Президент России рассказал о главных достижениях страны в 2024 году

Tекст: Олег Исайченко

В уходящем году традиционная для Владимира Путина «Прямая линия» была совмещена с «Большой пресс-конференцией». В течение четырех с половиной часов глава государства отвечал на вопросы не только простых россиян, но и на вопросы журналистов – в том числе из недружественных стран, осветив принципиально важные для страны и мира темы.

Экономика

В первую очередь Путин отметил успехи российской экономики, так как «все измеряется экономикой, «это основа основ». По его словам, в стране сохраняется устойчивая ситуация, развитие идет «несмотря ни на что». Президент допустил, что по итогам года рост ВВП страны составит 3,9%, «а может быть, даже четыре».

Путин напомнил, что аналогичный показатель в США составляет лишь 5-6%, а в еврозоне – 1%. Он добавил, что в России наблюдается небывало низкий уровень безработицы – 2,3%, а рост перерабатывающей промышленности составил 8%. Но имеются и проблемы: «тревожным сигналом» Путин назвал инфляцию. Тем не менее зарплаты в стране поднялись на 9% в реальном выражении, то есть уже с учетом инфляции. На росте цен, по словам президента, сказываются не только западные санкции, но и недоработки властей.

Говоря о другом важном экономическом индикаторе – ключевой ставке, Путин добавил, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина не говорит ему заранее, какой она будет – решение по ставке принимается в ходе совета директоров ЦБ. Однако российский лидер надеется, что данный показатель будет отвечать требованиям сегодняшнего дня.

Также президент поддержал идею о перемещении головных офисов крупных компаний и некоторых органов власти в российские регионы. Эту практику он назвал правильной, поскольку она «подталкивает развитие» субъектов.

Демография

Говоря о численности населения, Путин напомнил, что в СССР коэффициент рождаемости равнялся 2%. В России несколько лет назад он достигал 1,7%, но в настоящий момент упал до 1,4%. Этот показатель необходимо увеличить как минимум до 2,1%, отметил президент.

При этом он напомнил об «уникальном изобретении» России – материнском капитале, который постоянно повышается. А в регионах, где наблюдаются сложности с демографией, будут созданы программы по поддержке рождаемости. По словам главы государства, повесткой по данному вопросу должен «начинаться и заканчиваться» каждый рабочий день правительства.

Вместе с тем Путин назвал безобразием ситуацию с отказами в оформлении семейной ипотеки из-за исчерпания лимитов или изменения условий выдачи. По его мнению, банкам должно быть в удовольствие привлекать клиентов к программе, так как разницу по ней компенсирует государство. Он пообещал навести порядок с выдачей льготных ипотек.

Миграционная политика

Вопросы миграционной политики президент назвал «чувствительными и острыми». По его мнению, в стране необходимо увеличивать производительность труда, внедрять технологии, которые позволят минимизировать востребованность низкоквалифицированных специалистов.

Также он подчеркнул важность совместной с зарубежными партнерами подготовки трудовых мигрантов к переезду в Россию. В частности, в странах Центральной Азии необходимо развивать сеть русских школ. На этом фоне он поддержал закон, запрещающий принимать в школы детей иностранных граждан, не знающих русского языка.

Здравоохранение

Глава государства подчеркнул, что в России необходимо продолжать работу по укреплению первичного звена здравоохранения. По его оценке, распределение нагрузки на медиков для предотвращения нехватки кадров должно лечь на плечи местных органов власти. При этом правительство старается максимально привлекать абитуриентов в сферу медицины.

На этом фоне фармацевтика становится одним из наиболее важных направлений деятельности. Если раньше эта сфера развивалась за счет государства, то сегодня впервые частные компании активно вкладывают собственные средства в развитие этой индустрии. В то же время деньги на необходимые препараты россиянам выделяются в полном объеме.

СВО

Владимир Путин рассказал, что недавно бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота передали ему копию своего боевого знамени. Этот подарок президент принес и на «Итоги года». За спиной главы государства знамя развернули двое участников пресс-конференции. «Будем считать, что это знамя представляет все боевые знамена наших бойцов, которые сражаются за Россию», – подчеркнул он.

Путин также отметил успехи армии на поле боя. По его словам, движение идет по всей линии фронта. Он добавил, что бойцы ежедневно возвращают территории квадратными километрами. Все солдаты воюют героически. Глава государства пожелал им победы и скорейшего возвращения домой. Президент затронул и ситуацию в Курской области.

В частности, Путин назвал «упущением» тот факт, что бойцы, освобождающие этот регион, до сих пор не получают выплаты как участники СВО, но числятся в качестве участников контртеррористической операции (КТО).

«Ребята, не беспокойтесь. Все будет пересчитано, все положенные выплаты будут исполнены»,

– заметил глава государства. Он также пообещал, что после освобождения Курской области всю разрушенную инфраструктуру в регионе восстановят. Однако, по словам президента, спрогнозировать точные сроки окончания боевых действий в субъекте в настоящий момент – сложно.

Кроме того, Владимир Путин пообещал подумать над созданием «единого окна», в котором будут совмещены все общественные и гражданские инициативы, направленные на поддержку жителей Белгородской и Курской областей. Он также рассказал об успешном опыте деятельности фонда «Защитники Отечества», который занимается поддержкой участников боевых действий.

Вспомнил президент и программу «Время героев». Проект дает возможность ветеранам СВО пройти обучение для дальнейшей работы в органах государственной власти. По его словам, участники кадровой программы проявили себя в качестве достойных управленцев. Многие выпускники уже приступили к исполнению новых обязанностей.

Вызов на дуэль

Говоря о военно-технических достижениях страны, Путин поделился новыми подробностями о ракете «Орешник». Боеприпас базируется на российских разработках, а его дальность составляет до 5,5 тыс. км. При этом шансов сбить данную ракету в настоящий момент ни у кого нет. В ответ на сомнения западных экспертов о ее эффективности, Путин предложил провести «высокотехнологичную дуэль XXI века».

«Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве. Сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО. Посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы»,

– сказал он. Примечательно, что глава государства не видит проблем в том, что США могут поставить Украине системы THAAD для попытки перехватить «Орешник». Он рассказал, что «наши ребята» на Украине поделятся с Россией информацией о принципах работы THAAD. По его словам, Москве есть с кем разговаривать в Киеве, поскольку там много людей, мечтающих избавить Украину от неонацизма. Он также добавил, что в РФ проживает больше украинцев, чем в самой республике.

Действия противника

Говоря о действиях властей Украины, президент прокомментировал теракт в отношении генерала Игоря Кириллова. «Это совершено способом, опасным для жизни многих. Киевский режим неоднократно совершал такие преступления. И в Курской области расстреливали мирных граждан», – рассказал он, добавив, что осуждений данных действий со стороны Запада «не слышно».

Вместе с тем противники России терпят значительные экономические издержки от поддержки ВСУ. Путин напомнил, что еще два года назад 155-мм снаряд в государствах НАТО стоил 2000 евро. Сегодня его цена достигла восьми тысяч. Таким образом, в скором времени участникам альянса не хватит и 3% ВВП на оборону.

Глава государства также напомнил, что Россия не отказывается от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он добавил, что Москва готова к компромиссу, и он уже был почти достигнут в рамках Стамбульских соглашений, однако процесс был прерван негативным влиянием Запада.

При этом Россия способна вести диалог с любыми легитимными властями Украины. Президент подчеркнул, что таковым лицом может стать и Владимир Зеленский, но только в том случае, если он одержит победу на выборах.

Путин подчеркнул, что для Москвы принципиально важно подписать договоренности с инстанциями, чей статус не будет вызывать сомнений с точки зрения закона.

Он также допустил, что РФ сможет предоставить политическое убежище Зеленскому в случае необходимости. Глава государства рассказал, что Москва не выступает против краткосрочной приостановки огня. Он подчеркнул, что мировые лидеры неоднократно предлагали ему подобные инициативы, но после того, как Россия давала согласие на данный шаг, Украина заявляла о неприемлемости этих договоренностей.

Говоря о прошедших годах СВО, Путин отметил, что этот исторический период изменил многих граждан России. Что касается его самого, то после начала спецоперации он «стал меньше смеяться и почти перестал шутить». Он также добавил, что решение о начале спецоперации следовало бы принять раньше.

Новые регионы

Президент отметил, что в течение следующих трех лет транспортную сеть новых регионов планируется довести до «нормативного российского состояния». Рассматриваются и крупные логистические проекты, например, кольцевая дорога вокруг Азовского моря. Будет продолжено и финансирование восстановления социальной инфраструктуры. На текущий момент завершены работы уже на 21 тыс. объектов.

Он добавил, что в Мариуполе наблюдается «строительный бум»: восстановлено около 1700 домов, еще на 500 зданий подготавливаются документы. В город вернулось около 300 тыс. человек – число населения продолжает расти. Президент подчеркнул, что все новые регионы обладают отличным потенциалом развития. «Они входят в зону самообеспеченности», – заметил глава государства. При этом в ДНР рост по сбору налогов составил 79%, в ЛНР – 90%, а в Херсонской и Запорожской областях – свыше 200%.

Внешняя политика

Говоря о будущих отношениях России и США, Владимир Путин заявил о готовности к встрече с Дональдом Трампом. В этом диалоге Москва не будет находиться в «слабой позиции» – стабильность экономики растет, а боеспособность армии достигла лидерского места во всем мире: «Россия окрепла. Она стала по-настоящему суверенной страной».

По его оценке, попытки западных СМИ подать ситуацию в Сирии как провал Москвы также некорректны. Он напомнил, что целью действий ВС России было недопущение создания в Сирийской Арабской Республике террористического анклава – и эта цель достигнута. При этом Россия рассчитывает на мир и спокойствие в республике и пытается поддерживать отношения со всеми сторонами конфликта.

Глава государства заметил, что пока не знает, удастся ли Москве сохранить военные базы в Сирии, поскольку это зависит от совпадения интересов с новыми властями. Однако он предложил использовать инфраструктуру в Хмеймиме и Тартусе для доставки гуманитарной помощи. Что касается БРИКС, то глава государства указал на растущий интерес к организации со стороны других стран.

«Потому что работа эта выстраивается исключительно на основе взаимности, уважения друг к другу, уважения интересов друг друга. Все вопросы принимаются консенсусом, и это очень важно»,

– объяснил он популярность объединения. Путин также напомнил, что в настоящий момент отношения России и Китая находятся на беспрецедентном уровне. По его словам, страны избегают любых действий, которые могут противоречить интересам друг друга. Объем торговли Москвы и Пекина уже составил около 240 млрд долларов и продолжает расти. Председателя КНР Си Цзиньпина он назвал своим другом.

Незадолго до окончания трансляции корреспондент британской BBC спросил Путина о том, выполнил ли он завет первого президента страны Бориса Ельцина «беречь Россию». Глава государства ответил положительно, подчеркнув, что при нем страна отошла от «края пропасти». При этом он добавил, что назвать себя счастливым человеком он сможет лишь после того, как домой вернутся бойцы СВО.