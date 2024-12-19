Путин: Правоохранители должны следить за тем, чтобы мигранты уважали традиции России

Tекст: Валерия Городецкая

Российский лидер отметил, что вопрос миграции в России является очень чувствительным и острым, хотя в Европе он еще острее. «Это очень чувствительный и острый вопрос. Он не только для нас острым является, но и для Европы является еще гораздо более острым», – сказал Путин.

Президент подчеркнул важность подготовки мигрантов к работе в России. Он отметил необходимость развития сети русских школ для изучения языка и ознакомления с культурой и традициями страны.

«Если это (миграция) неизбежно, то нужно вместе с нашими партнерами в некоторых странах – прежде всего, конечно, речь идет о странах Центральной Азии – работать над тем, чтобы людей к этому готовить, – подчеркнул он. – То есть развивать там сеть русских школ, изучение русского языка, знакомить людей, которые собираются приехать к нам на работу, с традициями, с культурой, с требованиями российского закона», – приводит ТАСС слова Путина.

Также президент считает, что нужно ужесточить требования к мигрантам, чтобы они уважали местное население, и это должно быть задачей правоохранительных органов.

Чтобы сокращать количество трудовых мигрантов, нужно повышать производительность труда, заявил глава государства. «Нужно вводить и использовать такие технологии, которые не требуют большого количества неквалифицированных рабочих рук. Таким образом, сосредотачивать конечный результат на высокотехнологичных сферах деятельности. Поэтому и не нужно будет привлекать соответствующее количество мигрантов для неквалифицированного труда», – сказал он.

Путин также заявил, что не видит необходимости в отдельном ведомстве по миграции. Он призвал укреплять миграционную работу в рамках МВД, создавать отдельный центр.

«Очень много дискуссий было по поводу того, делать нам отдельное ведомство (по вопросам миграции), у нас оно когда-то было, либо оставить его в рамках МВД. Я считаю, что сегодня нужно укреплять эту составляющую, эту работу в рамках министерства внутренних дел. Там нужно создавать отдельное мощное подразделение, отдельный центр, или в рамках МВД, либо при МВД», – приводит ТАСС слова президента.

Он также поддержал закон, запрещающий принимать детей мигрантов в школы без знания русского языка.