Исследователи выявили ошибки в методике ЕС по оценке выбросов электромобилей

Bild: Исследователи выявили ошибки в оценке ЕС выбросов электромобилей

Tекст: Елизавета Шишкова

«Электромобили, вопреки заложенной в регламенте ЕС 2019/631 методике, не обеспечивают нулевого выброса углекислого газа», – отмечается в отчете исследователей, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

Совокупный объем загрязнений за весь период эксплуатации такого транспорта лишь на 41% ниже показателей машин с двигателями внутреннего сгорания. Текущая европейская формула полностью игнорирует издержки на добычу сырья, сборку и последующую переработку батарей. Подобные недочеты лишают чиновников реальных оснований для полного запрета бензиновых двигателей к 2035 году.

Концентрация исключительно на выхлопах приведет к провалу экологической стратегии. Ожидается, что к 2030 году показатели выбросов снизятся всего на 55% относительно уровня 1990 года. Стоит отметить, что в декабре 2025 года Еврокомиссия уже смягчила требования, разрешив компенсировать часть загрязнений за счет биотоплива и низкоуглеродной стали.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия скорректировала курс на полный запрет автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году.

Парламент Франции отклонил предложение о запрете продажи новых бензиновых машин.

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала отказ от традиционных двигателей несвоевременным решением.