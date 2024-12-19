Путин объяснил риски длительного перемирия с украинским режимом

Путин: Нам нужно не перемирие, нам нужен мир

Tекст: Валерия Городецкая

«Стоит остановиться на неделю, это значит дать противнику возможность закрепиться на этих позициях, дать возможность передохнуть, получить необходимое оборудование, боеприпасы», – сказал Путин. Он подчеркнул, что на Украине нужно не перемирие, а долгосрочный мир с гарантиями для России.

Путин указал на истощение боевой техники, снаряжения и личного состава ВСУ. Российская армия идет вперед, не давая украинским силам закрепиться на тех позициях, на которые отходят, отметил российский лидер. «В некоторых батальонах украинской армии 35-40% личного состава. Батальон есть, а личного состава внутри нет», – сказал он.

Он также обратил внимание на методы мобилизации на Украине. «Они людей набирают с улиц, как бродячих собак хватают. Но собак бродячих хотя бы привозят в гостиницы для бродячих животных, а потом стараются их раздать по семьям, а здесь просто под пули бросают. Нет времени на подготовку», – указал Путин.

Он также прокомментировал мирные инициативы Китая, Бразилии и ЮАР по Украине. Российский лидер назвал их искренними попытками поиска решения конфликта.

«На наш взгляд, эта попытка является сбалансированной и ничего не навязывающей ни одной из сторон – ни Украине, ни России. Делается это такими нейтральными странами, которые не вмешиваются в конфликт, как, например, делают это западные государства, которые фактически воюют с нами руками украинцев», – сказал он.

Кроме того, Путин сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагал рождественское перемирие на Украине на несколько дней, но глава киевского режима Владимир Зеленский отказался от него.