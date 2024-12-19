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    Путин пришел на прямую линию с флагом морпехов Тихоокеанского флота
    WSJ сообщило о выводе Россией систем ПВО из Сирии в Ливию
    Посланник Трампа Келлог заявил о готовности России и Украины к переговорам
    Путин: Ситуация в СВО меняется кардинально
    Путин пояснил суть обновленной ядерной доктрины России
    Путин: Выбьем ВСУ из Курской области и все восстановим
    Путин пообещал исправить проблему с выплатами бойцам в Курской области
    Путин объяснил рост цен в России
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа «играет в бисер» от безысходности

    Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.

    0 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Башкирам стоит помнить настоящих героев

    Скандал вокруг имперского флага в Башкирии напомнил о важности исторического просвещения в республике для укрепления общероссийской гражданской идентичности и чувства сопричастности к истории России.

    6 комментариев
    Станислав Смагин Станислав Смагин Донбасская девочка, возвращайся домой!

    Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.

    10 комментариев
    19 декабря 2024, 12:57 • Новости дня

    Путин пообещал исправить проблему с выплатами бойцам в Курской области

    Путин пообещал исправить проблему с выплатами бойцам в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин пообещал исправить ситуацию с выплатами бойцам в Курской области, которые не получили положенные суммы из-за отсутствия статуса участника спецоперации.

    В ходе прямой линии Путин ответил на вопрос о статусе бойцов, участвующих в операциях в Курской области. Вопрос касался того, что бойцы не имеют статуса участников специальной военной операции (СВО), так как участвуют в контртеррористической операции (КТО), что сказывается на их выплатах, в частности, на суточных.

    Путин отметил, что это упущение, и пообещал исправить ситуацию: «Жалко, что и военное ведомство не обратило на это внимание. Это прежде всего их обязанность. Все поправим, все получат все, что причитается военнослужащим, которые исполняют свой долг перед Родиной на линии боевого соприкосновения. Пересчитаем и задним числом», – заявил президент.

    Кроме того, Путин пообещал решить вопрос с выплатами бойцам, которые подбили технику НАТО. «Это все будет сделано. Даже сомнений в этом быть не должно ни у кого», – подчеркнул он.

    18 декабря 2024, 21:52 • Новости дня
    Группа итальянцев попросила российское гражданство

    Итальянская пара и журналист обратились за российским гражданством

    Группа итальянцев попросила российское гражданство
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Семейная пара и журналист из Италии обратились с просьбой о предоставлении российского гражданства через программу «Итоги года с Владимиром Путиным».

    Семейная пара из Италии и итальянский военный корреспондент Андреа Лучиди обратились с просьбой о предоставлении российского гражданства, передает URA.Ru.

    Супруги и представитель СМИ обратились в кол-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным». По словам журналистки телеканала «Россия 24», подобных просьб поступает немало.

    Андреа Лучиди, итальянский военный корреспондент, в интервью Первому каналу отметил, что его мать осталась в Италии, а сам он решил продолжить свою деятельность в России. Лучиди рассказал, что его запрос на гражданство связан с личными и профессиональными мотивами.

    Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» запланирована на 19 декабря. Она объединит элементы прямой линии и пресс-конференции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, федеральные телеканалы запланировали трехчасовой эфир для программы «Итоги года с Владимиром Путиным», которая начнется в полдень по московскому времени. На ежегодную пресс-конференцию президента России аккредитовались журналисты в том числе из недружественных стран, но их количество будет небольшим.

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    19 декабря 2024, 09:45 • Новости дня
    Посланник Трампа Келлог заявил о готовности России и Украины к переговорам

    Будущий посланник Трампа Келлог сообщил о готовности Москвы и Киева к переговорам о завершении конфликта

    Посланник Трампа Келлог заявил о готовности России и Украины к переговорам
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Украина готовы к переговорам о завершении конфликта, заявил будущий специальный посланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.

    Будущий специальный посланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Россия и Украина готовы к переговорам о завершении конфликта, передает РИА «Новости».

    «Абсолютно. Я думаю, что обе стороны полностью готовы», – заявил Келлог в эфире телеканала Fox News.

    Ранее Келлог подчеркнул, что его основная цель в новой роли – способствовать началу переговоров между Москвой и Киевом. По его словам, такие переговоры жизненно важны для урегулирования продолжающегося конфликта.

    СМИ сообщали, что Кит Келлог планирует посетить Киев в следующем месяце.

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении начать переговоры с президентами России и Украины для урегулирования конфликта на Украине.

    Владимир Зеленский признал отсутствие у Украины сил для возвращения Донбасса и Крыма, выразив надежду на дипломатическое давление международного сообщества.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут возобновиться на основе стамбульских договоренностей.

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    19 декабря 2024, 11:55 • Видео
    Прямая линия с Владимиром Путиным

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    18 декабря 2024, 13:55 • Новости дня
    Генштаб: ВСУ с начала спецоперации потеряли около миллиона человек

    Герасимов: С начала СВО потери ВСУ составили около миллиона человек

    Генштаб: ВСУ с начала спецоперации потеряли около миллиона человек
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о потерях ВСУ, которые составили около миллиона человек убитыми и ранеными.

    Он также отметил значительные потери в технике, включая около 20 тыс. танков и бронемашин, свыше 19,5 тыс. орудий полевой артиллерии и более 1500 пусковых установок систем залпового огня, передает ТАСС.

    Выступая на брифинге для военных атташе иностранных государств, Герасимов подчеркнул, что российские войска владеют инициативой и проводят наступление по всему фронту, несмотря на колоссальную помощь, оказываемую Украине со стороны Запада.

    «Инициатива на линии боевого соприкосновения находится в наших руках», – заявил он.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о важности достижения целей специальной военной операции и выразил уверенность в успехе российских военных, а также назвал 2024 год знаковым в плане достижения целей спецоперации на Украине.

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    19 декабря 2024, 06:32 • Новости дня
    Ростовская область подверглась атаке беспилотников и ракет

    Атака дронов и ракет на Ростовскую область вызвала пожар на заводе в Новошахтинске

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате ночной атаки на Ростовскую область более 30 беспилотников и три ракеты повредили объекты, вызвав пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов.

    Как сообщает ТАСС, минувшей ночью Ростовская область столкнулась с массированной атакой, в которой были задействованы более 30 беспилотников и три ракеты. По словам врио губернатора Юрия Слюсаря, в результате атаки один человек пострадал от падения обломков беспилотника.

    «Минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной атаке врага, который использовал для этого более трех десятков БПЛА и три ракеты. Силы противовоздушной обороны были задействованы для защиты Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска. Большая часть воздушных целей была нейтрализована», – сообщил Слюсарь.

    Атака украинских беспилотных аппаратов привела к возгоранию на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. На месте происшествия работают аварийно-спасательные подразделения, информация о пострадавших уточняется. Анализ причин и последствий атак продолжается, власти предпринимают меры для предотвращения дальнейших инцидентов и обеспечения безопасности региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ночной атаки украинских БПЛА в Белгородской области повреждены дома, заборы и автомобили, а также пострадало сельхозпредприятие; в Ростовской области силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку из 10 ракет, выпущенных вооруженными силами Украины, обошлось без жертв, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь; средства ПВО России за ночь уничтожили четыре украинских беспилотника, которые пытались атаковать объекты в Белгородской, Брянской и Курской областях.

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    19 декабря 2024, 08:33 • Новости дня
    Песков заявил о серьезном анализе вопросов по СВО для Путина

    Кремль: Обращения к прямой линии Путина по СВО будут тщательно анализироваться

    Песков заявил о серьезном анализе вопросов по СВО для Путина
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Обращения на прямую линию президента Владимира Путина, связанные с СВО, будут тщательно анализироваться, чтобы учесть все вопросы и потребности граждан, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля заверил, что обращения граждан к прямой линии с Путиным, касающиеся спецоперации и поддержки бойцов, будут подвергнуты тщательному анализу, передает РИА «Новости».

    Песков заверил, что основное внимание будет уделено вопросам хода СВО, обеспечению фронта и поддержке героев, участвующих в операции, а также их семей.

    Он также отметил, что на данный момент уже поступило более 1,8 млн обращений и вопросов к прямой линии. Песков подчеркнул, что анализ будет проведен с учетом всех подтем, таких как работа с инвалидами и помощь в трудоустройстве.

    Пресс-секретарь также отметил, что граждан больше всего интересует именно спецоперация и связанные с ней темы. Как писала газета ВЗГЛЯД, президент регулярно проводит эти мероприятия с 2001 года, предоставляя гражданам и журналистам возможность задать вопросы напрямую. В 2023 году такие мероприятия получили название «Итоги года с Владимиром Путиным», отражая их комбинированный характер и широкую тематику обсуждаемых вопросов.

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    18 декабря 2024, 17:45 • Новости дня
    Эксперты назвали главную эмоцию россиян в 2024 году

    Член СПЧ Малькевич: Россияне называют главной эмоцией года гордость за нашу страну

    Эксперты назвали главную эмоцию россиян в 2024 году
    @ Владимир Астапкович/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Мы перестали стесняться своих достижений и героев. Поэтому граждане сами называют главной эмоцией года гордость – гордость за нашу страну, сказал член СПЧ Александр Малькевич в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Политические итоги 2024 года».

    «Главная эмоция россиян в этом году – это гордость. Гордость за страну, за достижения в области науки и за армию», – сказал Александр Малькевич, журналист, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

    Кроме того, россияне испытывают гордость за достижения науки и промышленности, что подтверждает выставка-форум «Россия». «Ее посетили 18,5 млн человек. Люди приходили целыми семьями, чтобы увидеть все достижения нашей страны», – подчеркнул Малькевич. – «Важно и то, что мы перестали стесняться своих достижений и героев. Поэтому граждане сами называют главной эмоцией года гордость, гордость за нашу страну».

    Напомним, с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года в Москве проходила Международная выставка-форум «Россия», где главные достижения страны были собраны в 132 экспозиции. Посетители смогли получить представление об успехах каждого из 89 субъектов РФ в различных сферах. За время работы на выставке побывало более 18 млн человек. После ее завершения было принято решение о создании Национального центра «Россия» для сохранения наследия выставки и демонстрации достижений страны на постоянной основе.

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    18 декабря 2024, 20:42 • Новости дня
    Песков раскритиковал Зеленского за хамство в адрес Орбана

    Песков заявил о бескультурье киевского режима после хамства Зеленского Орбану

    Песков раскритиковал Зеленского за хамство в адрес Орбана
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осудил хамское поведение Владимира Зеленского в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, подчеркнув бескультурье украинского режима.

    По мнению Пескова, глава Украины Владимир Зеленский в хамской манере отверг мирные инициативы Орбана. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что подобное поведение свидетельствует не только об «опасной и преступной сущности» киевского режима, но и о его «чрезвычайном бескультурье», передает ТАСС.

    Песков также отметил, что киевский режим высказался против инициатив Орбана, что говорит о недальновидности и неспособности к конструктивному диалогу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, Орбан уже прокомментировал позицию президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о ненужности венгерского посредничества и отвергнувшего предложения Будапешта о рождественском перемирии.

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    19 декабря 2024, 10:58 • Новости дня
    Мать пропавшего в Сирии 12 лет назад журналиста из США обратилась за помощью к Путину
    Мать пропавшего в Сирии 12 лет назад журналиста из США обратилась за помощью к Путину
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Мать пропавшего журналиста из США Остина Тайса Дебра обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь найти ее сына, пропавшего в Сирии в 2012 году.

    Мать американского журналиста, который исчез в Сирии 12 лет назад, направила письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи, передает NBC News.

    Тайс выразила надежду, что связи Путина с сирийским правительством помогут в поиске ее сына.

    «Текущая ситуация в Сирии вынуждает нас просить Вашей помощи в поисках Остина и безопасном воссоединении нашей семьи», – написала она в своем письме.

    Письмо было отправлено вскоре после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заверил Дебру Тис, что Израиль не будет проводить авиаудары рядом с секретной тюрьмой под Дамаском, где, по ее мнению, может находиться ее сын.

    Как указывает издание, надежду на спасение журналиста в семью Тайса вселил тот факт, что Башар Асад бежал в Россию. Дебра отмечает, что Остин может находиться в тюрьме на горе Касиун, у которой есть еще не исследованный полностью скрытый туннель.

    Дебра Тайс заверила, что готова поехать в Москву или в любую точку мира, чтобы обнять своего сына и вернуть его домой. Она также отметила, что не испытывает сомнений в эффективности обращения за помощью к Путину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2017 году администрация президента США Дональда Трампа установила канал связи с Дамаском для освобождения Тайса, при этом Дамаск отрицал, что сирийским властям известно о его местонахождении.

    Напомним, в 2016 году Госдепартамент США подтвердил освобождение властями в Дамаске американца Кевина Патрика Доуса. Он был освобожден после того, как президент США Барак Обама обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с личной просьбой о содействии в розыске американских граждан, которые могли находиться на территории Сирии. Позднее США поблагодарили России за помощь в его освобождении.

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    19 декабря 2024, 01:06 • Новости дня
    Путин проведет прямую линию и ответит журналистам

    Путину на прямую линию 19 декабря заготовили более 1,8 млн обращений

    Tекст: Денис Тельманов

    Прямая линия с Владимиром Путиным, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря в полдень, где президент ответит на широкий круг вопросов от граждан, а также российских и зарубежных журналистов.

    Путин проведет прямую линию и пресс-конференцию 19 декабря. Мероприятие начнется в полдень по московскому времени и будет транслироваться на федеральных телеканалах, которые выделили для этого в эфире от трех до четырех часов.

    На прямую линию поступило более 1,8 млн обращений, сообщает РИА «Новости». Вопросы были заданы через телефонные звонки, СМС, сайт, мобильное приложение и социальные сети. Чаще всего россияне используют телефон – 1 033 975 звонков, а также СМС – более 435 тыс. сообщений.

    Основные темы обращений касаются спецоперации, здравоохранения, экономики и транспортной инфраструктуры.

    С 2001 года Путин регулярно проводит такие мероприятия. В 2020 году прямые линии и пресс-конференции были объединены в единый формат, который в 2023 году получил название «Итоги года с Владимиром Путиным».

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    18 декабря 2024, 16:01 • Новости дня
    Эксперт назвал главный политический итог 2024 года

    Политолог Чеснаков: Успехи 2024 года увеличили пространство для «большой игры» Путина

    Эксперт назвал главный политический итог 2024 года
    @ NATALIA KOLESNIKOVA/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Главным политическим событием этого года стали выборы президента, которые впервые прошли в трехдневный срок и с использованием дистанционного голосования. Кроме того, большое количество стратегических документов, принятых в этом году, увеличивает для Владимира Путина пространство для «большой игры», сказал политолог Алексей Чеснаков в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Политические итоги 2024 года».

    «С политической точки зрения это был год Путина и выборов. Президент одержал разгромную победу на выборах. И это при том, что Запад надеялся на снижение рейтингов главы государства. Однако показатели сохранились, и это стало маркером консолидации общества вокруг фигуры человека, который объединил страну. Это также маркер доверия и победа всей нашей политической системы», – пояснил Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры.

    «Важно и то, что президентские выборы впервые проходили в трехдневный срок, также впервые использовалось дистанционное электронное голосование. Можно сказать, что наша система вооружается технологически», – подчеркнул он.

    «Помимо прочего, в этом году было принято много стратегических документов. В том числе и поэтому у Путина увеличивается пространство для «большой игры», для достижения целей и результатов. А рост возможностей – это один из главных итогов работы для главы любого государства», – резюмировал аналитик.

    Выборы президента России прошли в марте 2024 года. Действующий глава государства Владимир Путин баллотировался в качестве самовыдвиженца. Его кандидатуру поддержали среди прочего «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Другими кандидатами были замспикера Госдумы Владислав Даванков (партия «Новые люди»), руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и член фракции КПРФ Николай Харитонов.

    В голосовании приняли участие 77,49% избирателей. На выборах победил Путин, набрав 87,28% голосов. Второе место взял Харитонов с результатом 4,31%, Даванков получил 3,85%, а Слуцкий – 3,2%.

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    19 декабря 2024, 12:43 • Новости дня
    Путин пришел на прямую линию с флагом морпехов Тихоокеанского флота
    Путин пришел на прямую линию с флагом морпехов Тихоокеанского флота
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на прямой линии рассказал о переданном ему бойцами 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота копии боевого знамени и отметил значительные изменения на фронте.

    В ходе пресс-конференции главный редактор ТАСС Михаил Петров задал Путину вопрос о ходе специальной военной операции (СВО).

    Президент отметил, что получил множество подобных вопросов и рассказал о подарках от бойцов, с которыми он регулярно общается: «Мне бойцы, с которым общаюсь регулярно, передают сувениры, шевроны, оружие какое-то и так далее. И совсем недавно бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота передали мне копию своего боевого знамени».

    Путин поблагодарил бойцов за подарок и подчеркнул, что флаг символизирует все боевые знамена российских военных, сражающихся за страну. Президент отметил кардинальные изменения на фронте и подчеркнул ежедневные достижения: «Наши бойцы забирают, возвращают территорию квадратными километрами. Хочу подчеркнуть – каждый день».

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    19 декабря 2024, 12:15 • Новости дня
    Путин в начале прямой линии вспомнил анекдот

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал, как стране удается сохранять рост и стабильность в условиях мирового кризиса, подчеркнув важность экономики как основы основ для развития.

    Во время обсуждения текущей мировой ситуации в ходе итоговой пресс-конференции Путина спросили о том, как России удается не только сохранять стабильность, но и продолжать экономический рост в условиях глобального кризиса. Российский лидер отметил, что в основе всего лежит экономика.

    «Когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно, застой, хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска, и секунды, и пули сейчас, к сожалению, свистят, так нам страшно. Ужас. Но не ужас-ужас», – пошутил Путин.

    «Все измеряется экономикой. Все на экономике. Это основа основ», – сказал глава государства.

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    18 декабря 2024, 18:47 • Новости дня
    Эксперты назвали главные итоги 2024 года

    Политолог Межуев: Все негативные прогнозы о России на нынешний год провалились

    Эксперты назвали главные итоги 2024 года
    @ Новосильцев Артур/Агентство «Москва»

    Tекст: Олег Исайченко

    Победа Владимира Путина на президентских выборах, фиаско негативных прогнозов о России, а также провал демократов в США стали определяющими трендами уходящего года. Об этих и других итогах последних 12 месяцев рассказали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Политические итоги 2024 года».

    «Большая игра» Путина

    «С политической точки зрения это был год Путина и выборов. Президент одержал разгромную победу на выборах. И это при том, что Запад надеялся на снижение рейтингов главы государства. Однако показатели сохранились, и это стало маркером консолидации общества вокруг фигуры человека, который объединил страну. Это также маркер доверия и победа всей нашей политической системы», – пояснил Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры.

    «Важно и то, что президентские выборы впервые проходили в трехдневный срок, также впервые использовалось дистанционное электронное голосование. Можно сказать, что наша система вооружается технологически», – подчеркнул он.

    «Помимо прочего, в этом году было принято много стратегических документов. В том числе и поэтому у Путина увеличивается пространство для «большой игры», для достижения целей и результатов. А рост возможностей – это один из главных итогов работы для главы любого государства», – резюмировал аналитик.

    Провал негативных прогнозов о России

    «В 2024 году было пять негативных сценариев о России, все они провалились. Первый: в России будет ослабление власти, ее легитимности и рейтингов. Это было направлено на президентскую кампанию. Второй – ухудшение межнациональных отношений. Это имело некоторые основания в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. Но межнациональный мир в нашей стране сохраняется», – пояснил Борис Межуев, доцент философского факультета МГУ.

    «Третий сценарий связан с экономикой. Недоброжелатели возлагали надежды на рост доллара. Но ничего страшного не произошло. Рост ВВП России продолжился, также растет импортозамещение. Четвертый сценарий связан с эскалацией из-за разрешения бить западными дальнобойными ракетами по России. Но мы продемонстрировали высокий военный потенциал. Также надежды возлагались на международную изоляцию России. Но Трамп постоянно говорит о желании общаться с Москвой, поэтому об изоляции речи не идет», – добавил он.

    «Все ради семьи и детей»

    «Семья – главная ценность года, ведь недаром президент объявил 2024 год Годом семьи. Вскоре у нас будет финальное заседание Госсовета на эту тему, но уже сейчас можно сказать, что семейноцентричность стала основой национальных проектов и будет внедряться как в текущие, так и в новые проекты», – рассказала Дарья Кислицына, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ, член Общественной палаты РФ.

    «Крепкая многодетная семья – одна из главных ценностей нашего общества. Из соцопросов следует, что люди живут ради своих семей и детей. Более того, они выстраивают свою карьеру, краткосрочные и долгосрочные планы, ориентируясь на свои семьи. Немаловажно и то, что каждый регион в этом году сделал очень много, чтобы поддержать эти ячейки общества как с точки зрения ценностной повестки, так и в рамках практической деятельности», – пояснил Александр Соколов, губернатор Кировской области.

    «Время героев»

    По словам Евгения Первышова, врио главы Тамбовской области, еще одним значимым итогом года стал запуск кадровой программы «Время героев». Он назвал систему обучения участников СВО «очень серьезной и эффективной», и напомнил, что на съезде «Единой России» Путин поручил всем регионам продолжить работу с военными. Глава региона также отметил работу системы подбора и подготовки кадров для федеральных и региональных органов власти с опорой на участников СВО.

    Победа традиционных ценностей

    «Один из главных внешнеполитических итогов года – крушение однополярного мира, что признано даже президентом США Джо Байденом. Это событие сопровождается другим важным процессом: разрушением западной сказки про демократию. Все чаще на Западе проигрывают политики, которые оппонируют России, нашим ценностям», – рассказал Марат Баширов, профессор НИУ «Высшая школа экономики».

    «Яркий пример – поражение демократов на выборах президента США. Почему они отказались от ожидаемых почтовых вбросов? Потому что элита и все американское общество поняли, что так больше нельзя. В итоге победил Дональд Трамп, поскольку срединная Америка проголосовала за ценности, схожие с нашими», – заключил он.

    «Гордость за страну»

    «Ну а главная эмоция россиян в этом году – это гордость. Гордость за страну, за достижения в области науки и за армию», – сказал Александр Малькевич, журналист, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

    Кроме того, россияне испытывают гордость за достижения науки и промышленности, что подтверждает выставка-форум «Россия». «Ее посетили 18,5 млн человек. Люди приходили целыми семьями, чтобы увидеть все достижения нашей страны», – детализировал Малькевич.

    «Важно и то, что мы перестали стесняться своих достижений и героев. Поэтому граждане сами называют главной эмоцией года гордость, гордость за нашу страну», – подчеркнул спикер.

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    19 декабря 2024, 09:32 • Новости дня
    Рогов: ВСУ в Курахово приказано держаться до инаугурации Трампа

    Рогов сообщил о приказе группировке ВСУ в Курахово держаться до инаугурации Трампа

    Tекст: Мария Иванова

    Киев отдал приказ украинским войскам в Курахово удерживать позиции до инаугурации Трампа, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Киев дал приказ украинским войскам в Курахово удерживать позиции до инаугурации Дональда Трампа, сообщает РИА «Новости» с о ссылкой на Рогова.

    Он отметил, что российские войска продолжают окружать Курахово, освободив около 90% территории города. По словам Рогова, бои продолжаются в северо-западной части, в то время как восточные, южные и центральные районы уже под контролем российских сил. Оставшиеся украинские бойцы осознают, что их силы на исходе.

    Курахово, находящееся в 46 километрах от Донецка, имеет стратегическое значение. Это крупнейший населенный пункт в юго-западной части Донбасса, находящийся под контролем ВСУ после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвинуться к западной границе ДНР.

    Инаугурация Дональда Трампа назначена на 20 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные освободили почти весь город Курахово в ДНР, оставив украинские силы в западной промзоне. Кроме того, российские войска завершили зачистку котла южнее Курахово, где находились подразделения ВСУ, часть украинских бойцов сдалась в плен, а остальные были ликвидированы.

    Кураховское направление является одним из самых горячих на фронте, у российских сил есть значительное преимущество в технике и личном составе, как заявил генштаб вооруженных сил Украины.

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    19 декабря 2024, 12:34 • Новости дня
    Путин объяснил рост цен в России

    Владимир Путин объяснил рост цен тем, что предложение не успевает за спросом

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин объяснил рост цен недоработкой правительства, тем, что предложение не успевает за спросом, а также влиянием санкций.

    Путин заявил, что в некоторых регионах страны наблюдается рост цен на масло, и правительство планирует принять меры для стабилизации ситуации. Путин объяснил, что увеличение цен связано с тем, что предложение не успевает за спросом.

    Президент России Владимир Путин заявил, что рост цен в стране вызван как влиянием санкций, так и недоработками властей, передает ТАСС.

    «Конечно, в известной степени сказываются и те ограничения внешние, санкции и так далее. Они не имеют ключевого значения, но все-таки так или иначе отражаются [на росте цен], потому что удорожают логистику. Но есть и субъективные [факторы], есть и недоработки наши», – заявил Путин.

    Он отметил, что потребление мяса в России возросло вдвое и составляет около 80 кг на человека, в то время как среднемировой показатель около 42 кг.

    «У нас каждый год увеличивается производство молока, увеличивается и потребление молока. Не хватает его для того, чтобы производить масло. Рост цен на масло, я знаю, 33-34% в некоторых регионах, примерно так, может где-то и больше. У нас потребление мяса в год примерно 80 кг на человека, а в мире 42 кг примерно. Это усредненные показатели. Потребление мяса у нас выросло в 2 раза за последнее время», – отметил глава государства.

    «Предложение на рынке должно соответствовать доходам населения. Доходы населения, покупательная способность должна соответствовать объему производимых в стране товаров. У нас доходы и заработные платы росли более быстрыми темпами, чем нарастание товарной массы и выпуск продукции», – отметил президент.

    Президент подчеркнул важность стабилизации цен и работу над устранением недоработок в экономической политике.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил устойчивое развитие экономики страны, несмотря на сложные внешние условия, и прогнозирует рост в этом году до 4%, Путин также выразил обеспокоенность ситуацией с инфляцией, подчеркивая стабильность экономики и прогнозируя рост ВВП до 2,5% в 2025 году.

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