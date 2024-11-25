«Жизнь дорожает, в политике нестабильность, надо сначала обустроиться, обложиться финансовыми подушками». Люди с таким мышлением никогда не будут довольны собой, своей жизнью. Им всегда будет мало. Мало будет именно им, а не ребенку, которому необходимы лишь любящие родители.2 комментария
Пушилин сообщил о прорыве обороны ВСУ в Курахово
Российские войска в Курахово в ДНР активно прорывают оборону украинских сил, и власти региона ожидают позитивных известий, сообщил глава республики Денис Пушилин.
По его словам, российские войска в Курахово, расположенном в Донецкой народной республике, продолжают наступление, рассекая оборону украинских сил, передает РИА «Новости».
Пушилин сообщил о уверенности в скором получении позитивных новостей из региона. Он отметил важность освобождения Кураховки, так как оттуда велись наиболее интенсивные обстрелы Донецка, особенно Петровского района, а также осуществлялся запуск беспилотников.
Он добавил, что бои в этой местности продолжаются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России выбили украинские войска с северного берега Кураховского водохранилища, а глава ДНР Денис Пушилин посетил населенный пункт Кураховка, недавно освобожденный от ВСУ, и выразил надежду на скорое освобождение Курахово.