Путин: БРИКС не является средством противодействия Западу

Tекст: Дмитрий Зубарев

Журналист из Казани спросил Путина, насколько ожидания России о мероприятии оправдались и откроют ли в Казани штаб стран объединения?

«Развивается организация быстро. Она расширилась, но... много государств проявляют интерес к развитию БРИКС... потому что работа эта выстраивается исключительно на основе взаимности, уважения друг к другу, уважения интересов друг друга. Все вопросы принимаются консенсусом, и это очень важно. Там нет больших, маленьких государств, более развитых, менее развитых. Там есть объединение по интересам. Интерес один - развитие», – сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.



Путин поблагодарил Казань за теплый прием саммита БРИКС, но отметил, что создание штаб-квартиры БРИКС не планируется.

«Мы будем использовать все возможности столицы Татарстана, которые были созданы там в предыдущие десятилетия. Казань сделала удивительный рывок в своём развитии. Это, без всякого преувеличения, считаю, один из лучших городов Европы… В Казани, Татарстане люди живут талантливые, там и люди разных национальностей проживают – в мире, согласии, традиции - друг друга уважают. Ходят друг к другу в гости на религиозные праздники. Очень здорово, очень хорошо у вас получается это. Можно только поздравить», – сказал Путин



«Вы сказали, что БРИКС развивается как инструмент противодействия Западу», – процитировал Путин журналиста, который к нему обратился, и заверил: «Это не так».



«БРИКС не является инструментом противодействия Западу, мы не работаем против кого бы то ни было, мы работаем за свои интересы, за интересы стран-участниц этой организации. Мы не выстраиваем никакой конфронтационной повестки в рамках БРИКС», – передает РИА «Новости» слова Путина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин предложил ударить гиперзвуковой ракетой «Орешник» по цели в Киеве в качестве эксперимент, также Путин поручил главам регионов Донбасса и Новороссии решать вопросы, связанные с пенсиями для местных жителей, и подтвердил планы строительства кольцевой дороги вокруг Азовского моря.