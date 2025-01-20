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    Россия – империя любви
    20 января 2025, 12:00 Мнение

    Россия – империя любви

    Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.

    Борис Акимов Борис Акимов

    учредитель АНО «Большая Земля»

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    Запад любит произносить заклинания на тему «деколонизации России». Делает он это не впервой. Помните «тюрьму народов»? Если полистать европейские журналы XIX века, то найдется масса статей и карикатур на русского медведя, который поработил свободные народы Евразии. Если говорить детским языком, у кого что болит, тот о том и говорит. Европа – автор и единственный актор мирового спектакля под названием «Колонизируй это». Веками они превращали в колонии окружающий мир. И выкачивали оттуда собственное благосостояние, погружая в нищету и хаос все, до чего могли дотянуться. Продолжают с успехом это делать и прямо сейчас. Не раз бывали и более существенные выходки – когда колонизация заканчивалась не только тотальным грабежом, но и геноцидом. На месте, где Трамп собирается развернуть большие новые США, еще 300 лет назад повсюду жили совершенно другие люди. Их вырезали и отняли у них целый континент. А вот поближе к нам: пруссы – это совсем даже не немцы, а славянское племя, тотально уничтоженное. У них забрали все, даже имя.

    Запад пытается обвинить нас в своих грехах. Современности не привыкать к подмене – уже пару десятков лет назад постмодернисты объявили о том, что мы живем в эпоху постправды.

    За разговорами о деколонизации России стоит страшноватое по возможным последствиям желание мирового гегемона развалить нашу страну и погрузить ее в братоубийственный хаос, либеральный шок и демократический трепет. Это крайне серьезно. И нам надо на это отвечать тоже серьезно. И самое важное: нам есть чем ответить.

    На просторах «Телеграма» есть такой пренебрежительный термин – «многонационалочка». Он должен саркастически отражать официальную повестку о многонациональной сути российской государственности.

    Надо сказать, что любая повестка, взятая на вооружение государством (любым), без должного эстетического подхода довольно быстро приобретает черты отталкивающего официоза. Но эстетическая неполноценность не меняет саму содержательную суть явления.

    Нам нужно вернуть себе эстетическую уверенность и смелость. Нужно играть с нашими посконными традиционными смыслами, но играть радикально, играть сверхактуально, на опережение! Нужно не пытаться вытаскивать какие-то шаблонные «многонациональные» заклинания и одновременно косо и саркастически на это посматривать.

    Мы должны по-леонтьевски смело говорить о цветущей сложности русской империи, оценить и искренне полюбить саму суть идеи традиционного консервативного русского мультикультурализма.

    Трамп в соцсети Маска рисует карту будущих США с Канадой, обращается к «свободным народам» Гренландии. И вот уже появляются патриотические американские ролики о том, что новые США станут самой большой страной мира и подвинут Россию. Мы видим бесстрашные, граничащее, казалось бы, с безрассудством заявления, которые тут же меняют саму рассудочную реальность.

    В России сейчас несколько десятков государственных и официальных языков. Около 200 народов живет в России, из них 160 коренных. Нам удалось сделать так, чтобы это многообразие пронеслось через века, и до сих пор мы все жили вместе.

    Мы в одном из эпизодов нашего док-сериала «Россия. Ближнее будущее» довольно безрассудно (а значит, в духе времени) назвали Россию «империей любви». В такой империи есть место для истинного своеобразия, в ней сохраняются, как в ковчеге, народы – мысли Бога (по философу Гердеру). В такую империю ради сохранения самих себя хотят переселяться и сейчас – от европейцев и вплоть до индейцев целым племенем.

    Надо не бояться мыслей, образов и действий, которые будут строить империю цветущей сложности. Когда мы как-то были на российском Дальнем Востоке, нам рассказывали о евреях-казаках, которые охраняли в XIX веке имперские фронтиры. У нас и сейчас есть целая Еврейская автономная область. Что еще более парадоксально и смело – вся область живет с государственным языком идиш и под официальным радужным флагом. Но где же еврейский батальон под радужным флагом на фронте? Мир должен видеть и знать, что евреи – они тоже русские. И у них здесь тоже есть своя земля.

    А древние ассирийцы? Они тоже тут. Сами ассирийцы считают, что их около 70 тысяч проживает сейчас в России. Сильно менее экзотичные, но многочисленные 200 тыс. немцев – по переписи 2021 года.

    В нашем цивилизационном противостоянии мы просто обязаны ярко продемонстрировать миру всю цветущую сложность нашей империи. Без шаблонов официоза и иронии «многонационалочки». По-честному, со знанием и с любовью. Так, как и должна поступать настоящая империя любви.

    Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью (термин философа Константина Леонтьева), перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.

    Вслед за чеченцами, якутами, башкирами, бурятами и т. д., под русским двуглавым орлом должны появиться евреи, немцы, ассирийцы, индейцы, корейцы и все прочие, нашедшие в России себе дом когда-то или сейчас.

    Русская цветущая сложность против мировой всепошлости. 

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