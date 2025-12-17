  • Новость часаПосле атаки БПЛА в Краснодарском крае госпитализированы двое мирных жителей
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Элиты Евросоюза имитируют войну с Россией

    В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Подчинение веры национализму ведет к отсутствию веры

    Христианская вера формирует христианскую нацию – но именно тогда, когда нация не ставится на первое место. И святой Владимир Креститель, и преподобный Сергий Радонежский, и все святые, в земле русской просиявшие, искали Бога и ставили на первое место именно Его. Не народ.

    11 комментариев
    Леонид Цуканов Леонид Цуканов У России и Индии растет круг общих тем

    Дружба Москвы и Дели приближается к 80-летней отметке, но потенциал сближения еще не исчерпан – особенно на межпартийном уровне.

    0 комментариев
    17 декабря 2025, 06:13 • Новости дня

    Еврокомиссия передумала вводить запрет автомобилей с ДВС к 2035 году

    Tекст: Антон Антонов

    Еврокомиссия представила пакет мер, который допускает ограниченное сохранение автомобилей с ДВС после 2035 года, скорректировав ранее заявленный курс на полный запрет таких машин.

    Согласно документу, автопроизводители к 2035 году должны добиться сокращения выбросов из выхлопной трубы на 90%. Оставшиеся 10% выбросов разрешено компенсировать применением низкоуглеродной стали из стран Евросоюза, а также использованием синтетических видов топлива и биотоплива, передает РИА «Новости»

    По словам Еврокомиссии, такой подход сохраняет рыночный сигнал в пользу транспорта с нулевыми выбросами, но одновременно придает производителям гибкость для адаптации к новым требованиям и укрепляет конкурентоспособность автомобильной промышленности Европы.

    До 2035 года предусмотрены «суперкредиты» для электромобилей и послабления при выполнении целей по выбросам в период с 2030 по 2032 годы. Для фургонов предложено снизить целевой показатель сокращения выбросов к 2030 году с 50% до 40%. Также предусматриваются шаги по поддержке аккумуляторного производства, снижению административных барьеров и стимулированию покупок автомобилей с низкими выбросами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет ЕС в 2023 году принял решение к 2035 году сократить углеродные выбросы от легковых автомобилей на 100%, что фактически означает запрет продаж авто с двигателями внутреннего сгорания на бензине или дизельном топливе. Данная мера направлена на достижение климатически нейтральной экономики к 2050 году.

    16 декабря 2025, 12:18 • Новости дня
    Политолог назвал цель заявлений Европы о «многонациональных силах Украины»

    Политолог Ткаченко: Европейцы озвучили идею о «многонациональных силах Украины» для срыва переговоров

    Политолог назвал цель заявлений Европы о «многонациональных силах Украины»
    @ Lisi Niesner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Реализация задумки с «многонациональными силами Украины» означает, что Украина будет оккупирована европейцами со всеми вытекающими последствиями, сказал газете ВЗГЛЯД Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал идею лидеров ЕС создать «многонациональные силы» и при поддержке США «обеспечивать безопасность Украины в воздухе и на море».

    «Очередная идея европейских лидеров – своего рода политическое спойлерство. Дело в том, что они по-прежнему не могут найти себе места за столом переговоров. Но их цель – вовсе не разрешение кризиса, а затягивание конфликта и срыв урегулирования. Представители ЕС стремятся сместить фокус с предметного обсуждения мира к нереализуемому предложению», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Вместе с тем, инициатива по созданию «многонациональных сил Украины» вызывает неприятие даже у США, но не у украинского руководства, которое согласно, чтобы их «прибрали к рукам» европейцы, указал собеседник. «Реализация европейской задумки означает, что Украина фактически будет оккупирована со всеми вытекающими последствиями», – акцентировал эксперт.

    Для России же – как бы европейские контингенты не назывались: будь то «многонациональные силы Украины» или «голубые каски» – суть не меняется, добавил политолог. В заключении Ткаченко напомнил заявления Владимира Путина и российского МИД о недопустимости присутствия иностранных военных на территории Украины.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Константин Бондаренко. По его мнению, заявление лидеров европейских государств свидетельствует, что Европа и далее выступает за срыв переговоров и продолжение конфликта.

    «Пункты о необходимости сохранения 800-тысячной украинской армии при условии направления на Украину «добровольцев» из «коалиции желающих» значат размещение у границ России крупного военного контингента государств НАТО. Это, по сути создание военных баз, причем без статуса таковых, а в условиях нагнетания милитаристских настроений в самой Европе – создание плацдарма для возобновления боевых действий в недалеком будущем», – написал он в своем Telegram-канале.

    «Легко спрогнозировать, что на это условие Россия не согласится. Будет очень странным, если на такой шаг согласятся США. То есть, имеем дело с фактическим саботажем европейскими политиками переговорного процесса – при заявлениях о том, что они «приветствуют прогресс в переговорах», – резюмировал эксперт.

    Ранее европейские союзники Украины призвали создать «многонациональные силы» для обеспечения потенциального мирного соглашения. Об этом говорится в заявлении глав государств и правительств Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции, Швеции, а также премьер-министра Британии и председателей Еврокомиссии и Евросовета, участвовавших в переговорах в Берлине.

    Создание данного формирования предлагается включить в мирные переговоры в качестве пункта гарантий для Украины. По задумке европейских политиков, структуру создадут в рамках «коалиции желающих» и при поддержке США. «Многонациональные силы» будут помогать в «восстановлении ВСУ, обеспечении контроля над воздушным пространством Украины и безопасности на море, а также посредством операций внутри Украины».

    Также лидеры ЕС подтвердили приверженность поддержания численности украинской армии на уровне не ниже 800 тыс. человек в мирное время. В заявлении отмечается, что Киев получит постоянную и значительную помощь в строительстве своих вооруженных сил, чтобы иметь возможность сдерживать конфликты и защищать территорию страны.

    Европейские политики предлагают создать на Украине возглавляемый США механизм мониторинга и верификации режима прекращения огня. Еще одна инициатива – принятие «мер по восстановлению мира и безопасности» в случае будущих конфликтов, среди которых – применение вооруженной силы, разведывательная и логистическая помощь, а также экономические и дипломатические действия.

    Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ЕС и США готовы предоставить Украине гарантии безопасности, схожих с 5-й статьей НАТО. «Это действительно далеко идущее, содержательное соглашение, какого у нас раньше не было: и европейцы, и американцы совместно готовы предоставить Украине гарантии безопасности», – сказал он на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине.

    В ходе нее же был задан вопрос о том, будут ли войска НАТО и Евросоюза обеспечивать соблюдение перемирия на Украине. «Можно ли себе представить, что трупы НАТО или ЕС будут обеспечивать [перемирие]?», – «оговорилась» переводчица. «Немного, наверное, там были ошибки с переводом. Я думаю, украиноязычные люди поняли, о чем я», – сказал Зеленский, сдерживая смех. Отметим, войска по-английски — troops (произносится как «трупс»).

    Комментарии (12)
    16 декабря 2025, 18:59 • Новости дня
    «Коалиция желающих» повысила готовность своих войск перед вероятной отправкой на Украину
    «Коалиция желающих» повысила готовность своих войск перед вероятной отправкой на Украину
    @ Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Уровень боеготовности военных подразделений стран, входящих в «коалицию желающих», был увеличен на фоне обсуждений о возможной их отправке на Украину.

    Страны «коалиции желающих» повысили уровень боеготовности своих вооруженных сил в ожидании гипотетической отправки на Украину, передает ТАСС. Министр обороны Британии Джон Хили заявил об этом во время заседания контактной группы по вопросам военной поддержки Киева, прошедшего по видеосвязи.

    «Через «коалицию желающих» мы повышаем уровни готовности. Я продолжаю направлять финансирование на подготовку к развертыванию британских сухопутных и воздушных сил, когда наступит мир», – отметил Хили в эфире телеканала Sky News.

    Также министр подчеркнул, что финансирование направляется на тренировочные программы и расширение возможностей быстрой дислокации войск. Дополнительные детали относительно сроков и объемов возможного развертывания в ходе заявления не уточнялись.

    Причастные к так называемой коалиции желающих государства закончили подготовку к размещению войск на украинской территории в случае прекращения огня, заявил ранее британский премьер Кир Стармер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, потенциальный бюджет развертывания уже оценивается в 100 млн фунтов стерлингов, что превышает 10,5 млрд рублей.

    Франция также подтвердила готовность развернуть свои войска на Украине в 2026 году. Париж разработал вариант, позволяющий обойти запреты на прямое участие НАТО в конфликте на Украине.

    Кроме того, французское правительство уже утвердило специальный документ, который юридически разрешает отправку военного контингента на Украину.

    Всего к «коалиции желающих» присоединились более 30 стран Европы, которые готовы направить свои войска на Украину после окончания боевых действий.

    Комментарии (10)
    16 декабря 2025, 19:10 • Видео
    Зеленский принял решение. Придется продолжать

    По итогам консультаций между Украиной, США и Евросоюзом стали окончательно ясны перспективы мирного урегулирования и договора между Москвой и Киевом. Владимир Зеленский свой выбор сделал, пускай пеняет на себя.

    Комментарии (0)
    16 декабря 2025, 10:39 • Новости дня
    Послы ЕС не убедили Бельгию согласиться на изъятие активов России

    Politico: Бельгия потребовала от ЕС дополнительных гарантий для изъятия российских активов

    Послы ЕС не убедили Бельгию согласиться на изъятие активов России
    @ Werner LEROOY/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Бельгии отвергли последнее предложение послов ЕС о согласовании экспроприации российских активов, заявив о необходимости дополнительных гарантий из-за риска ответных мер Москвы, сообщает Politico.

    По информации источников издания Politico, в предложении Евросоюза содержалось три пункта: компенсация Бельгии в случае исков и ответных мер со стороны Москвы, функционирование отдельной системы безопасности вне зависимости от общей суммы гарантий и запрет передачи средств Украине до предоставления гарантий. Также была предусмотрена одновременная денонсация двусторонних инвестиционных договоров с Россией всеми столицами ЕС, передает ТАСС.

    Дипломаты сообщили, что Бельгия отклонила инициативу, указав на необходимость дополнительных гарантий для предотвращения несоразмерных рисков. Чиновники страны добавили, что любые попытки игнорировать их требования будут бесполезны, а средства депозитария Euroclear останутся заблокированными.

    Президент России Владимир Путин говорил, что экспроприация активов будет актом воровства. Министр юстиции России Константин Чуйченко заявлял, что правительству уже представлены варианты ответа на возможные действия стран Запада. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не оставит эти шаги без ответа.

    Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что многие страны Евросоюза поддерживают позицию Бельгии против использования российских активов для помощи Киеву. Он назвал предложение Еврокомиссии по активам России воровством.

    Премьер Венгрии Виктор Орбан предсказал крах экономики Бельгии в случае судебного разбирательства с Россией.

    Дипломаты Евросоюза утвердили письменную процедуру долгосрочного замораживания российских активов вместо продления на каждые полгода.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал попытки изъятия российских активов посягательством на систему резервов США.

    Между тем, исковое заявление от Центрального банка РФ к Euroclear Bank S.A./N.V. на сумму 18,1 трлн рублей поступило в Арбитражный суд Москвы 12 декабря 2025 года.

    Комментарии (2)
    16 декабря 2025, 13:57 • Новости дня
    Финляндия призналась в отсутствии «плана Б» для финансирования Украины
    Финляндия призналась в отсутствии «плана Б» для финансирования Украины
    @ KIMMO BRANDT/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны рассматривают передачу замороженных российских средств Украине как единственный возможный источник масштабной поддержки, других вариантов для помощи Киеву нет, сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью Financial Times (FT).

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью Financial Times заявил, что у Евросоюза нет иных вариантов помощи Украине, кроме конфискации российских активов, передает «Газета.Ru».

    На вопрос о судьбе Украины без так называемого «репарационного кредита» за счет средств России, Орпо ответил: «Я не хочу об этом думать. Потому что у нас нет других вариантов».

    Ранее власти Бельгии отвергли последнее предложение послов ЕС по согласованию экспроприации российских активов. Брюссель заявил о необходимости дополнительных гарантий из-за риска ответных мер со стороны Москвы.

    Глава европейской дипслужбы Кая Каллас заявила о растущих трудностях в согласовании данной меры для финансирования Украины.

    Дипломаты Евросоюза утвердили письменную процедуру долгосрочного замораживания российских активов вместо продления на каждые полгода.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал попытки изъятия российских активов посягательством на систему резервов США.

    Между тем, исковое заявление от Центрального банка РФ к Euroclear Bank S.A./N.V. на сумму 18,1 трлн рублей поступило в Арбитражный суд Москвы 12 декабря 2025 года.

    Комментарии (4)
    16 декабря 2025, 07:34 • Новости дня
    Орбан предсказал крах экономики Бельгии в случае суда с Россией
    Орбан предсказал крах экономики Бельгии в случае суда с Россией
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В случае, если российская сторона захочет оспорить возможную конфискацию своих активов в суде, то точно победит, и тогда бельгийской экономике предстоит падение, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

    Большая часть замороженных активов России находится в Бельгии и у бельгийских компаний, указал Орбан, передает РИА «Новости».

    По его мнению, Россия в случае судебного разбирательства выиграет процесс, это «лишь вопрос времени».

    «В этот момент бельгийцам придется вернуть эту сумму россиянам. И это приведет к краху бельгийской экономики», – сказал премьер Венгрии.

    Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что Россия сможет оспорить заморозку своих резервов в судах Евросоюза и вернуть их обратно.

    Комментарии (0)
    16 декабря 2025, 07:44 • Новости дня
    Вице-премьер Италии: Санкции против России поставили на колени экономику Европы
    Вице-премьер Италии: Санкции против России поставили на колени экономику Европы
    @ Marco Iacobucci/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Антироссийские санкции нанесли существенный вред экономике западных стран, заявил итальянский вице-премьер Маттео Сальвини.

    После четырех лет боевых действий 19 пакетов санкций «поставили на колени» западные экономики и повысили счета за электричество у итальянских семей, заявил Сальвини, передает РИА «Новости» со ссылкой на Corriere della Sera.

    Он добавил, что по этой причине с осторожностью говорит о милитаризации Европы из-за якобы угрозы со стороны России.

    Сальвини отметил, что Наполеон Бонапарт и Адольф Гитлер не смогли покорить Россию, потому это вряд ли удастся главе европейской дипломатии Кае Каллас, президенту Франции Эммануэлю Макрону, премьеру Британии Киру Стармеру и канцлеру Германии Фридриху Мерцу.

    Ранее Сальвини заявлял, что ЕС не следует мешать Москве, Вашингтону и Киеву вести диалог.

    Комментарии (0)
    16 декабря 2025, 21:10 • Новости дня
    Захарова заявила о росте визовых отказов россиянам в странах ЕС

    Захарова: Число визовых отказов россиянам в ЕС продолжает расти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Число отказов в выдаче виз гражданам России в странах Евросоюза продолжает увеличиваться, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По словам дипломата, эта тенденция сопровождается сокращением сроков пребывания по туристическим визам, а отдельные государства ЕС полностью прекратили их выдачу россиянам, передает ТАСС.

    «Косметические попытки выправить ситуацию не будут иметь результатов – пока ЕС не прекратит свою антироссийскую политику, в том числе дискриминационный подход, направленный на последовательное ужесточение режима въезда россиян на территорию Европейского союза», – сказала Захарова.

    Она также напомнила, что в ноябре 2025 года вступило в силу решение Еврокомиссии о прекращении оформления многократных шенгенских виз для российских граждан.

    Ранее постпредство России назвало визовые ограничения ЕС дискриминационными.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 02:18 • Новости дня
    Венгрия отказалась от «лояльного сотрудничества» с ЕС по российским активам

    Орбан: Венгрия не обязана продолжать сотрудничество с ЕС по российским активам

    Венгрия отказалась от «лояльного сотрудничества» с ЕС по российским активам
    @ dts Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Венгрия отказывается от дальнейшего соблюдения принципа «лояльного сотрудничества» с Евросоюзом по вопросу о замороженных на Западе российских активах, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Орбан в своем заявлении подчеркнул, что его страна выполняла обязательства по этому принципу, однако Евросоюз в ответ «лишил Венгрию ее прав», передает ТАСС.

    «Я считаю, что с этого момента Венгрия не обязана соблюдать принцип лояльного сотрудничества, если другая сторона отвергла его, как это явно произошло», – заявил Орбан

    По мнению премьера, лидеры Евросоюза нарушили законодательство, предложив решать вопрос по российским активам не консенсусом, а квалифицированным большинством голосов. Такая же схема использовалась, когда рассматривался отказ ЕС от российских энергоносителей, что также лишило Венгрию и другие страны права вето.

    Орбан подчеркнул, что такие действия противоречат главным принципам обсуждения санкций. Он назвал это опасным прецедентом и добавил, что подобное обращение способно породить недоверие и среди других членов сообщества, если их интересы будут проигнорированы аналогичным образом.

    Орбан сделал это заявление накануне саммита ЕС, который пройдет в Брюсселе 18-19 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан заявил, что Венгрия на саммите Евросоюза будет выступать против направления российских активов на военные нужды Украины. Евросовет ввел бессрочную заморозку российских суверенных активов, благодаря чему Брюссель больше не обязан продлевать санкции каждые полгода. Теперь ЕС не придется учитывать мнение Венгрии и Словакии, которые открыто выступают против финансовой и военной поддержки Украины.

    Комментарии (0)
    16 декабря 2025, 15:28 • Новости дня
    Миллиардер Игнатьев захотел купить разорившуюся аутлет-деревню Zsar в Финляндии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Компания российского миллиардера Виктора Игнатьева рассматривает возможность покупки обанкротившейся три года назад аутлет-деревни Zsar на финской границе с Россией, пишет местная пресса.

    О намерении приобрести обанкротившуюся три года назад аутлет-деревню Zsar на востоке Финляндии сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Helsingin Sanomat. По данным издания, предложение о покупке комплекса, расположенного недалеко от пункта пропуска «Ваалимаа», поступило от компании российского миллиардера Виктора Игнатьева.

    Газета отмечает, что в ноябре Игнатьев зарегистрировал в Финляндии компанию Datatriumnord, которая занимается владением недвижимостью и розничной торговлей. По мнению журналистов, это было сделано во многом и для покупки этой разорившейся, но некогда с помпой открытой деревни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2018 году аутлет-деревня Zsar открылась рядом с российско-финской границей, и ее запуск рассчитывали на туристов с России и международные бренды.

    После закрытия границы с Россией аутлет пришел в запустение, а владельцы в 2022 году заявили о банкротстве. Уже более двух лет объект не могут продать, несмотря на то, что в 2023 году аутлет продавался за 70 тыс. евро, но сделка не состоялась.

    Комментарии (3)
    16 декабря 2025, 21:30 • Новости дня
    Нидерланды выделили 700 млн евро на дроны для ВСУ

    В Нидерландах направили 700 млн евро на беспилотники для ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    700 млн евро выделяют Нидерланды на беспилотники для украинской армии, сообщил глава Минобороны королевства Рубен Брекелманс.

    Нидерланды направят 700 млн евро на закупку беспилотников для Украины, сообщил глава Минобороны королевства Рубен Брекелманс. Как передает РИА «Новости», он также добавил, что еще 250 млн евро пойдет на закупку американского оружия (через PURL).

    Ранее, 8 декабря, правительство Нидерландов объявило о планах выделить дополнительные 700 млн евро на военную помощь Киеву в 2026 году. Российское посольство в Гааге выразило мнение, что эти средства будут разворованы из-за коррупции на Украине и приведут лишь к затягиванию конфликта.

    С начала спецоперации на Украине власти Нидерландов зарезервировали порядка 13,6 млрд евро на военную поддержку Киева, из которых почти 8,7 млрд евро уже реализованы в виде поставок вооружений. Россия не раз подчеркивала, что западные поставки оружия мешают достижению урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Нидерландов выделит 700 млн евро на военную поддержку Киева, из которых 500 млн евро направит министерство обороны, а 200 млн евро – внешнеполитическое ведомство. Власти страны заявили, что полностью собрать такую сумму в следующем году будет трудно.

    Нидерланды ранее планировали выделить 250 млн евро на покупку боеприпасов и систем ПВО для Украины.

    В то же время в стране объявили о закрытии центров для беженцев с Украины из-за сокращения финансирования.

    Комментарии (0)
    16 декабря 2025, 16:52 • Новости дня
    Экспорт нефти из России в ЕС достиг максимума за полгода

    Экспорт нефти из России в Евросоюз достиг максимума за полгода

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В октябре поставки нефти из России в Евросоюз увеличились до 324,2 млн долларов и обновили полугодовой максимум по объемам.

    Поставки нефти из России в Евросоюз в октябре выросли в 1,5 раза по сравнению с сентябрем, передает РИА «Новости». Согласно данным Евростата, объем закупок достиг 324,2 млн долларов и стал максимальным за последние шесть месяцев.

    В годовом выражении экспорт российской нефти ЕС в октябре снизился вдвое. Несмотря на краткосрочный рост, в целом уровень поставок остается значительно ниже прошлогоднего.

    За период с января по октябрь суммарный объем поставок российской нефти на территорию Евросоюза составил 3,7 млрд долларов, что оказалось в 1,4 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин подписал закон о продлении срока ограничений на экспорт нефти и нефтепродуктов по установленному потолку цен до 30 июня 2026 года.

    До этого главы МИД Европейского союза внесли в черный список 40 танкеров, подозреваемых в перевозке российской нефти.

    Также сообщалось, что Еврокомиссия в начале 2026 года выступит с предложением о запрете для стран ЕС закупать российскую нефть.

    Комментарии (0)
    16 декабря 2025, 18:40 • Новости дня
    В Латвии запретили доступ к десяти российским сайтам

    NEPLP ограничил доступ к десяти российским интернет-ресурсам

    В Латвии запретили доступ к десяти российским сайтам
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Латвийский совет по электронным СМИ (NEPLP) расширил список заблокированных российских ресурсов, сославшись на возможную угрозу национальной безопасности страны.

    Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) заблокировал еще десять российских сайтов, передает РИА «Новости». В опубликованном сообщении от имени совета говорится, что там получили письмо от другого компетентного органа государственного управления с результатами проверки сайтов ostrogozhskinfo.ru, svoi36.ru, gorcom36.ru, bloknot-voronezh.ru, riavrn.ru, opvo36.ru, tv-gubernia.ru, тимрегион.рф, zttim.ru и kubkprf.ru.

    По утверждению латвийских властей, распространение на этих ресурсах определенного контента расценивается как противоречащее интересам безопасности латвийского информационного пространства и национальной безопасности. На прошлой неделе NEPLP также запретил доступ к 12 другим российским сайтам, обвиняя их в формировании позитивного отношения к России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Латвии приняли решение выдворить более 800 граждан России, проживающих в стране.

    До этого Министерство иностранных дел России отметило «запредельный уровень» русофобии в действиях властей Латвии.

    Напомним, что по итогам ноября Латвия оказалась в тройке лидеров «Рейтинга недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (0)
    16 декабря 2025, 09:19 • Новости дня
    Финский политик Мема назвал ЕС банкротом из-за российских активов

    Tекст: Вера Басилая

    Идея Евросоюза использовать замороженные российские активы для Украины свидетельствует о финансовой несостоятельности объединения, заявил финский политик Армандо Мема.

    По словам Мема, Евросоюз находится на грани банкротства. Ярким тому подвтерждением, считает политик, является идея использования замороженных российских активов для Украины, передает ТАСС.

    Политик назвал поведение сообщества неправильным. По его мнению, ЕС необходимо уважать суверенитет Бельгии и ее решение отказаться от передачи активов Украине.

    Напомним, 12 декабря Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России. Еврокомиссия надеется добиться от стран ЕС на саммите 18–19 декабря решения об экспроприации 210 млрд евро российских активов, из которых 185 млрд евро блокированы на площадке Euroclear в Бельгии.

    Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ является актом воровства. В свою очередь министр юстиции России Константин Чуйченко сообщил, что руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов.

    Дипломаты Евросоюза утвердили письменную процедуру долгосрочного замораживания российских активов, которая ранее продлевалась каждые полгода.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал попытки изъять активы России посягательством на систему резервов США.

    Исковое заявление от Центрального банка РФ к Euroclear Bank S.A./N.V. на сумму 18,1 трлн рублей поступило в Арбитражный суд Москвы 12 декабря 2025 года.

    Комментарии (0)
    16 декабря 2025, 16:34 • Новости дня
    Стубб заявил о зависимости урегулирования на Украине от уступок Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии Александер Стубб связал возможность мирного урегулирования конфликта на Украине с согласием Киева на территориальные уступки ради гарантий безопасности.

    Вопрос мирного урегулирования на Украине напрямую связан с готовностью Киева уступить часть территорий в обмен на гарантии безопасности от Соединенных Штатов, передает ТАСС. Александер Стубб заявил: «Следует согласиться, что в конечном счете вопрос сводится к тому, будет ли Украина готова пойти на территориальные уступки и затем получить взамен гарантии безопасности от США».

    Президент Финляндии также отметил, что лидеры европейских стран в данный момент анализируют четыре или пять документов, связанных с урегулированием. Он указал, что точное число зависит от способа подсчета, но подтвердил многосторонний характер консультаций по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Стубб отметил отсутствие у Европы единого решения по урегулированию конфликта на Украине.

    Ранее Стубб отменил визит в США из-за ситуации на Украине. В Техасе он должен был посетить церемонию открытия финского генконсульства в Хьюстоне.

    Напомним, Владимир Зеленский в Берлине заявил, что переговоры по урегулированию на Украине сейчас являются наиболее интенсивными и сфокусированными с начала конфликта.

    Комментарии (0)
    16 декабря 2025, 13:04 • Новости дня
    Песков: Кремль не видел текст заявления лидеров ЕС по гарантиям Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Москва изучит совместное заявление лидеров Евросоюза по гарантиям безопасности Киеву после ознакомления с официальным текстом документа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль пока не располагает официальным текстом совместного заявления лидеров Евросоюза по гарантиям безопасности Киеву, передает ТАСС.

    Он отметил, что Москва на данный момент видела лишь публикации в СМИ по данной теме и не собирается реагировать на предположения в прессе.

    Песков заявил, что анализировать и комментировать официальное заявление Кремль сможет лишь после того, как ознакомится с содержанием документа.

    По словам Пескова, позиция властей России по оценке совместного заявления Евросоюза будет выработана только после получения подлинного текста гарантии безопасности Киеву.

    Ранее лидеры Евросоюза призвали к созданию возглавляемых Европой многонациональных сил для Украины в качестве гарантий безопасности для Киева.

    Европейские лидеры поддержали идею миссии по наблюдению за возможным прекращением огня на Украине с участием международных сил и под руководством США.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что потенциальная отправка европейских миротворцев на Украину сделает их законной целью для российских вооруженных сил.

    Политолог Станислав Ткаченко назвал цель заявлений европейских стран о создании многонациональных сил на украинской территории.

    Комментарии (0)
