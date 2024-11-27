  • Новость часаНа пост президента Грузии выдвинут бывший футболист владикавказской «Алании»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Три сценария торговой войны Трампа с Китаем
    Путин утвердил День морской пехоты
    Маск обвинил Байдена в поддержке «вечной войны»
    Меркель призвала НАТО создать систему сдерживания России
    Удар по базе ВСУ под Харьковом привел к многочисленным жертвам
    ВС России взяли под контроль снабжение ВСУ в Великой Новоселке
    Захарова заявила об искажении Западом данных о применении «Орешника»
    Израиль одобрил соглашение о прекращении огня в Ливане
    Германия закрыла бюро Первого канала в Берлине
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия тестирует новый тип политики на Востоке

    Сейчас, когда очертания международного порядка в Европе определяются на полях сражений, стабильность на юго-восточном направлении требует от Москвы инициативы и терпения.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Орешник» cпровоцировал отрицание, гнев и торг

    Когда после радостного улюлюкания медиа Европы по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».

    21 комментарий
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему именно Венгрия стала «другой Европой»

    Ирония в том, что на смену проекту Европы от Лиссабона до Владивостока, который был призван укрепить именно западную картину мира, может прийти проект Евразии от Владивостока до Будапешта (пока только до Будапешта), в котором центр тяжести будет смещен далеко на восток.

    4 комментария
    27 ноября 2024, 10:31 • Новости дня

    ВС России взяли под контроль снабжение ВСУ в Великой Новоселке

    Российские войска контролируют линии снабжения ВСУ в Великой Новоселке в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска установили огневой контроль над линиями снабжения украинских войск в поселке Великая Новоселка на западе ДНР, что позволяет контролировать трассу снабжения между ореховским и времевским направлениями, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, ВС России установили огневой контроль над линиями снабжения и транспортными коридорами украинских подразделений в поселке Великая Новоселка в западной части Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает «РИА Новости». Рогов отметил, что в восточной части Великой Новоселки продолжаются бои, и инициатива находится в руках российской армии.

    Он подчеркнул, что все линии снабжения и транспортные коридоры украинских войск контролируются российскими войсками. Это создает дополнительные трудности для украинских подразделений, сражающихся на этом участке фронта.

    Продвижение российских войск в районе Великой Новоселки также позволит взять под огневой контроль трассу, обеспечивающую снабжение украинских войск между ореховским и времевским направлениями запорожского фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, освобождение Великой Новоселки грозит Вооруженным силам Украины большим окружением, что может значительно повлиять на их позиции. Также сообщалось, что освобождение Великой Новоселки ускорит наступление в Запорожской области, создавая новые стратегические возможности для продвижения.

    27 ноября 2024, 08:19 • Новости дня
    Удар по базе ВСУ под Харьковом привел к многочисленным жертвам

    Подполье сообщило о многочисленных погибших после удара по силам ВСУ под Харьковом

    Удар по базе ВСУ под Харьковом привел к многочисленным жертвам
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В пригороде Харькова, в подконтрольном ВСУ районе, произошла мощная детонация, вызванная ударом по складам с боекомплектами и горюче-смазочными материалами, что привело к многочисленным жертвам, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    Удар по месту дислокации украинских сил в пригороде Харькова привел к большим потерям среди военнослужащих, сообщает РИА «Новости».

    По словам Сергея Лебедева, координатора николаевского пророссийского сопротивления, удар был нанесен со стороны Чугуева. Лебедев отметил, что детонировали боекомплекты и бочки с горюче-смазочными материалами, что вызвало многочисленные жертвы среди украинских военных.

    Лебедев добавил, что точное количество погибших пока неизвестно, но информация о разрушениях и жертвах продолжает поступать. Пророссийские силы утверждают, что удар был значительным и нанес серьезный урон месту дислокации украинских сил, включая технику и боеприпасы.

    Официальной информации от украинской стороны по этому поводу пока нет.

    Накануне российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в Житомирской области, среди которых были представители из Латинской Америки. В результате ударов по логистическому узлу в Ровенской области на Украине были поражены личный состав и техника ВСУ, заявили представители николаевского пророссийского сопротивления.

    А в минувшее воскресенье был нанесен удар вблизи детского лагеря в Харьковской области, где находились ВСУ и иностранные наемники, сообщал координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    Коментарии (6)
    26 ноября 2024, 11:40 • Новости дня
    Военные эксперты оценили подготовленную Францией бригаду ВСУ «Анна Киевская»

    Военный эксперт: Обученных во Франции украинских солдат хватит на несколько недель

    Военные эксперты оценили подготовленную Францией бригаду ВСУ «Анна Киевская»
    @ EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    Бригада «Анна Киевская» не получила полностью заявленной Францией военной техники. Учитывая небольшую численность формирования, изменить ход боевых действий не выйдет. К тому же, как показала практика, тренировки в странах НАТО также не дают ощутимого результата, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Михаил Онуфриенко и Константин Сивков. Ранее подготовленная во Франции бригада ВСУ «Анна Киевская» вернулась на Украину для участия в боях.

    «Бригада названа в честь дочери Ярослава Мудрого Анны, которая вышла замуж за французского короля Генриха Первого, став тем самым королевой европейского государства. Разумеется, до последних лет в историографии ее имя никогда не упоминалось с приставкой «Киевская», но, как мы знаем, на Западе любят переиначивать страницы прошлого», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Что касается самой бригады, то она готовилась в качестве наступательного формирования, которое, как предполагалось, должно переломить ход боевых действий. В настоящий момент она является последним осколком стратегического резерва ВСУ. Куда именно ее направят – непонятно. Допускаю, что местами дислокации могут стать приграничье или Курахово», – отмечает он.

    «Формирование не до конца укомплектовано. Изначально планировалось, что в него войдут около 4,5 тыс. обученных военных, однако в итоге удалось собрать лишь около 2,3 тыс. солдат. Бригада вышла «половинчатой». Примечательно, что около 120 представителей ее личного состава попросили у Франции политического убежища», – акцентирует собеседник.

    «Снабдить формирование техникой в полной мере также не получилось. При таких условиях надеяться на то, что оно сможет переломить ход боевых действий, глупо. Тем не менее сам факт прибытия подкрепления может помочь ВСУ удержать имеющиеся позиции, но лишь в краткосрочной перспективе», – рассказывает эксперт.

    «Мы уже сталкивались с подразделениями, которые проходили подготовку в странах НАТО. Например, бригады, обучавшиеся в Британии, какой-либо эффективностью не отличались. Их тренировали по методичкам контртеррористических операций, суть которых крайне далека от современных полномасштабных конфликтов», – полагает он.

    «К тому же сам боевой опыт Франции можно поставить под сомнение. Армия этой страны не отличается боевыми достижениями в войнах в новейший период истории человечества. Скорее всего, республика готовила специалистов ВСУ к использованию западной техники. Тем не менее данная квалификация вряд ли позволит им внести значимый вклад в ход противостояния», – считает Онуфриенко.

    Доктор военных наук Константин Сивков, в свою очередь, не исключает, что бригаду могут направить и на Запорожское направление. Однако, как уточнил собеседник, украинских солдат, обученных во Франции, хватит лишь на несколько недель боевых действий. Он напомнил, что, согласно данным Минобороны России, в сутки ВСУ теряют в среднем около 1,5 тыс. человек. «При таких темпах несложно посчитать, сколько продержится «Анна Киевская», – добавил Сивков.

    Эксперт также отметил, что речь идет о «мотострелковой бригаде, оснащенной французским оружием». «Говорить о каких-то уникальных навыках украинских военных после подготовки под ведением Парижа не приходится, потому что опыт ведения боевых действий ВСУ в нынешних условиях не сопоставим с тем, что им могут предложить французы», – заключил Сивков.

    Ранее бригада ВСУ «Анна Киевская», прошедшая подготовку во Франции, вернулась на Украину для участия в боевых действиях. Обучение военных завершилось 14 ноября. В подготовке солдат принимали участие около 1,5 тыс. специалистов республики. По словам министра обороны страны Себастьяна Лекорню, Париж готов продолжить тренировки представителей ВСУ.

    В состав бригады входит более 2 тыс. человек. Подразделение включает в себя три пехотных батальона, инженерный и артиллерийский корпус, а также формирования наземно-воздушного наблюдения и разведки. Как отмечал полковник Гийом Вансин, который был одним из наставников бойцов ВСУ, часть личного состава уже принимала участие в боевых действиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция планировала передать бригаде 128 бронемашин, 18 гаубиц «Цезарь», а также легкие колесные танки AMX-10. Кроме того, сообщалось, что Париж оснастит формирование 20 переносными противотанковыми ракетными комплексами «Милан» и десятью грузовиками TRM.

    Коментарии (12)
    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    Коментарии (0)
    26 ноября 2024, 12:45 • Новости дня
    Российские войска освободили Копанки в Харьковской области
    Российские войска освободили Копанки в Харьковской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Копанки Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Группировка нанесла поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 43-й, 44-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 115-й бригады тероборны около Купянска, Сеньково, Лозовой, Загоруйковки, Новоплатоновки Харьковской области и Ивановки Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Были отражены пять контратак штурмовых групп 3-й танковой, 115-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны. Противник при этом потерял до 440 военнослужащих, танк, бронемашину, польскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab. Уничтожена станция РЭБ «Анклав-Н» и три полевых склада с боеприпасами.

    Между тем подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям 10-й горно-штурмовой, 23-й, 54-й механизированных бригад ВСУ возле Константиновки, Дачного и Славянска ДНР, отчитались в Минобороны.

    Отражены три контратаки формирований 46-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери ВСУ составили до 485 военнослужащих, бронетранспортер, бронемашина. Уничтожен склад боеприпасов.

    В то же время подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение в глубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике 14-й бригады нацгвардии, 38-й бригады морской пехоты 68-й пехотной, 151-й механизированной бригад ВСУ и 132-й бригады теробороны рядом с Гродовкой, Даченским, Миролюбовкой, Димитровым и Правдовкой ДНР, перечислили в Минобороны.

    Отражены девять контратак штурмовых групп 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины, 100-й, 117-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял более 450 военнослужащих, танк, 203-мм самоходную артустановку «Пион», 152-мм гаубицу «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

    Подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям 116-й бригады теробороны и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины у Лебедевки и Казачьей Лопани. Потери ВСУ при этом составили до 115 военнослужащих, танк и 122-мм гаубица Д-30, сообщил Конашенков.

    Накануне сообщалось что ВС России освободили село Романовка в ДНР.

    За прошлую неделю российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов в ДНР.

    Коментарии (11)
    27 ноября 2024, 01:25 • Новости дня
    Морпех рассказал о задачах британского наемника в Курске

    Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, взятый в плен, корректировал действия ВСУ с помощью БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, взятый в плен в Курске, корректировал действия украинских войск, используя беспилотники для разведки. Ему удалось признаться в неожиданных атаках российских морпехов.

    Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон был взят в плен Вооруженными силами России во время штурма украинского опорного пункта в курском приграничье. Командир взвода 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, известный под позывным Бах, рассказал, что Андерсон занимался корректировкой действий ВСУ. Он использовал беспилотные летательные аппараты для разведки позиций российских морпехов, передает ТАСС

    «Британский наемник инструктировал и наводил. У них всегда работают с ними БПЛА, которые разведывают, где мы, что мы, как мы», – отметил Бах.

    Морпехи научились обманывать операторов противника, демонстрируя им ложные изображения, в то время как другая группа проводит вылазки и занимает позиции незаметно. Британец, попав в плен, признался, что ВСУ были застигнуты врасплох внезапной атакой морпехов.

    Кроме того, Андерсон сообщил, что иностранные наемники работают на других украинских позициях в Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Курский суд заключил под стражу британца Джеймса Скотта Риса Андерсона за незаконное пересечение границы России и участие в боевых действиях на стороне Украины. Андерсон заявил, что его командование Вооруженных сил Украины заставило его участвовать в операции в Курской области, изъяв паспорт и телефон. В то же время, британский наемник из Корнуолла Каллум Тиндал-Дрейпер был ликвидирован в ходе боевых действий на Украине 5 ноября.

    Коментарии (4)
    27 ноября 2024, 09:45 • Новости дня
    Захарова заявила об искажении Западом данных о применении «Орешника»

    Tекст: Вера Басилая

    На Западе исказили информацию о применении Россией системы «Орешник», интерпретируя это как агрессивное действие, вместо демонстрации невозможности выполнения западных планов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова обвинила западные страны в попытке исказить восприятие применения Россией системы «Орешник», передает радио Sputnik.

    По ее словам, Запад пытается представить это как проведение Россией агрессивной линии. Захарова отметила, что для кого-то использование «Орешника» стало моментом паники, а кто-то решил исказить информацию.

    Дипломат заявила, что настоящей целью применения «Орешника» является демонстрация невозможности осуществления Западом своих планов в отношении России. Она подчеркнула, что данное решение было направлено на укрепление безопасности страны, а не на создание угроз или провокаций.

    Ранее турецкое издание dikGAZETE высказало сомнения в готовности НАТО к прямому конфликту с Россией после испытаний российской ракеты «Орешник».

    Кремль выразил уверенность, что Запад воспринял слова президента Владимира Путина о последствиях использования дальнобойного оружия против России.

    Напомним, президент Владимир Путин заявил о нанесении удара ракетой «Орешник» по объекту в Днепропетровске в ответ на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России.

    Коментарии (0)
    26 ноября 2024, 21:33 • Новости дня
    СМИ предположили возраст использованных ВСУ ракет ATACMS

    Стало известно, что Украина применила ракеты ATACMS 1990-х годов с двойной модификацией

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина использовала для атаки на Курскую область ракеты ATACMS, произведенные в 1990-е годы, которые были модифицированы дважды для продления срока службы.

    Как выяснили корреспонденты РИА «Новости», Украина применила для удара по Курской области ракеты ATACMS, которые, вероятнее всего, были произведены в 1990-е годы. Согласно анализу обломков, предоставленных Министерством обороны РФ, ракеты были изготовлены компанией Lockheed Martin Vought Systems, название которой использовалось до 1999 года.

    С 2000 года компания была переименована в Lockheed Martin Missiles and Fire Control. Наименование производителя на обломках указывает на то, что ракеты, скорее всего, были произведены в конце 1990-х, когда США начали массовую закупку таких вооружений.

    Срок службы ракет ATACMS составляет десять лет, что означает необходимость их двойной модификации для продления срока эксплуатации. Каждая модификация предполагает расходы на обновление, позволяющее продлить срок службы ракеты.

    Во вторник Минобороны сообщило, что аэродром Курск-Восточный 25 ноября подвергся обстрелу восемью ракетами ATACMS, семь из которых были сбиты российскими системами ПВО. Одна ракета достигла цели, в результате чего два военнослужащих получили легкие ранения.

    Также сообщалось, что 23 ноября ВСУ нанесли два удара американскими дальнобойными ракетами ATACMS по дивизиону С-400 в Курской области.

    Коментарии (0)
    26 ноября 2024, 13:45 • Новости дня
    Ганчев: На Харьковском фронте идут тяжелые бои

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сразу на нескольких участках Харьковского фронта ведутся тяжелые бои, сообщил во вторник глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев.

    «Населенный пункт Копанки Харьковской области перешел под контроль ВС России. Наши военные продолжают слаженную работу по освобождению Харьковщины от врага», – заявил Ганчев в своем Telegram-канале.

    Он отметил, что на Харьковском фронте ведутся тяжелые и упорные бои на нескольких участках. Он подчеркнул важность поддержки бойцов, освобождающих российские земли, и выразил уверенность в том, что победа будет за Россией.

    Ранее во вторник Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Копанки Харьковской области.

    Коментарии (0)
    26 ноября 2024, 14:45 • Новости дня
    Кадыров показал кадры уничтожения позиций ВСУ на Харьковском направлении

    Кадыров показал кадры ликвидации украинских позиций под Стрелечьей

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись, демонстрирующую уничтожение украинских военных позиций на Харьковском направлении близ населенного пункта Стрелечья.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров разместил в своем Telegram-канале кадры, на которых видно уничтожение позиций ВСУ в районе Стрелечья на Харьковском направлении. На видеозаписи, которую он опубликовал, представлены действия группы «Канады» из отряда «Охотника» спецназа «АХМАТ».

    Кадыров отметил, что в ходе операции был уничтожен подвезенный боекомплект, а также регулярно ликвидируются силы противника.

    «Харьковское направление. Работает группа «Канады» легендарного отряда «Охотника» спецназа «АХМАТ». Наши бойцы успешно отрабатывают по позициям противника в районе населенного пункта Стрелечья», – написал он в своем сообщении.

    Он также выразил чеченскими бойцами, добавив: «Так держать, ребята! Мы гордимся вами!»

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Копанки Харьковской области.

    Коментарии (0)
    26 ноября 2024, 12:57 • Новости дня
    ВС России поразили пункты управления БПЛА ВСУ, с которых запускали дроны по ЗАЭС

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение пунктам управления беспилотных летательных аппаратов ВСУ с которых осуществлялись запуски дронов-камикадзе по Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники противника в 135 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты шесть французских управляемых авиабомб Hammer, американский снаряд РСЗО HIMARS и 71 беспилотник, причем 56 из них вне зоны проведения СВО.

    С начала спецоперации уничтожен: 649 самолетов, 283 вертолета, 36 719 беспилотников, 586 ЗРК, 19 508 танков и других бронемашин, 1492 боевые машины РСЗО, 18 562 орудия полевой артиллерии и минометов, 28 739 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    В Минобороны сообщили, что за сутки ВСУ совершили пять обстрелов и три атаки с использованием беспилотников на Энергодар и территорию Запорожской атомной электростанции.

    Ранее Минобороны предупреждало, что украинские спецслужбы продолжают диверсионную деятельность против работников ЗАЭС и жителей Энергодара.

    Коментарии (0)
    27 ноября 2024, 02:39 • Новости дня
    ВСУ обстреляли ДНР пять раз за сутки

    ВСУ выпустили 16 боеприпасов при пяти обстрелах ДНР

    Tекст: Денис Тельманов

    За минувшие сутки Вооруженные силы Украины пять раз обстреливали районы Донецкой Народной Республики, выпустив 16 боеприпасов на горловском направлении.

    Как сообщает ТАСС, за прошедшие сутки было зафиксировано пять обстрелов жилых районов Донецкой Народной Республики вооруженными силами Украины. Всего было выпущено 16 различных боеприпасов по территории республики.

    По данным военного следственного управления СК России по региону, все обстрелы произошли на горловском направлении. Представители ведомства подчеркнули, что каждый случай обстрела был тщательно зафиксирован и задокументирован.

    Обстрелы создают угрозу для мирного населения, живущего вблизи линии соприкосновения. Местные власти предпринимают меры для защиты граждан и минимизации последствий атак. Правоохранительные органы продолжают следить за развитием ситуации и принимают дополнительные меры безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-следственное управление СК по ДНР сообщило, что с 25 по 26 ноября впервые за последние 12 месяцев в ДНР не зафиксировано обстрелов жилых районов. Российские войска провели успешную операцию в селе Романовка, оттеснив подразделения ВСУ и начав зачистку населенного пункта. В Макеевке попытка украинского дрона атаковать запасы зерна была предотвращена с помощью системы защиты «Купол Донбасса».

    Коментарии (0)
    27 ноября 2024, 09:38 • Новости дня
    Удар повредил химпроизводство для ВСУ в Сумской области

    Удар нанесен по индустриальному парку «Свема» с химпроизводством для ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Индустриальный парк «Свема» в Сумской области подвергся удару, где расположено химическое производство, связанное с военными нуждами Украины, сообщает пророссийское подполье.

    Удар был нанесен по индустриальному парку «Свема» в Сумской области, где находится химическое производство, ориентированное на нужды Вооруженных сил Украины, передает «РИА Новости». Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. Он подчеркнул, что на данное производство заходят железнодорожные составы для погрузки.

    По словам Лебедева, в начале первого ночи удар также пришелся на город Ромны, который расположен в западной части области. Этот город используется как третья линия обороны, и там располагается несколько мест дислокации военных. Удар был направлен в сторону нефтебазы, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пригороде Сум у базы ВСУ произошел взрыв, где инструкторы НАТО обучали украинских военных, также стало известно об ударе по оборонному заводу в Сумской области, а сам взрыв прогремел у военной части.

    Коментарии (0)
    27 ноября 2024, 04:51 • Новости дня
    Свыше 20 тыс. морпехов награждены за героизм в СВО

    Более 20 тыс морпехов получили награды, 26 удостоены звания Героя России

    Tекст: Денис Тельманов

    Свыше 20 тыс. морских пехотинцев награждены за героизм в ходе спецоперации на Украине, 26 из них получили звание Героя России, сообщил главком ВМФ РФ Александр Моисеев.

    Как передает ТАСС, адмирал Александр Моисеев, главнокомандующий Военно-морским флотом России, объявил о награждении свыше 20 тыс. морских пехотинцев государственными наградами за проявленный героизм в ходе специальной военной операции на Украине. По его словам, из этого числа 26 военнослужащих удостоены звания Героя России.

    Моисеев отметил, что морские пехотинцы, участвующие в спецоперации, сравнимы с героями Великой Отечественной войны. Он подчеркнул, что с первых дней операции морпехи с честью выполняют боевые задачи на сложных направлениях. В числе посмертно удостоенных звания Героя России находятся майор Владимир Чепа, капитан Владимир Носов, старший лейтенант Михаил Васильев и другие.

    Главком ВМФ также сообщил, что за вклад в спецоперацию некоторые подразделения морской пехоты получили почетные наименования и награды. Так, отдельной бригаде Северного флота и другим подразделениям были присвоены звания «гвардейские», а также ордена Жукова и Ушакова.

    В поздравительной телеграмме адмирал выразил надежду, что морские пехотинцы продолжат с честью выполнять поставленные задачи и вернутся домой с победой. Он подчеркнул значимость девиза морпехов: «Где мы, там – победа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Магомед Исбакиев из Дагестана был посмертно удостоен звания Герой России за героизм при выполнении боевой задачи в Херсонской области, где его группа уничтожила до 20 единиц бронетехники и более 200 противников. Он стал тринадцатым дагестанцем, получившим это почетное звание за время специальной военной операции.

    Российские военные под командованием Бадмы Дорджиева успешно отбивали атаки украинских сил на протяжении десяти дней, нанеся противнику значительный урон и сохраняя свои позиции. Заместитель командира боевой машины Вячеслав Мозговенко спас жизни восьми военнослужащих, отбив вражеский дрон рукой, за что был удостоен звания Героя Российской Федерации.


    Коментарии (0)
    27 ноября 2024, 08:42 • Новости дня
    ВСУ использовали строительные машины в Курской области из-за нехватки техники

    ВСУ из-за нехватки техники применили строительные самосвалы под Суджей

    Tекст: Мария Иванова

    ВСУ начали использовать строительные самосвалы под Суджей в связи с нехваткой военной техники, сообщили бойцы спецназа «Ахмат», наблюдающие за ситуацией с помощью БПЛА.

    Украинские вооруженные силы (ВСУ) столкнулись с нехваткой техники в районе Суджи, сообщает РИА «Новости». По словам оператора беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с позывным «Элджей» из группы спецназа «Ахмат», ВСУ вынуждены использовать гражданский транспорт, включая строительные самосвалы.

    «Когда контрнаступление наших началось, было видно, как множество техники отступает за Суджу. Сейчас технику редко наблюдаем», – отметил собеседник агентства.

    Оператор FPV-дрона с позывным «Омут» добавил, что в последний месяц почти не замечает техники ВСУ на участке к северо-востоку от Суджи. Он подчеркнул, что иногда ВСУ используют строительные самосвалы, которые бросают на месте. Также «Омут» сообщил, что операторы БПЛА чаще всего наблюдают пикапы вместо специализированной военной техники.

    С 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, однако их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. По данным Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 35 тыс. военных.

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что киевский режим ведет неизбирательную стрельбу, включая атаки по гражданским объектам. Он подчеркнул, что противник получит ответ, а все задачи России будут выполнены.

    В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции (КТО).

    Накануне глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись уничтожения украинских военных позиций на Харьковском направлении близ населенного пункта Стрелечья, он также похвалил отряд спецназа «Ахмат» под руководством украинца с позывным «Хохол» за успешные операции на фронте против Вооруженных сил Украины.

    Коментарии (0)
    27 ноября 2024, 07:37 • Новости дня
    Марочко сообщил о жалобах ВСУ на давление российских войск у Макеевки и Невского

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные выразили недовольство командованию из-за усиленного давления российских войск в районе Макеевки и Невского, сообщает военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, солдаты ВСУ испытывают серьезное давление со стороны ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка и Невское в ЛНР, передает ТАСС.

    По словам Марочко, украинские разведданные показывают, что давление осуществляется на протяжении длительного времени и затрагивает также Новоегоровку, Петровское (украинское название – Грековка), Новолюбовку, Ивановку и Терны.

    Эксперт отметил, что российские войска имеют значительное преимущество в численном составе, вооружении и технике, что привело к потере позиций украинской стороной на некоторых участках фронта. Солдаты ВСУ в перехваченных данных выражают опасения, что одновременные активные боевые действия могут негативно сказаться на обороноспособности украинских сил в данных районах.

    Ранее российские войска уничтожили укрепрайон ВСУ у Макеевки. До этого российская армия отбросила ВСУ на 10 км от Лисичанска, захватила центр Часова Яра, закрепилась на окраине Купянска.

    Коментарии (0)
    27 ноября 2024, 06:16 • Новости дня
    Ночью над Ростовской областью уничтожили 10 беспилотников

    В Ростовской области ПВО уничтожила 10 БПЛА без жертв и разрушений

    Tекст: Денис Тельманов

    Средства ПВО уничтожили 10 беспилотников над Родионово-Несветайским районом Ростовской области, пострадавших нет.

    Как сообщает ТАСС, средствами противовоздушной обороны в Родионово-Несветайском районе Ростовской области было уничтожено 10 беспилотных летательных аппаратов. Инцидент произошел ночью, и пострадавших, как и разрушений на земле, не зафиксировано, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

    Он отметил: «Ночью средствами противовоздушной обороны в Родионово-Несветайском районе Ростовской области уничтожено 10 БПЛА. Пострадавших и разрушений на земле нет».

    Этот инцидент подчеркивает важность эффективной работы ПВО в регионе, который регулярно подвергается атакам беспилотных летательных аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские вооруженные силы совершили пять обстрелов и три атаки с использованием беспилотников на Энергодар и территорию Запорожской атомной электростанции. Силы ПВО России за ночь перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать объекты на территории страны. В Брянской области силами ПВО обнаружен и уничтожен беспилотник, пострадавших и разрушений нет, службы работают на месте.

    Коментарии (0)
    Главное
    В Курской области уничтожили военных в форме НАТО
    Морпех рассказал о задачах британского наемника в Курске
    По подозрению в госизмене в Москве арестованы два человека
    Маск предсказал гибель пилотируемой авиации в войнах будущего
    Названа возможная причина взрыва автомобиля в Подмосковье
    Правнучка летчика Чкалова скрылась за границей
    Главный скуф России прокомментировал попадание мема в тройку слов года

    Три сценария торговой войны Трампа с Китаем

    Избранный президент США Дональд Трамп предпринял атаку на соседей – Мексику и Канаду, а еще, конечно, на своего основного экономического противника – Китай. Трамп пригрозил ввести пошлины на все товары из этих стран. Эксперты называют три варианта развития торговой войны между США и Китаем. Самый жесткий вариант неминуемо приведет к мировому кризису. Как это повлияет на Россию и российскую валюту? Подробности

    Перейти в раздел

    Британского шпиона раскрыли анкетные данные

    Москва лишила аккредитации второго секретаря политотдела посольства Британии Уилкса Эдварда Прайора. ФСБ заявила об участии британца в разведывательно-подрывной деятельности против России, а при въезде он указал о себе ложные данные. Несколько месяцев назад по обвинению в шпионаже страну покинули еще несколько британских дипломатов. Как отмечают эксперты, значительная часть сотрудников посольства традиционно «находится на службе внешней разведки MИ-6». Подробности

    Перейти в раздел

    Почему украинцы выбирают жизнь в России

    Украинские политики и чиновники возмущены – уехавшие в свое время из зоны боевых действий граждане страны массово возвращаются домой. То есть на территории, которые сегодня являются частью Российской Федерации. Однако винить за это киевский режим может только себя: Украина фактически бросила переселенцев – в отличие от России. Подробности

    Перейти в раздел

    Шольц показал неожиданный талант политика

    Этого не должно было случиться, но это случилось: действующий канцлер Германии Олаф Шольц вновь выдвинут своей партией на должность канцлера. Главный пост он все равно потеряет, но останется важной фигурой в политике, от которой будет зависеть поддержка Берлином Украины и переход войны с Россией на еще более опасную стадию. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............