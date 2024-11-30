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    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Американский рай закрылся для иммигрантов

    Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.

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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В Грузии очередная попытка раскочегарить евромайдан

    Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Австрия газует в сторону мира

    В отличие от руководителей Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо – enfant terrible современной Европы, президент Австрии Карл Нехаммер, вероятно, претендует на большее доверие всех сторон возможных переговоров. И небольшая переплата за российский газ стоит этих усилий.

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    30 ноября 2024, 08:55 • Новости дня

    Рогов заявил об отказе Зеленского вывести ВСУ из Курахово

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский оставил группировку ВСУ в Курахово на Украине под угрозой окружения, отказавшись ее эвакуировать, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, Зеленский принял решение удерживать Курахово, несмотря на угрозу окружения, отказавшись отдать приказ о выводе украинских войск, тем самым обрекая их на гибель, передает РИА «Новости».

    По мнению Рогова, Зеленский жертвует своими солдатами ради создания образа для западных стран, продолжающих поддерживать Украину.

    Курахово – это стратегически важный город в ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка. Город играет ключевую роль в юго-западной части Донбасса и может стать важным объектом в контексте текущих боевых действий между российскими и украинскими силами.

    Ранее Рогов сообщил, что Вооруженные силы России продолжают наступление на Курахово в ДНР, занимая северные и южные пригороды. Российские войска в Курахово активно прорывают оборону украинских сил, и власти региона ожидают позитивных известий, заявил глава республики Денис Пушилин.

    29 ноября 2024, 22:18 • Новости дня
    Зеленский предложил мир в обмен на членство в НАТО

    Зеленский предложил НАТО принять контролируемую Украиной территорию ради прекращения войны

    Зеленский предложил мир в обмен на членство в НАТО
    @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня может быть достигнуто, если части страны, находящиеся под контролем Киева, будут приняты в НАТО, что позволит ему дипломатическим путем вернуть оставшиеся территории.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может заключить соглашение о прекращении огня, если контролируемые ею территории будут защищены под «зонтом НАТО». Об этом сообщает Sky News. Зеленский подчеркнул, что приглашение в НАТО должно признавать международно признанные границы Украины, но временно оставлять «оккупированные восточные регионы» за рамками соглашения.

    Он добавил, что необходимо быстро включить территории под контроль Киева в НАТО, чтобы гарантировать, что президент России Владимир Путин не попытается вновь захватить украинские земли. Зеленский подчеркнул, что без такой защиты Россия может снова напасть.

    В беседе с журналистом Стюартом Рэмси Зеленский также отметил, что готов работать с избранным президентом США Дональдом Трампом для укрепления позиций Украины. Президент Украины выразил желание напрямую сотрудничать с Трампом, чтобы избежать возможных разногласий и недопонимания с его окружением.

    Это первое заявление Зеленского о возможности прекращения огня, включая временное признание российской оккупации украинских территорий. Ранее он настаивал на том, что не допустит передачи украинской земли России, в том числе Крыма, аннексированного в 2014 году.

    Зеленский также отметил, что украинская конституция запрещает передачу территорий, и заявил, что подобные изменения возможны только через «свободный и честный референдум», проведенный под контролем Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку командующего украинскими сухопутными войсками Александра Павлюка, а новым командующим назначил Михаила Драпатого. Зеленский также сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц раскрыл ему детали разговора с президентом России Владимиром Путиным. Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что большое число украинцев переезжают на территории, вошедшие в состав России, что связано с провалом политики Украины по поддержке переселенцев, и подчеркнул, что после государственного переворота на Украине фактически начался процесс воссоединения украинского народа с Россией.

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    29 ноября 2024, 10:10 • Новости дня
    СВР: ФРГ хочет, чтобы зондеркоманды выполняли полицейские функции на Украине

    СВР: ФРГ хочет, чтобы зондеркоманды выполняли полицейские функции на Украине

    СВР: ФРГ хочет, чтобы зондеркоманды выполняли полицейские функции на Украине
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тыс. человек, включая зондеркоманды из националистов для выполнения полицейских функций, сообщила Служба внешней разведки России.

    В СВР заявили: в Германии пришли к выводу, что осуществление полицейских функций на Украине будет невозможно без привлечения зондеркоманд из числа националистов, передает РИА «Новости».

    По данным СВР, немецкие военные рассматривают исторический опыт, когда «немецко-фашистские захватчики устанавливали оккупационный режим на Украине».

    Также Служба внешней разведки сообщила, что для восстановления боеспособности Украины Запад намерен развернуть в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тыс. человек. По мнению СВР, это будет фактическая оккупация Украины под видом миротворческой миссии.

    Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о планах НАТО заморозить конфликт на Украине для обучения украинцев.

    До этого французский генерал Жером Пеллистранди предложил странам Европы отправить свои войска на Украину для обеспечения безопасности после заключения перемирия, но без участия в боевых действиях.

    Экс-командующий НАТО Джеймс Ставридис предложил создать демилитаризованную зону на Украине с использованием сил ООН из Латинской Америки и Африки и отложить вступление Киева в ЕС и НАТО.

    До этого Нарышкин заявлял об отказе от замораживания конфликта на Украине по любому из предложенных сценариев, включая корейский.

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    29 ноября 2024, 20:45 • Видео
    Трамп готовит заморозку конфликта на Украине

    Спецпредставителем президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине станет 80-летний генерал-лейтенант Кит Келлог. Возможно, это лучший кандидат из возможных, в то же время – худший для Киева. Так «план Трампа по миру на Украине» обрел реальные черты, ведь именно Келлог этот план и писал.

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    29 ноября 2024, 19:25 • Новости дня
    ВС России ударом «Торнадо» уничтожили подразделение ВСУ в Харьковской области

    ВС России ударом «Торнадо» уничтожили до 66 боевиков ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные нанесли удар из РСЗО «Торнадо» по пункту временной дислокации операторов дронов ВСУ в Харьковской области, уничтожив до 66 боевиков и 10 автомобилей, включая 11 расчетов FPV-дронов, сообщили в Минобороны РФ.

    Как указали в ведомстве, российские военные нанесли удар из РСЗО «Торнадо» по пункту временной дислокации операторов дронов «Птах Мадьяра» ВСУ в населенном пункте Журавка Харьковской области. В результате удара было уничтожено до 66 боевиков, включая 11 расчетов FPV-дронов, и до 10 автомобилей повышенной проходимости, передает ТАСС.

    В Минобороны подчеркнули эффективность применения РСЗО в данной операции. Удар был направлен на нейтрализацию операторов дронов, которые представляли угрозу для российских военных сил в регионе и обладали высокой мобильностью.

    Ранее Минобороны сообщило, что российские силы за семь дней произвели массированный и 32 групповых удара по стратегическим объектам на украинской территории. Напомним, российские Вооруженные силы со 2 по 8 ноября нанесли 38 ударов по украинским объектам ВПК с использованием высокоточного оружия и беспилотников.

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    29 ноября 2024, 13:03 • Новости дня
    Российские войска освободили Воровское и Раздольное в ДНР
    Российские войска освободили Воровское и Раздольное в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки установили контроль над населенными пунктами Воровское и Раздольное в ДНР, сообщило российское Министерство обороны в пятницу.

    Группировка «Центр» освободила Воровское в последние сутки. Также в период с 23 по 29 ноября она поразила подразделения семи механизированных, пехотной и двух егерских бригад ВСУ, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Кроме того, поражены бригада морской пехоты, три бригады теробороны и бригада нацгвардии. Отражены 53 контратаки.

    За последнюю неделю в зоне действия группировки украинские вооруженные формирования потеряли более 2910 военнослужащих, два танка, семь бронемашин, 31 автомобиль и 27 артиллерийских орудий.

    Группировка «Восток» освободила Раздольное в ДНР. За неделю она поразила личный состав двух механизированных, горно-штурмовой и артиллерийской бригад ВСУ, а также шести бригад теробороны. Восемь контратак ВСУ были успешно отражены.

    Потери украинских сил в зоне действия этой группировки составили до 960 военнослужащих, шесть танков, включая два немецких Leopard, четыре боевые бронированные машины, 25 автомобилей и 14 артиллерийских орудий.

    Группировка «Днепр» поразила живую силу и технику двух механизированных и пехотной бригад ВСУ, а также четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии. В зоне ее ответственности украинская армия потеряла до 390 человек и пять артиллерийских орудий.

    За неделю на линии соприкосновения были взяты в плен 34 украинских военнослужащих, 17 из них сдались на Курском направлении. Средства противовоздушной обороны сбили управляемую ракету «Нептун», 10 ракет ATACMS, 15 управляемых авиабомб Hammer и JDAM, два снаряда HIMARS и 353 беспилотника.

    Всего с начала операции уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, 36 тыс. 913 беспилотников, 586 ЗРК, 19 562 танка и других бронемашин, 1497 РСЗО, 18 тыс. 708 артиллерийских орудий и 28 тыс. 868 единиц военной автотехники.

    Ранее российская армия освободила Копанки в Харьковской области и установила контроль над населенным пунктом Новая Ильинка в ДНР.

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    29 ноября 2024, 11:20 • Новости дня
    Российские войска заняли первые высотки в Курахово

    Рогов: Российские войска заняли первые высотки в Курахово

    Российские войска заняли первые высотки в Курахово
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска продолжают бои за освобождение Курахово на Украине, выбив противника из первых многоэтажных зданий, что приближает полное окружение города и имеет важное оперативное значение для продвижения к западной границе ДНР, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Рогов сообщил, что российские войска продолжают наступление на Курахово в западной части ДНР. В ходе боевых действий они выбили украинские силы из первых высотных зданий, что является значительным шагом в процессе освобождения города, передает РИА «Новости».

    Ранее Ян Гагин, советник главы ДНР, информировал, что российские военные уже находятся в центре Курахово, а до полного окружения города остаются считанные километры. Город находится в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска).

    По словам Рогова, в самом Курахово идут тяжелые и ожесточенные бои, особенно в районах многоэтажной застройки. Наступление российских сил в Курахово означает не только освобождение города, но и позволит им продвигаться дальше к западной границе ДНР, укрепляя контроль над регионами, остающимися под контролем ВСУ.

    Ранее глава комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы России продолжают наступление на Курахово в ДНР, занимая северные и южные пригороды. Российские войска в Курахово активно прорывают оборону украинских сил, и власти региона ожидают позитивных известий, заявил глава республики Денис Пушилин.

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    29 ноября 2024, 13:14 • Новости дня
    ВС России за неделю нанесли один массированный и 32 групповых удара высокоточным оружием
    ВС России за неделю нанесли один массированный и 32 групповых удара высокоточным оружием
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские силы за семь дней произвели массированный и 32 групповых удара по стратегическим объектам на украинской территории, сообщило Минобороны России.

    С 23 по 29 ноября российское высокоточное оружие воздушного, морского, наземного базирования и ударные беспилотники нанесли удары по ключевым энергетическим объектам Украины, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Эти объекты обеспечивают военную промышленность страны, а также инфраструктуру военных аэродромов.

    В результате ударов были уничтожены две пусковые установки с баллистическими ракетами «Гром-2», а также установки украинского противокорабельного комплекса «Нептун». Все цели высокоточных ударов были успешно поражены.

    Подразделения группировки войск «Север» продолжили операции против ВСУ в Курской области, уничтожив технику и живую силу нескольких бригад противника. Также на Харьковском направлении поражены подразделения механизированной и десантно-штурмовой бригад.

    Группировка войск «Запад» освободила населенный пункт Копанки в Харьковской области. ВСУ потеряли значительное количество военнослужащих и техники, включая бронетранспортеры М113 производства США.

    Южная группировка заняла выгодные позиции и нанесла удар по формированиям ВСУ. Потери противника в этом направлении также оказались значительными.

    Напомним, российские Вооруженные силы со 2 по 8 ноября нанесли 38 ударов по украинским объектам ВПК с использованием высокоточного оружия и беспилотников, сообщило российское Минобороны.

    С 19 по 25 октября Вооруженные силы России нанесли 42 удара по объектам украинского ВПК.

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    30 ноября 2024, 06:52 • Новости дня
    Солдаты ВСУ бежали с позиций у Сватова в ЛНР

    Военные ВСУ покинули позиции у Сватова в ЛНР, сообщил Андрей Марочко

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины начали покидать свои позиции в районе Сватова в ЛНР, что квалифицируют как бегство, по словам военного эксперта Андрея Марочко.

    Военнослужащие Вооруженных сил Украины начали покидать свои позиции в районе города Сватово Луганской Народной Республики, сообщает ТАСС. По словам военного эксперта Андрея Марочко, это больше похоже на бегство или самовольное оставление позиций.

    Он добавил: «Юго-западнее Сватова также есть позитивные моменты на линии боевого соприкосновения: боевики начинают покидать позиции в районе населенного пункта Надия. Больше это похоже на бегство или самовольное оставление позиций, но вместе с тем противник пока еще сопротивляется на данном участке местности».

    Ранее Марочко сообщил что российские военнослужащие создали огневой мешок для ВСУ в районе Сватова. Это дало возможность российской армии усилить свое присутствие и давление на этом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лишились украинские вооруженные силы возможности снабжения и ротации на Сватовском участке из-за успехов российских войск, контролирующих дорогу Боровая-Сватово. Мобилизованные граждане Украины под конвоем прибыли на позиции ВСУ в районе Сватова для участия в боевых действиях, получив оружие и боеприпасы после прибытия. Российские военнослужащие ударом высокоточного боеприпаса уничтожили под городом Сватово расчет САУ ВСУ, обстреливавший территорию республики.

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    29 ноября 2024, 14:10 • Новости дня
    Завершено следствие по делу наемника из США Ребара

    СК России завершил следствие по делу обвиняемого в терроризме американца Дэниела Ребара

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет завершил расследование по делу Дэниела Бернарда Ребара, обвиняемого в наемничестве и терроризме в Курской области в сентябре, сообщил Следственный комитет.

    Следственный комитет России завершил следственные действия по уголовному делу против гражданина США Дэниела Бернарда Ребара. Ему предъявлены заочные обвинения в наемничестве и совершении террористического акта в Курской области в сентябре 2024 года, следует из сообщения в Telegram-канале СК России.

    По ходатайству следователя, суд избрал для Ребара меру пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый был объявлен в международный розыск.

    В ходе предварительного следствия следователи допросили свидетелей, изучили документы и интернет-ресурсы. Были собраны неопровержимые доказательства, которые подтвердили вину Ребара по делу.

    Ранее суд заочно арестовал американца Роберта Вертмана по обвинению в терроризме и других преступлениях в Курской области, включая убийство и покушение на убийство.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело против американского наемника Деррика Бейлса по обвинению в теракте в Курской области и других преступлениях.

    До этого американская ЧВК подтвердила присутствие наемников из США в Курской области.

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    30 ноября 2024, 04:26 • Новости дня
    Британский наемник в плену показал языческие татуировки

    Британец Джеймс Андерсон в плену в Курске показал татуировку «компас викингов»

    Tекст: Денис Тельманов

    В плену в Курской области британский наемник Джеймс Андерсон продемонстрировал татуировки с языческими и религиозными символами, включая рунический компас викингов на правой ладони.

    Как передает РИА «Новости», британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, попавший в плен в Курской области, оказался обладателем татуировки с древнескандинавским символом Вегвизир на правой ладони. Оберег, известный как «компас викингов», использовался для навигации и оберегал путешественников согласно древним верованиям.

    Наемник был задержан 23 ноября после незаконного пересечения российской границы и участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Суд в Курске заключил под стражу Андерсона, который обвиняется в деятельности против мирного населения на территории Курской области.

    Помимо Вегвизира, на левой груди Андерсона вытатуирована цитата из псалтыря: «обступили меня, окружили меня, но именем Господним я низложил их». В разговоре с журналистами британец признал, что попытка ВСУ вторгнуться в российский регион была ошибкой, отметив значительное преимущество российской армии в вооружении и численности.

    Андерсон также предостерег других от участия в боевых действиях против России, указав на высокую вероятность пленения и последующего длительного заключения в российских тюрьмах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Курский суд заключил под стражу британца Джеймса Скотта Риса Андерсона за незаконное пересечение границы России и участие в боевых действиях на стороне Украины, британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, взятый в плен в Курске, корректировал действия украинских войск, используя беспилотники для разведки, а также заявил, что командование ВСУ заставило его участвовать в операции, забрав паспорт и телефон.

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    30 ноября 2024, 02:11 • Новости дня
    Слуцкий предрек продолжение войны из-за стремления Киева в НАТО

    Слуцкий заявил, что стремление Украины в НАТО продлит конфликт и не завершит войну

    Tекст: Денис Тельманов

    Леонид Слуцкий заявил, что стремление Украины вступить в НАТО только усилит продолжение конфликта, а не приведет к его завершению, и отметил неприемлемость идеи замораживания конфликта.

    Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подчеркнул, что стремление Киева присоединиться к НАТО является залогом продолжения войны, передает РИА «Новости». Он отметил, что идеи по заморозке конфликта неприемлемы, поскольку Россия усвоила уроки Минска-2 и больше не допустив вооружения Украины под прикрытием договоренностей.

    Слуцкий также прокомментировал недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского, который в интервью Sky News упомянул о готовности прекратить «горячую фазу» конфликта при условии принятия Украины в НАТО.

    «Просроченному узурпатору лучше попрощаться со своими натовскими амбициями», – заявил Слуцкий.

    Лидер ЛДПР считает, что боевые действия прекратятся благодаря военному превосходству российской армии. По его мнению, важным условием для этого остается установление внеблокового статуса Украины, а также сохранение исконно русских земель в составе России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня может быть достигнуто, если части страны, находящиеся под контролем Киева, будут приняты в НАТО, что позволит ему дипломатическим путем вернуть оставшиеся территории.

    Служба внешней разведки России сообщила, что Запад готовится к оккупации Украины и планирует ввести в страну до 100 тыс. миротворцев НАТО, а также напомнила, что любые действия по размещению такого контингента должны учитывать мнение всех вовлеченных сторон.

    Ведомство также указало на намерение НАТО заморозить конфликт на Украине ради усиления ВСУ и запуск учебных центров для обучения одного миллиона мобилизованных украинцев.

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    29 ноября 2024, 23:12 • Новости дня
    В ДНР восстановили 3,5 тыс. многоквартирных домов с начала СВО

    В ДНР восстановили более 3,5 тыс. многоквартирных домов и построили 23 объекта

    Tекст: Денис Тельманов

    В ДНР с начала специальной военной операции восстановили более 3,5 тыс. многоквартирных домов, а также построили 23 новых объекта, включая социальные учреждения.

    Как передает РИА «Новости», с начала специальной военной операции в ДНР было восстановлено более 3,5 тыс. многоквартирных домов. Об этом сообщил первый зампред правительства республики Андрей Чертков. В дополнение к этому, за последний год было построено 23 новых объекта, среди которых социальные учреждения и многоквартирные дома, возведенные с нуля.

    Помимо многоквартирных домов, было отремонтировано 12,5 тыс. индивидуальных домов. Андрей Чертков отметил, что остается восстановить еще около 40–50 тыс. многоквартирных домов, что является одной из ключевых задач для республики. «Нам еще подлежит к восстановлению порядка 40–50 тысяч, и такая задача не из легких», – подчеркнул он, добавив, что это требует значительных усилий и ресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Российской Федерации утвердило распределение более 3,44 млрд рублей на поддержку социально-экономического развития регионов Донбасса и Новороссии в 2024 году. Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что большое число украинцев переезжают на территории, вошедшие в состав России, из-за провала политики Украины по поддержке переселенцев.

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    30 ноября 2024, 02:45 • Новости дня
    Ким Чен Ын обвинил США в обострении конфликта на Украине

    Лидер КНДР заявил о безответственных мерах США, затягивающих конфликт на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Ким Чен Ын выразил обеспокоенность действиями США, которые, по его мнению, обостряют конфликт на Украине, угрожая человечеству.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи с министром обороны России Андреем Белоусовым 29 ноября высказал мнение, что действия США ведут к обострению конфликта на Украине, сообщает ЦТАК. Он выразил серьезную обеспокоенность тем, как ситуация на Украине ухудшается с каждым днем, и отметил, что антироссийские меры США являются безответственными.

    «Товарищ Ким Чен Ын, выражая серьезную озабоченность развитием обостряющейся с каждым днем ситуации на Украине, высказал позицию, что антироссийские меры, принятые США в последнее время, являются безответственными акциями, затягивающими конфликт и угрожающими всему человечеству», – передает ЦТАК.

    Ким Чен Ын подчеркнул, что действия США должны быть осуждены международным сообществом. Его заявление прозвучало на фоне предупреждений президента России Владимира Путина о том, что применение дальнобойного вооружения США и НАТО может привести к непредсказуемым последствиям.

    Как ранее сообщил президент России Владимир Путин, после разрешения США и НАТО на использование дальнобойного вооружения, российские военные объекты в Курской и Брянской областях подверглись атакам американскими и британскими ракетами. В ответ Россия впервые применила баллистические ракеты «Орешник» в неядерном исполнении по заводу «Южмаш» в Днепре, что стало ответом на западную провокацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер КНДР Ким Чен Ын провел встречу с министром обороны России Андреем Белоусовым, где обсудил укрепление двустороннего сотрудничества в разных сферах и выразил поддержку Москве.

    Появление на Украине военных из США и Франции сигнализирует об эскалации конфликта, это может привести к мировой войне, заявил на радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Спецпредставителем президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине станет 80-летний генерал-лейтенант Кит Келлог, который писал «план Трампа по миру на Украине».

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    30 ноября 2024, 06:28 • Новости дня
    ВСУ потеряли сотни бойцов и технику под Константиновкой

    Российская группировка «Юг» нанесла потери ВСУ до 290 человек и уничтожила технику

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска группировки «Юг» нанесли значительные потери ВСУ, уничтожив до 290 человек и несколько единиц бронетехники в боях под Константиновкой.

    Группировка войск «Юг» России нанесла значительные потери Вооруженным силам Украины, передает РИА «Новости». Начальник пресс-центра Вадим Астафьев сообщил, что подразделения успешно отразили контратаку штурмовой группы ВСУ, уничтожив до 290 военнослужащих.

    Артиллерийскими ударами были поражены бронетранспортер, три автомобиля и полевой склад боеприпасов. Улучшение позиций произошло на переднем крае, где велись интенсивные боевые действия. Формирования 54-й механизированной, 46-й аэромобильной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ понесли потери в районах Константиновки, Дачного и Славянска.

    Астафьев уточнил, что успешные действия российской группировки способствуют укреплению положения войск в зоне боевых действий. Поддержка артиллерии и боеприпасов помогла достичь тактического преимущества на передовой. Основное внимание уделяется отражению атак и нанесению максимального урона противнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник пресс-центра группировки «Восток» сообщил о потерях ВСУ в зоне ответственности до 140 военных, уничтожении техники и освобождении населенного пункта Раздольное. Российские силы за семь дней произвели массированный и 32 групповых удара по стратегическим объектам на украинской территории, как сообщило Минобороны России.

    Украинская армия понесла в последние сутки значительные потери, включая 250 военнослужащих и разнообразную военную технику, один украинский солдат сдался в плен, сообщило Минобороны. За этот период в Курской области потери украинской стороны составили более 250 человек личного состава, уничтожены одна БМП, одна боевая бронированная машина, шесть автомобилей и пять минометов.

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    29 ноября 2024, 13:09 • Новости дня
    Песков заявил о необходимости решения первопричин украинского конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    Для урегулирования украинского конфликта, нужно решать проблемы его первопричин, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что существующие параметры урегулирования являются абсолютно четкими и требуют внимания к глубинным причинам, а не только к поверхностным мерам, передает ТАСС.

    Представитель Кремля подчеркнул, что без решения проблем первопричин конфликта достичь долгосрочного мира будет сложно.

    Ранее в СВР России сообщили, что Запад может ввести 100 тыс. миротворцев на Украину для ее фактической оккупации.

    Кроме того, в СВР также заявили, что Запад собирается поделить Украину между Румынией, Польшей, Германией и Британией.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что заморозка конфликта на Украине является неприемлемым вариантом для России.

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    30 ноября 2024, 05:18 • Новости дня
    Стало известно о потерях ВСУ в зоне ответственности «Восток»

    ВСУ потеряли до 140 военных и технику в зоне ответственности группировки «Восток»

    Tекст: Денис Тельманов

    Начальник пресс-центра группировки «Восток» сообщил о потерях ВСУ в зоне ответственности до 140 военных, уничтожении техники и освобождении населенного пункта Раздольное.

    Потери Вооруженных сил Украины за сутки в зоне ответственности группировки войск «Восток» составили до 140 военных, передает ТАСС. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

    По его словам, противник потерял боевую бронированную машину MaxxPro, самоходную артиллерийскую установку Caesar, автомобиль и четыре беспилотных летательных аппарата. Подразделения группировки также освободили населенный пункт Раздольное и улучшили положение по переднему краю.

    Действия украинских войск были пресечены на передовых позициях и в районах Сухих Ялов, Сторожевого, Новодаровки и Гуляйполя. В районе Луговского сорваны действия четырех инженерных групп. Артиллерия и тяжелые огнеметные системы поразили опорные пункты и места скопления живой силы и техники 33-й механизированной бригады, 127-й и 241-й бригад территориальной обороны ВСУ в населенных пунктах Разлив, Комар и Октябрь.

    Две контратаки штурмовых групп 151-й механизированной бригады и 123-й бригады территориальной обороны ВСУ были успешно отражены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы за семь дней произвели массированный и 32 групповых удара по стратегическим объектам на украинской территории. ВС России установили контроль над населенными пунктами Воровское и Раздольное в ДНР, а группировка «Центр» в последние сутки освободила Воровское и поразила подразделения нескольких бригад ВСУ.

    Украинская армия в последние сутки понесла значительные потери, включая 250 военнослужащих и разнообразную военную технику, а потери украинской стороны в Курской области составили более 250 человек личного состава и уничтожены несколько единиц техники и минометов.

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