Путин заявил о беспрецедентном уровне отношений России и Китая

Путин отметил высокий уровень доверия в отношениях России и Китая

Tекст: Александра Юдина

По его словам, отношения двух стран достигли беспрецедентного уровня доверия и взаимопонимания, передает ТАСС.

«Все, что мы делаем в отношении друг друга и как мы делаем, основано на полном доверии к политике с одной и другой стороны. Мы ничего не делаем, что противоречило бы нашим интересам и делаем очень многое, что отвечает интересам как китайского народа, так и народов Российской Федерации», – сказал Путин.

Кроме того, президент отметил, что страны избегают любых действий, которые могли бы противоречить интересам друг друга.

Он также добавил, что объем торговли между Россией и Китаем, по различным оценкам, составляет 220–240 млрд долларов и продолжает расти.

Путин также напомнил о значительных потерях, которые понесли Россия и Китай во время Второй мировой войны, назвав их наиболее пострадавшими в этом конфликте. Эти исторические факты, по мнению президента, еще более укрепляют взаимное уважение двух стран и служат основой для дальнейшего сотрудничества.

В ходе пресс-конференции Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим другом, а также отметил, что обе страны не предпринимают шагов, противоречащих их национальным интересам.

«Мы очень часто, практически всегда координируем свои действия на международной арене. Это очень серьезный элемент международной жизни. Мы и дальше будем это делать. Самые наилучшие приветы лидеру Китайской Народной Республики, человеку, которого я считаю своим другом, председателю Си Цзиньпину», – подчеркнул российский лидер.

Президент подчеркнул, что сотрудничество России и Китая является значительным элементом международной жизни, что свидетельствует о глубокой интеграции их экономик и политических систем.

По его словам, страны продолжают развивать взаимные связи в различных областях, таких как экономика, безопасность и культура.

