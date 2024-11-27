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Рогов: Российские войска сжимают клещи вокруг Курахово
ВС России продолжили наступление на Курахово в ДНР, они занимают северные и южные пригороды города, сообщил глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Наша армия постепенно сжимает клещи вокруг Курахово, занимая и зачищая населенные пункты, относящиеся к северным и южным пригородам Курахово. Сейчас южнее наши ребята уже подошли к селу Веселый Гай, где идут бои», – заявил Рогов РИА «Новости».
По его словам, на северной стороне, в районе Сонцовки и Берестков, за последние сутки освобождено более 8 кв. километров. В селе Заря, откуда был выбит противник, российские войска проводят зачистку.
Рогов подчеркнул, что в скором времени под огневым контролем может оказаться главная трасса снабжения ВСУ в Курахово. До нее российским войскам осталось около пяти километров.
Ранее Рогов сообщал, что ВС России установили огневой контроль над линиями снабжения украинских войск в поселке Великая Новоселка на западе ДНР, это дает возможность контроля трассы снабжения между Ореховским и Времевским направлениями.