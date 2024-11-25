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Эксперт: Освобождение Великой Новоселки грозит ВСУ большим окружением
Военный аналитик Онуфриенко: Освобождение Великой Новоселки грозит ВСУ большим окружением
ВСУ пытаются держаться за Великую Новоселку по нескольким причинам. Потеря этого населенного пункта, во-первых, создаст угрозу для следующего узла обороны украинской армии. А во-вторых, группировка противника на Кураховском направлении может оказаться в большом окружении, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно о продвижении ВС России к Великой Новоселке в ДНР.
«ВС России прорвались в Раздольное и ведут там боевые действия. Этот населенный пункт расположен северо-восточнее Великой Новоселки. Одновременно с юго-запада от этого поселка наши войска наступают от Равнополя к Новоселке», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.
По его мнению, когда российские силы продвинутся на этих участках, противнику придется отходить из Великой Новоселки «в состоянии худшем, чем это было в Угледаре». «Дело в том, что хороших дорог не останется, а отступать по полям и грязи довольно сложно», – пояснил собеседник.
Однако ВСУ будут пытаться держаться за Великую Новоселку. «В силу малочисленности задействованных в боевых действиях сил оборона украинской армии опирается на отдельные узлы. На Запорожском участке фронта речь идет о Великой Новоселке, Гуляйполе и Орехове. Потеря любого из этих населенных пунктов ведет к формированию угрозы для следующего узла обороны, причем с двух сторон – с юга и востока», – объяснил Онуфриенко.
Кроме того, «падение» Великой Новоселки – достаточно крупного укрепрайона противника – создаст угрозу для украинской группировки на Кураховском направлении. «Взяв Великую Новоселку, мы можем двигаться на север к тем населенным пунктам, которые находятся западнее Курахово. То есть для противника возникает риск оказаться в очередном большом окружении», – заключил Онуфриенко.
Ранее член ОП Владимир Рогов сообщил, что российские войска начали выдавливать подразделения украинской армии с восточного предместья населенного пункта Великая Новоселка на западе ДНР. «[ВС России] освободили в его окрестностях еще порядка восьми квадратных километров, тем самым увеличив линию фронта вдоль поселка, поэтому противнику удерживать там свои позиции будет тяжелее», – сказал он РИА «Новости».
По его словам, продвижение российских войск к Великой Новоселке позволит взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ между Ореховским и Времевским направлениями Запорожского фронта.
По информации ТАСС, украинские военные спешно бегут с позиций на окраине Великой Новоселки под давлением штурмовых отрядов, которые их активно вытесняют. Согласно данным источника агентства в силовых структурах, в этом районе продолжаются боевые действия. Ранее военкор Федор Громов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Великая Новоселка «укреплена только в одну сторону – в южную, а на севере особых укреплений нет».