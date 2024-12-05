Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.6 комментариев
Российские военные зачистили два села в районе Великой Новоселки в ДНР
Российские силы зачистили Новый Комар и Благодатное в районе Великой Новоселки ДНР
Российские войска проводят зачистку населенных пунктов Новый Комар и Благодатное в районе Великой Новоселки в Донецкой народной республике, сообщает председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов.
Российские войска проводят зачистку двух населенных пунктов в районе Великой Новоселки в ДНР, передает ТАСС.
Рогов сообщил, что операция идет в Новом Комаре и Благодатном.
По его словам, действия Российской армии направлены на установление полного контроля над этими территориями. Операция проводится с целью обеспечения безопасности в регионе и предотвращения возможных угроз со стороны противника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска продолжают наступление на нескольких направлениях в ДНР, включая продвижение к дороге Курахово – Красноармейск. Кроме того, российские войска провели операцию по зачистке поселка Старые Терны у Кураховского водохранилища в Донецкой народной республике, фактически обеспечив контроль над этой территорией. При этом на Кураховском направлении в западной части ДНР ВС России почти раскололи украинскую группировку на несколько частей, а украинская группировка на трубном заводе в Курахово оказалась фактически окружена.