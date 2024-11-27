Рогов: Российские войска сжимают клещи вокруг Курахово

Tекст: Алексей Дегтярев

«Наша армия постепенно сжимает клещи вокруг Курахово, занимая и зачищая населенные пункты, относящиеся к северным и южным пригородам Курахово. Сейчас южнее наши ребята уже подошли к селу Веселый Гай, где идут бои», – заявил Рогов РИА «Новости».

По его словам, на северной стороне, в районе Сонцовки и Берестков, за последние сутки освобождено более 8 кв. километров. В селе Заря, откуда был выбит противник, российские войска проводят зачистку.

Рогов подчеркнул, что в скором времени под огневым контролем может оказаться главная трасса снабжения ВСУ в Курахово. До нее российским войскам осталось около пяти километров.

Ранее Рогов сообщал, что ВС России установили огневой контроль над линиями снабжения украинских войск в поселке Великая Новоселка на западе ДНР, это дает возможность контроля трассы снабжения между Ореховским и Времевским направлениями.