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    18 декабря 2024, 18:05 • Общество

    Как Великая Новоселка становится ключом к изменению конфигурации фронта

    Как Великая Новоселка становится ключом к изменению конфигурации фронта
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Евгений Крутиков

    В последние дни все больше внимания приковывает к себе крупный поселок Великая (Большая) Новоселка, расположенный в ДНР, на южном участке линии соприкосновения в зоне спецоперации. Как российские войска формируют здесь очередной котел для ВСУ и почему этот небольшой населенный пункт является ключом для дальнейшего продвижения ВС РФ в Днепропетровскую область?

    Поселок городского типа (пгт) Большая (Великая) Новоселка всегда была пророссийским населенным пунктом. Здесь приветствовали «Русскую весну» и пытались провести референдум о вхождении в состав России, но СБУ террором ликвидировала верхушку активистов, включая депутатов местного поселкового совета, и ввела туда части Нацгвардии с Западной Украины.

    Дело в том, что в поселке никогда не было значительного украиноязычного населения. Село основали при Екатерине Великой христианские переселенцы из Крыма. На одном берегу реки Мокрые Ялы поселились греки-эллины, а на другом – греки-урумы, то есть говорившие на диалекте крымскотатарского языка. Преподавание в школах до 1991 года велось на русском и греческом языках.

    Поселок конкурировал с мариупольской Сартаной за позицию неформальной столицы греков Приазовья, и там регулярно проводились этнические фестивали и ярмарки. И сегодня пророссийский настрой Большой Новоселки опровергает тезис киевской пропаганды о том, что якобы чем дальше на запад движется Российская армия, тем меньше поддержки она должна встречать.

    После потери Угледара ВСУ попытались установить новую линию обороны по череде сел вокруг. Но конфигурация фронта была такова, что создать прямую оборонительную линию было невозможно. С запада фланг упирался в бывший «Времевский выступ» (поселок Времевка – по сути часть Великой Новоселки), за который шли ожесточенные бои во время прошлогоднего «контрнаступа». Далее линия фронта становится практически прямой на запад до реки Днепр.

    Следовательно, Великая Новоселка неожиданно стала важнейшей позицией для удержания ВСУ всего южного направления. В ней не только сходятся несколько дорог, но Великая Новоселка вместе с примыкающими к ней несколькими селами по берегам речушки Мокрые Ялы физически прикрывает собой фланг всей группировки ВСУ вплоть до Запорожья.

    Опасность в Киеве поняли тогда, когда российская группировка, бравшая Угледар, флангом развернулась на запад и устремилась к Великой Новоселке, в то время как другая ее часть двинулась на север на Курахово. В поселке не было укреплений, их начали спешно строить, но передовые части ВС РФ быстро приблизились к Великой Новоселке через поля с востока и заняли вынесенные за черту пгт промзоны.

    Надо сказать, что Великая Новоселка – исторически сельскохозяйственный район, здесь нет типичных для других районов Донбасса шахт, терриконов и крупных заводов. «Промзоны» – одно название: в основном это склады. В поселке даже нет высотных зданий. То есть ВСУ зацепиться для обороны по привычной для них схеме не за что.

    Для примера: бои за Дзержинск (Торецк) идут уже третий месяц даже после занятия ВС РФ центра города и всего района многоэтажной застройки. Просто Дзержинск – город-шахта. Там терриконы стоят прямо посреди городской застройки, отделяя один квартал от другого, и каждая такая высота оборудована ВСУ как долговременный опорный пункт.

    Чтобы компенсировать отсутствие в Великой Новоселке укреплений, ВСУ решили насытить оборону живой силой. В пгт были собраны несколько разнородных бригад, снятых даже из-под Красноармейска (Покровска). Киев рассчитывал удержать ключевой рубеж обороны количеством.

    Между тем российские войска брать поселок в лоб не стали. С некоторых пор ВС РФ стали применять вместо таких штурмов тактику окружения группировок противника. Это не только обеспечивает продвижение ВС РФ на земле, но и перемалывает части и соединения ВСУ. Примерно так получилось в Угледаре, в Курахово, и все к тому идет в Красноармейске.

    Тот же маневр окружения был применен ВС РФ и в Великой Новоселке. Целью маневра стало отрезание группировки противника от основных линий снабжения и подвоза подкреплений. В результате основная трасса из Великой Новоселки на запад на Запорожье оказалась сперва под огневым контролем российских войск, а затем и физическим. Единственной трассой, соединяющей Великую Новоселку с внешним миром, осталась на данный момент дорога через Времевку, да несколько грунтовок.

    ВСУ бросили под образующийся котел новые резервы. В их число вошли и новая 150-я механизированная бригада ВСУ, а также отдельные батальоны бригады «Анна Киевская» и других свежих подразделений, ранее копившиеся для нового «контрнаступа». Эти силы попытались деблокировать Великую Новоселку с севера, однако неудачно. 150-я бригада была разбита и выведена в тыл на переформирование.

    На южном участке операции ВС РФ практически разрушили систему обороны ВСУ по череде приречных сел. Макаровка была окружена и к данному моменту зачищена. ВС РФ сохранили один из мостов через реку, что дало возможность быстро пройти в Благодатное и Сторожевое. К среде бои идут в центрах этих поселков, и шансов у противника на удержание этих позиций нет.

    Последний перед Великой Новоселкой с юга населенный пункт (не считая Времевки) Нескучное также расположен в излучине Мокрых Ялов, и с его занятием Великая Новоселка будет заблокирована полностью. Со всеми расположенными там частями противника, а это ориентировочно до шести тысяч человек.

    Вместе с занятием Курахово освобождение Великой Новоселки создаст новую конфигурацию фронта на крайне уязвимом для противника участке. ВС РФ получат возможность прямого наступления широким фронтом на запад.

    Под угрозу попадают в первую очередь позиции противника от Гуляйполя до Запорожья. С другой стороны, ВС РФ получают в свое распоряжение сразу два логистических узла (Курахово и Великая Новоселка), что позволит быстро двигаться на запад не только вдоль «старых» позиций южного направления, но и заметно севернее – в направлении Днепропетровской области. Кроме того, еще севернее, уже на Красноармейском (Покровском) направлении, расстояние до границы Днепропетровской области на отдельных участках меньше 10 км.

    Днепропетровская область для ВС РФ – не самоцель. Возможный заход на ее территорию будет определяться решением ряда военных задач, из которых основной видится нарушение логистики ВСУ между Днепропетровском (через Павлоград) с Красноармейском (Покровском) и далее с Краматорско-Славянской агломерацией.

    Если ВС РФ зайдут на территорию Днепропетровской области, то решение своей дальнейшей судьбы будет оставаться за жителями освобожденных от киевского режима земель. И пример Великой Новоселки с ее пророссийским, но затерроризированным СБУ и Нацгвардией населением свидетельствует о том, что и по мере продвижения войск на запад сохраняется количество тех, кто приветствует приход Российской армии как освободителя.

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