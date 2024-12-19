Путин назвал вопрос демографии одним из ключевых для России

Tекст: Ольга Иванова

«Вопрос чрезвычайно важный. Этот вопрос – один из ключевых вопросов для России. Не только для России, вы правильно сказали, что вопрос демографии является очень важным для очень многих стран мира», – приводит его слова РИА «Новости».

Путин отметил, что во времена СССР показатель роста уровня рождаемости составлял 2%. «У нас в определенный период, несколько лет назад, он достигал 1,7%. К сожалению, он упал до уровня 1,41%. Конечно, это очень мало», – подчеркнул он.

Президент сообщил, что семейная ипотека в России сохраняется.

«Мы сохраняем семейную ипотеку под 6%. Наверное, еще будем говорить о всяких ипотечных делах, будем говорить о строительстве, но семейная ипотека сохраняется», – сказал Путин.

Он отметил, что материнский капитал является «уникальным изобретением» РФ.

«Наше уникальное изобретение, которого нет нигде в мире, – материнский капитал, который мы постоянно пополняем. Мы сохраняем семейную ипотеку под 6%», – сказал Путин.

В конце ответа на вопрос Путин призвал глав регионов России начинать и заканчивать рабочий день вопросами поддержки демографии.

«Я воспользуюсь сегодняшней нашей встречей, беседой, я хочу обратиться ко всем руководителям всех субъектов Российской Федерации, с этого должен начинаться рабочий день и этим заканчиваться, потому что это вызов для многих стран мира, в том числе и для России. Народонаселение – это то, что составляет страну. Одна территория – это же хорошо, но она должна быть населена гражданами этой страны», – сказал он.

В Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Мероприятие проходит под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».