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    Русский народ как гарант безопасного российского общества
    13 января 2025, 14:45 Мнение

    Русский народ как гарант безопасного российского общества

    В ситуации, когда в стране нет преобладающей культуры, общество разваливается на чужие и враждебные друг другу группы, которые начинают борьбу за свои частные интересы. Обеспечение прав меньшинств, таким образом, возможно только в ситуации, когда есть бесспорное большинство. Именно его культура создает пространство, в котором все находятся в безопасности.

    Сергей Худиев Сергей Худиев

    публицист, богослов

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    Патриарх Кирилл, выступая с докладом на ежегодном собрании Московской епархии, произнес слова, разошедшиеся по всем новостным лентам: «Настойчивые попытки внести этнорелигиозную напряженность в общество – одна из серьезнейших угроз нашему историческому единству. Реализации этой угрозы служит в том числе стремление оспорить государствообразующую роль русского народа, отодвинуть русский народ на периферию осмысления исторического процесса и таким образом фактически переписать всю нашу историю».

    В самом деле, у нас много говорят о том, что Россия – многонациональная страна. Это верно; нам важно очень бережно, деликатно и уважительно относиться к языкам, культурам и религиям народов России. Однако в чем неизбежно нуждаются разные народы, живущие в одной стране – это в общем языке и общем культурном пространстве, которое позволяло бы мирно и гармонично взаимодействовать. В нашей стране – это пространство русского языка и русской культуры.

    Мультикультурализм, как показывает западный опыт, не работает – хотя мы и можем признать привлекательность той мечты, которая за ним стояла.

    Одной из важных идей Европейского просвещения было то, что людей разделяют национальности и религии, но объединяет разум. Если избавиться от национальных и религиозных идентичностей, которые так часто служат поводом к вражде и взаимным притеснениям, появится разумное, гармоничное, гуманное общество всеобщего братства.

    Последней грандиозной попыткой создания такого общества был коммунизм. Как провозглашалось тогда, «в СССР сложилась новая историческая общность людей различных национальностей, имеющих общие характерные черты».

    Но как только политическое давление ослабло, советские люди немедленно вспомнили о своих национальностях.

    Тем не менее мечта не умерла. Как пел Джон Леннон (и эта песня остается популярной): «Вообрази, больше нет стран, не за что умирать и убивать... и религий тоже нет... все люди живут в мире».

    Я не склонен смеяться над этой мечтой – в ней смутно угадывается тоска по Царству Божию, где «Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море» (Ис. 11:9).

    Но построить Царство на земле и человеческими усилиями невозможно. Мы не можем превратить землю в рай. Мы можем только мешать ей (с переменным успехом) превратиться в ад.

    Попытки строить такое царство, игнорируя реальность человеческой природы, оборачиваются плохо. Человек поврежден грехопадением, или, если вы предпочитаете светскую терминологию – люди существа стайные, остро конкурентные и конфликтные. Увы, но это не свойства религий, или национальностей, или социально-экономических формаций – такова человеческая природа, и она не меняется.

    Это как хроническая болезнь – которую нельзя (по крайней мере, до Второго Пришествия) вылечить. Однако можно и нужно сдерживать ее проявление при помощи правильно подобранных лекарств, режима и диеты.

    Человеческая конфликтность сдерживается государством – тем самым «начальником, который не напрасно носит меч» (Рим. 13:4), но не только. Очень важна культура как пространство общих правил и ценностей, «принято/не принято», «у нас так делают/не делают». Эти правила ослабевают, когда массы людей оказываются между двумя (и более) культурами – например, массы деревенских жителей перебираются в города, или массы мигрантов – из одной страны в другую.

    Возникает ситуация «аномии» – ослабления социальных норм, общей растерянности, когда прежние правила утрачены, а новые еще не усвоены. Но обычно это со временем проходит – деревенские превращаются в городских, новоприбывшие становятся частью местной жизни. 

    Бывает и по-другому – когда различные общины не смешиваются и очень плохо взаимодействуют между собой.

    Недавно мы наблюдали массовые беспорядки в Великобритании, вызванные нашумевшим убийством, которое поспешили (как потом оказалось, совершенно ошибочно) приписать мусульманину.

    Но, увы, когда напряжение копится годами, лавину может столкнуть что угодно – и все триста лет стрижки газонов идут насмарку.

    Читая британские социальные сети, нельзя не заметить горькой озлобленности людей, которые полагают, что страна, которую они любили и которой гордились, уходит у них из-под ног. Но такая ситуация плоха не только для этнического большинства – но и для всех жителей.

    В любой стране, где живут люди разных национальностей и религий, есть какая-то культура, которая является преобладающей и несущей, которая определяет общенациональную идентичность и задает общие правила. Именно она обеспечивает связность всего пространства страны и взаимодействие между всеми ее жителями. Эта культура, в которую интегрируются иммигранты.

    В ситуации, когда такой преобладающей культуры нет, или она перестает справляться со своей миссией, общество разваливается на чужие и враждебные друг другу группы, которые начинают борьбу за свои частные интересы – или даже за то, чтобы сделаться новой главенствующей культурой и диктовать всем свои правила.

    Обеспечение прав меньшинств, таким образом, возможно только в ситуации, когда есть бесспорное большинство.

    Именно его культура создает пространство, в котором все находятся в безопасности.

    И для России эта культура – русская.

     

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