ВСУ попали в клещи на трубном заводе в Курахово

Скачко: Россию не устроит отсрочка обсуждения членства Украины в НАТО

Политолог Скачко: Одержимость Украины членством в НАТО мешает урегулированию конфликта

Tекст: Евгений Поздняков

«План Кита Келлога подразумевает приостановку вопроса о членстве Украины в НАТО на 10 лет. Это положение неприемлемо для России. Предлагаемое решение лишь отложит проблему в долгий ящик, но не изменит сути: Москва не хочет допускать даже отдаленной возможности участия Киева в альянсе», – сказал Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

«Что касается Украины, то идея Келлога полностью противоречит политике, проводимой местными властями начиная с 2014 года. Страна официально провозгласила курс на вступление в Североатлантический альянс. Это стало важной частью жизни общества страны. Так просто они от этого не отступят», – отмечает собеседник.

«То есть согласие с планом будет означать полное крушение начинаний Киева за последние 10 лет. Кроме того, в офисе Зеленского действительно считают пятую статью НАТО панацеей. Зафиксированное на бумаге положение о коллективной обороне стран – членов альянса кажется им единственной доступной гарантией безопасности», – акцентирует он.

«Однако перспективы начала переговоров по инициативе Келлога все же имеются. Но приступить к диалогу и завершить его – это кардинально разные вещи. В процессе обсуждения поствоенного сосуществования стороны непременно будут натыкаться на взаимонеприемлемые положения. И здесь уже пригодится умение идти на компромисс», – говорит собеседник.

«Пока Украина не производит впечатления страны, готовой идти на уступки. Устроит ли столь безальтернативная позиция офиса Зеленского Дональда Трампа – непонятно. На риторическом уровне он пытается представить себя как человека, заинтересованного в мире. Если это действительно так, новый глава Белого дома найдет способы, как сделать Киев более сговорчивым», – заключил Скачко.

Ранее МИД Украины назвал членство в НАТО единственной действенной гарантией безопасности. По оценке дипведомства, только вступление в альянс может стать противодействием «российской агрессии и шантажу». При этом Киев обратился к США, Британии, Франции и Китаю с просьбой поддержать предоставление ему необходимых гарантий.

Данное сообщение МИД стало реакцией на опубликованный Центром восточных исследований план Кита Келлога по урегулированию текущего конфликта. Инициатива возможного спецпосланника Дональда Трампа по Украине состоит из пяти пунктов. В частности, недовольство Киева вызвало третье положение документа.

Согласно ему, страна должна отказаться от рассмотрения вопроса о членстве в НАТО на 10 лет. Кроме того, за Россией должен сохраниться контроль над освобожденными территориями. Предусматривается и постепенная отмена санкций, принятых западными государствами в отношении Москвы, а также нормализация отношений с США.

Другие пункты предполагают прекращение «международной изоляции» России, восстановление контактов лидеров Штатов и ЕС с Владимиром Путиным, а также оказание давления на Москву и Киев для того, чтобы усадить их за стол переговоров. Отмечается, что в случае отказа Украины от начала диалога Вашингтон может прекратить оказание стране военной помощи.

При этом в Штатах не исключают возможности предоставления Киеву двусторонних гарантий безопасности. Планируется, что офису Зеленского разрешат не признавать контроль России над новыми регионами, однако решать этот вопрос силовыми методами будет запрещено.

Между тем пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Москва считает неприемлемым вступление Украины в НАТО. По его словам, членство Киева в альянсе является угрозой безопасности для России. Он также добавил, что данное развитие событий не будет способствовать ликвидации первопричин текущих событий.