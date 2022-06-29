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Совет ЕС согласовал отказ от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания
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Совет Евросоюза согласовал инициативу отказа с 2035 года от автомобилей на бензиновом и дизельном топливе.
«Совет согласился повысить целевые показатели сокращения выбросов CO2 <...> к 2030 г. до 55% для легковых автомобилей и до 50% для грузовых. Совет также одобрил ввод целевого показателя сокращения выбросов углекислого газа на 100% к 2035 г. для новых машин», – цитируют документ «Ведомости».
С 2035 года в ЕС будут продаваться только те автомобили, которые не производят углекислый газ. Новые машины должны выпускаться либо с электрическими силовыми установками вместо двигателя внутреннего сгорания (ДВС), либо на безуглеродных видах топлива, например, водороде.
На данном этапе речь идет только о запрете новых автомобилей с ДВС. Отказ от продажи подержанных автомобилей с ДВС также обсуждается, однако решение пока не принято.
Отмечается, что запрет на продажу автомобилей с ДВС является одной из мер для достижения климатически нейтральной экономики к 2050 году.
Ранее сообщалось, что в Канаде к 2035 году прекратят продавать автомобили с двигателями внутреннего сгорания.
В Латвии заявили о первом шаге ЕС и НАТО по отделению Калининграда от России
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Ограничение транзита в Калининградскую область является первым сигналом России о том, что Европа и НАТО готовы «забрать» Калининград, заявил бывший министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис в эфире TV24.
«Это (ограничение транзита в Калининградскую область – прим. ВЗГЛЯД) первый шаг Европы и НАТО по отсечению Калининграда... бывшей столицы Восточной Пруссии, от России... Я начал думать, что Европа прекрасно понимает, что делает. Литовцы еще лучше все поняли. Я думаю, русским послан четкий сигнал: если вы будете выпендриваться, мы заберем Кенигсберг», – сказал Гулбис, передает РИА «Новости».
По его словам, лидеры западных стран сейчас «слишком мягкие» по сравнению с Рональдом Рейганом и Уинстоном Черчиллем. Гулбис полагает, что президент США Джо Байден должен был бы из-за начала спецоперации на Украине обратиться к российскому президенту с заявлением: «Владимир, мы сейчас отнимаем Калининград».
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем.
В МИД России и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему ЕС решил отречься от планов по блокаде Калининграда.
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Глава Еврокомиссии выступила против бойкота саммита G20 в случае участия Путина
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не поддерживает предложение, согласно которому саммит G20 следует бойкотировать, если в нем примет участие президент России Владимир Путин.
Фон дер Ляйен призвала «тщательно подумать о том, не парализует ли всю G20», которая «слишком важна, в том числе для развивающихся стран, развивающихся рынков», передает ТАСС со ссылкой на ZDF.
«Важно лично сказать Путину, что мы думаем о нем и как мы расцениваем такого рода действия», – сказала она, добавив, что «одно совершенно ясно» – «обычного бизнеса не получится, поэтому не будет и нормальности».
Напомним, глава американского государства Джо Байден выступил за исключение России из формата G20. В апреле американские чиновники пытались убедить Индонезию не приглашать Россию на саммит. Однако Индонезия пригласила все страны на встречу лидеров G20 на острове Бали. В Кремле заявили, что решение об участии президента России в саммите будет приниматься в зависимости от развития ситуации.
Медведев пообещал «перекрыть кислород» Прибалтике
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Ответные меры России на запрет транзита товаров в Калининградскую область будут очень жесткими, значительная их часть «способна перекрыть кислород» прибалтийским соседям, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.
По словам Медведева, значительная часть мер будет носить экономический характер и «способна перекрыть кислород нашим прибалтийским соседям, которые предприняли вражеские действия». Также Москва может применить асимметричные меры, что вызовет критическое нагнетание конфликта, сказал он в интервью газете «Аргументы и факты».
«Такая эскалация – плохой выбор. И пострадают от нее обычные граждане Литвы, уровень жизни которых и без того не самый высокий, а по европейским меркам – просто нищенский. Литовские политические деятели выслуживаются, а граждане пытаются как-то выжить в этом театре абсурда. И тем, и другим это удается все хуже», – добавил Медведев.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем.
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Премьер Болгарии заявил о высылке 70 российских дипломатов
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Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, якобы уличенных в «шпионаже», сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
«Хочу поздравить болгарские спецслужбы и МИД за совершенную работу. Я хотел бы сказать всем иностранным государствам, не только России, что у нас есть службы, защищающие интересы страны, и любой, кто работает против интересов Болгарии, будет выслан обратно», – заявил Петков, сообщает РИА «Новости».
Как утверждает Петков, большая часть высылаемых дипломатов работала на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие.
Он отметил, что этот акт «не является агрессией по отношению к российскому народу». Петков сообщил также, что подготовлен самолет, который до 3 июля отправит сотрудников посольства России в Москву.
Напомним, что народное собрание Болгарии 22 июня проголосовало за вотум недоверия коалиционному правительству страны во главе с премьер-министром Кирилом Петковым. За вотум недоверия проголосовали 123 депутата, против – 116.
В понедельник Петков внес в парламент страны заявление об отставке правительства. Такое заявление – обязательный формальный акт, после того как парламент проголосовал за вотум недоверия. Коалиционное правительство Петкова обвиняли в провале финансовой и экономической политики.
Премьер-министр уже заявил о готовности сформировать новое правительство, для чего ему необходимо заручиться поддержкой как минимум 121 депутата парламента.
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Алиханов сравнил «облажавшуюся» ЕК с «кошмарами Франца Кафки»
Еврокомиссия «облажалась» и запуталась в своих санкциях, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, комментируя запрет транзита грузов через Литву.
Алиханов заявил в Telegram, что «евробюрократия не уступит советской, а даже превосходит», в случае с Калининградом «Еврокомиссия просто запуталась». Так, «в рублях за газ они тихо платить разрешили, но бумажку по Калининграду не выдали». По его словам, «в ЕК бюрократов больше, чем в кошмарах Франца Кафки, но количество не означает качество (в случае с бюрократками точно не означает), поэтому они, готовя ответы на FAQ, просто облажались». «Это я мягко выражаюсь, – заявил глава региона. – Остаются еще разные науседы и другие, как бы призывающие не уступать давлению (какому? вы же и начали этот балаган)».
«Как-то один руководитель НИИ в разговоре попросил меня запомнить словосочетание «российский суверенитет над литовской железной дорогой». Она нам не особо нужна, но изучая правовые основы Западно-Берлинского транзита, понимаю, что похожее регулирование не будет совсем уж уникальным за новейшую историю», – говорится в сообщении.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду Калининградской области. Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Алиханов сказал, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем.
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Финляндия выступила против безусловного приема Украины в ЕС
Финляндия придерживается того мнения, что Украина должна удовлетворять всем критериям членства в Европейском союзе (ЕС), и не считает ее прием гарантированным, заявил посол Финляндии в США Микко Хаутала.
«Считаю, что мы действительно поддерживаем устремления Украины в направлении ЕС», – сказал дипломат, выступая на семинаре в Гудзоновском институте. «Однако если речь идет о членстве в ЕС, о присоединении к самому союзу, то считаю, что в надлежащее время, когда Украина, будем надеяться, добьется этого прогресса… Разумеется, им (украинцам) придется также выполнить все критерии: в плане коррупции, госуправления, существует много вопросов», – приводит слова политика ТАСС.
Посол Финляндии в США выступил с утверждением, что Европа поддержит Украину, Киев будет получать «больше помощи». «Но в конечном счете они (украинские власти) должны будут, конечно, выполнить критерии. Так что мы решительно их поддерживаем, но одновременно хотим гарантировать, что когда и если они присоединятся [к ЕС], они присоединятся как страна, выполняющая все критерии. Завтра это не случится. Но я надеюсь, что это когда-то произойдет», – заявил дипломат.
«Мы всегда были сторонниками расширения [ЕС]. Мы считаем, что все страны должны быть в состоянии вступить [в ЕС], если они удовлетворяют всем критериям [членства]», – заверил Хаутала. «Мы строго относимся к критериям (требованию того, чтобы претенденты соответствовали им полностью), поскольку хотим, чтобы ЕС оставался сильным, способным действовать. Поэтому в данной части надо действовать строго», – добавил дипломат.
В прошлый четверг глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны-кандидата на вступление в состав сообщества. Владимир Зеленский назвал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС «помолвкой», которая якобы повлечет за собой членство в Евросоюзе, и призвал не обесценивать статус кандидата. В свою очередь журналист немецкого издания Die Welt Кристоф Шильтц назвал статус кандидата в члены ЕС для Украины и Молдавии пустышкой.
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Норвегия отказала России в пропуске грузов для поселений на Шпицбергене
Норвежские власти отклонили заявку России на пропуск грузов для российских поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг, сообщили в МИД страны.
«Конкретная заявка на получение разрешения на перевозку была отклонена 15 июня 2022 года», – сообщило телеканалу NRK министерство, передает РИА «Новости».
В апреле глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт заявила о решении закрыть для проезда грузовиков из России пункт пропуска Стурскуг на границе. Также было решено ввести запрет для захода судов из России в порты, кроме рыболовных.
Сейчас на КПП Стурскуг находится около 20 тонн российских товаров, которые должны отправить на Шпицберген.
Ранее российское посольство в Осло направило в МИД Норвегии письмо треста «Арктикуголь» с просьбой освободить от запрета на транзит грузы на архипелаг.
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Власти Нидерландов предсказали газовый кризис во всем ЕС
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Газовый кризис в одной стране ЕС вызовет эффект домино и распространится на всю Европу, заявил министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен.
«Замечательно, если отдельные страны-члены (ЕС) смогут заполнить свои газовые хранилища до 1 ноября, но если другие страны будут неспособны достичь 80% – особенно большие страны, такие как Германия – то вы должны осознавать, что это будет эффектом домино для всей Европы», – приводит РИА «Новости» слова Йеттена, сказанные политиком в интервью изданию Politico.
Министр добавил, что в случае, «если все страны в северо-западной Европе дойдут до третьей фазы экстренного плана по газу и испробуют все остальные меры для предотвращения нехватки газа», то Нидерланды смогут изучить возможность увеличения объемов добычи на месторождении в Гронингене. При этом, как и премьер страны Марк Рютте, он отметил, что это крайняя мера, а страна планирует полностью прекратить разработку этого месторождения не позднее 2024 года из-за предполагаемого вреда для экологии.
В понедельник в Евросоюзе окончательно одобрили законодательство, по которому хранилища должны быть заполнены газом на 80% к 1 ноября 2022 года, в последующие годы – на 90%. Газовые хранилища есть в 18 из 27 стран ЕС.
Ранее министр по делам экономики и защиты климата оберт Хабек заявил, что Германия находится в газовом кризисе, а потребление газа требуется снизить везде, где возможно.
Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом: поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России. Газета ВЗГЛЯД писала, как газовый кризис в Германии отразится на Европе.
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Французские СМИ назвали ругающие Запад за антироссийские санкции страны
Саудовская Аравия, Индия и Индонезия ругают Запад за антироссийские санкции, которые, по их мнению, привели к продовольственному кризису в мире, написал обозреватель Николя Баверез в статье французского журнала Point.
Публицист напомнил, что Эр-Рияд сопротивлялся давлению со стороны США в вопросе увеличения добычи и снижения цен на нефть, а Нью-Дели и Джакарта приостановили экспорт некоторых категорий продовольствия для обеспечения едой своего населения. «Они ругают Запад за продовольственный кризис, спровоцированный конфликтом, причем недостачу еды они связывают с международными санкциями против России», – передает РИА «Новости» его слова.
Автор публикации отметил, что многие развивающиеся страны, долгое время не принимавшие чью-либо сторону, начали сближаться с Россией и Китаем.
«Неприсоединившиеся страны склоняются на сторону России. Отвергнутые Западом, они пользуются поддержкой Индии и Индонезии, Бразилии и Мексики, многих стран Персидского залива, Южной Африки и большинства африканских стран», – заключил обозреватель.
Ранее в Венгрии заявили, что ЕС должен прекратить вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине, так как подошел к моменту, когда становится ясно, что продолжение нынешней стратегии, «по рациональному мышлению», «плохо кончится для Европы».
До этого в Китае заявили, что самые крупные карты в рукаве России в борьбе с западными санкциями – это энергия и продовольствие.
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В Подмосковье нашли склады с тысячами новых китайских и корейских автомашин
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В Московской области нашли склады с тысячами новых китайских и корейских автомобилей марок Kia, Hyundai, Haval и Geely, сообщают профильные СМИ.
На каждую марку приходится по три-пять тысяч автомобилей, которые ждут отгрузок в дилерские центры, пишет Autonews.
При этом корейские модели были собраны в Калининграде. В их числе: K5, Soul, Ceed, Cerato, Sorento, Carnival, Picanto, Seltos и Stinger. Большая часть автомобилей Hyundai – это Tucson, Santa Fe, Palisade, Elantra, Sonata.
Кроме того, найдены кроссоверы Kia Sportage нового поколения. На парковке обнаружены сотни таких машин.
Также замечены минимум по три тысячи Jolion и F7/F7x бренда Haval, новые Haval Dargo, пикапы Poer бренда Great Wall. Найдено порядка пяти тысяч экземпляров Coolray, Atlas Pro и Tugella.
Замечены и кроссоверы Exeed, Chery и Mazda.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что китайский бренд Haval планирует увеличивать объемы и уровень локализации производства автомобилей в России.
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Москва решила выслать восемь греческих дипломатов
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Посол Греции в Москве Екатерини Насика была вызвана в МИД России, где ее уведомили об объявлении в качестве ответной меры восьми греческих дипломатических сотрудников в России персонами нон грата.
«27 июня в МИД России была вызвана посол Греческой Республики в Российской Федерации Екатерини Насика, которой был выражен решительный протест в связи с конфронтационным курсом греческих властей в отношении России, включая поставки вооружений и военной техники киевскому режиму и объявление группы российских дипломатов в Греции персонами нон грата», – говорится на сайте МИД.
Отмечается, что «послу вручена нота с уведомлением о том, что в качестве ответной меры восемь греческих дипломатических сотрудников в России объявлены персонами нон грата и им надлежит покинуть территорию страны в течение восьми дней».
Ранее сообщалось, что россияне с 27 июня не смогут подать документы на получение визы в Грецию.
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Медведев назвал «придурком» заявившего, что Запад «готов забрать» у России Калининград
Зампред Совета Безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев прокомментировал высказывание бывшего министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса о том, что Европа и НАТО «готовы забрать» у России Калининград, и назвал его «придурком».
«Видать, выпил или съел что-то плохое. Предлагает начать третью мировую войну. В себя придет – бояться каждого шороха у двери будет. И правильно. Память у нас хорошая», – написал в Медведев в своем Telegram-канале.
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Ранее бывший министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис в эфире TV24 заявил, что ограничение транзита в Калининградскую область является первым сигналом России о том, что Европа и НАТО готовы «забрать» Калининград.
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Генконсул России предупредил Осло о последствиях отказа в пропуске грузов на Шпицберген
Власти Норвегии не продумали до конца все последствия отказа в пропуске грузов для российских поселений, заявил генконсул России на Шпицбергене Сергей Гущин в эфире «России 24».
«Очевидно, Осло просто недостаточно хорошо подумал, что, запрещая сухопутный транзит, Норвегия в том числе запрещает допуск грузов на Шпицберген, что, по сути, косвенно нарушает дух Договора о Шпицбергене 1920 года, где прописан принцип недискриминации предоставления грузов, в том числе гражданам, юридическим лицам договаривающихся сторон на Шпицбергене», – передает его слова РИА «Новости».
«Я думаю, может быть, не продумали до конца все последствия, но наша задача в том, чтобы напомнить Норвегии о ее обязательствах по договору о Шпицбергене», – добавил Гущин.
Генконсул пояснил, что Москва и Осло проводят консультации по ситуации на Шпицбергене
«Я бы не стал спекулировать насчет возможных ответных мер с нашей стороны. Хочу только сказать, что на любые нарушения договора о Шпицбергене 1920 года Норвегией нами будет даваться адекватный ответ», – пояснил он.
Дипломат добавил, что МИД Норвегии все еще не дал ответ на официальную ноту российского посольства и письмо треста «Арктикуголь» про поставки грузов.
«По-прежнему его ждем, хотя шансы на то, что это будет позитивный ответ, очень невелики», – сказал Гущин.
Напомним, норвежские власти отклонили заявку России на пропуск грузов для российских поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг.
Политолог Олег Барабанов заявил газете ВЗГЛЯД, что «если Норвегия продолжит не пропускать товары для наших шахтеров на Шпицбергене, то тут не получится организовать снабжение по морю, в отличие от Калининграда. Ситуация гораздо сложнее и в самом худшем случае придется сворачивать российские поселки на архипелаге».
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В Еврокомиссии пообещали дать Литве «допинструкции» по транзиту в Калининград
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Еврокомиссия находится в тесном контакте с властями Литвы по транзиту товаров в Калининград и будет давать «дополнительные инструкции», сообщили в ЕК.
«Эти проверки (Литвы в отношении транзитных товаров) целенаправленны, соразмерны и эффективны. Они будут основаны на разумном взаимодействии, чтобы избежать уклонения от исполнения санкций при обеспечении свободного транзита. Мы находимся в тесном контакте с литовскими властями и будем давать дополнительные инструкции по ходу дела», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Ранее сообщалось, что руководство Литвы на консультациях с Европейской комиссией (ЕК) согласовало основные принципы и основополагающие установки транзита российских грузов в Калининград.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду Калининградской области. Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Алиханов сказал, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем.
Сатановский: G20 шире, чем клуб почитателей Соединенных Штатов
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«Риторика фон дер Ляйен не имеет значения. Куда важнее, как будет действовать, например, Тайип Эрдоган. Важнее то, что против России не ввела санкции Мексика, сосед США. G20 шире, чем клуб почитателей Соединенных Штатов», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский, комментируя обещание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен – на саммите G20 на Бали «лично сказать Путину, что мы думаем о нем».
«Сейчас происходит глобальный передел мира, подобный тем, которые мир прошел после Первой и Второй мировых войн. На этом фоне не важно, что именно западные политики говорят для прессы. Важно, как действует Запад – в частности, с какой интенсивностью работает западная военная промышленность», – отметил основатель и президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. Поэтому и риторика Урсулы фон дер Ляйен не имеет особого значения, подчеркнул собеседник.
Куда важнее сохранение присутствия России в объединении G20, указал Сатановский. «Большая двадцатка» шире, чем клуб почитателей Соединенных Штатов», – отметил эксперт, напомнив, что линия поведения многих стран – членов G20 заметно отличается от той, что навязывают Соединенные Штаты. В частности, показательно то, как действует турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. «Турция только что заявила, что не будет вводить санкции против России, так как турецкой экономике это не нужно», – отметил Сатановский. Он также напомнил, что против России не ввела санкции ни одна из стран Латинской Америки – даже Мексика, соседняя с Соединенными Штатами, «не говоря уже об Аргентине и Бразилии». Все три страны входят в «Большую двадцатку», объединяющую страны с наиболее развитой или развивающейся быстрыми темпами экономикой. В санкционную кампанию против России отказывается вступить Саудовская Аравия (входящая в G20), а также не входящие в «Двадцатку», но влиятельные и экономически сильные арабские страны, такие как ОАЭ и Катар, отметил глава Института Ближнего Востока.
«На Ближнем Востоке, например, задаются вопросом: почему если сейчас деньги отобрали у русских, завтра не могут этого же сделать с арабами, – заметил Сатановский. – Нынешнюю политику Запада можно назвать выстрелом себе в ногу. Они сами себя ранили и теперь это кровотечение сложно остановить. При этом они категорически не понимают, что уже не занимают главенствующие позиции». Следовательно, вновь указывает эксперт, не имеет большого значения – что именно собираются высказать российскому лидеру европейцы на площадке, где мнение США и Европы не является определяющим.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не поддерживает предложение, согласно которому саммит G20 (который пройдет в ноябре на индонезийском острове Бали) следует бойкотировать, если в нем примет участие президент России Владимир Путин. «Важно лично сказать Путину, что мы думаем о нем и как мы расцениваем» действия российского лидера, заявила фон дер Ляйен. Одно совершенно ясно – «обычного бизнеса не получится, поэтому не будет и нормальности», добавила руководитель Еврокомиссии. Слова главы Еврокомиссии передал ТАСС со ссылкой на немецкий телеканал ZDF.
Еще в марте президент США Джо Байден выступил за исключение России из формата «Большой двадцатки». В апреле американские чиновники пытались убедить страну – хозяйку саммита Индонезию не приглашать Россию на саммит.
Лидеры стран–союзниц США не первый раз выступают с агрессивными антироссийскими заявлениями в преддверии саммитов G20. Так, в октябре 2014 года, в канун встречи «Двадцатки» в австралийском Брисбене, тогдашний премьер-министр Австралии Тони Эббот обещал поговорить с Путиным по поводу падения Boeing 777 под Донецком и «взять его за грудки». Однако на самом саммите в ноябре 2014-го Эббот уже заявлял о том, что как хозяин площадки был счастлив выразить уважение Путину, сообщала «Российская газета».
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