнообразием (почти 900 только языков, по большей части уникальных), так и впечатляющей многоконфессиональностью.

    Для контраста обратимся к географической уникальности нашей страны.

    В строчках из нашего гимна:

    «От южных морей до полярного края
    Раскинулись наши леса и поля.
    Одна ты на свете! Одна ты такая –
    Хранимая Богом родная земля!»

    действительно приводятся особые характеристики. Так, далеко не все страны могут похвастаться лесами и полями. И только США имеют и леса, и поля между южных морей и полярным краем.

    Таким образом, выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного ровно для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.

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