Посол Озеров заявил о подготовке Западом Молдавии к конфликту с Россией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Западные государства намеренно создают из Молдавии очередного врага для противостояния с Москвой по примеру Украины, передает ТАСС со ссылкой на RT.

«Совершенно очевидно, что все это делается по единому лекалу – чтобы вырастить агрессивно антироссийски настроенную часть населения, которую, по расчетам западных покровителей, в конечном счете можно будет бросить в горнило возможного конфликта с Россией», – заявил Озеров.

По словам дипломата, западные покровители Кишинева инициировали увеличение военного бюджета и численности вооруженных сил республики, а также нарастили сотрудничество страны с НАТО. Кроме того, в Молдавии началась борьба с памятниками и переписывание учебников истории.

Озеров подчеркнул, что Москва не вынашивает никаких военных планов, в то время как европейские государства открыто ведут подготовку к вооруженному противостоянию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу МИД осудил угрозу Молдавии выслать российского посла.

Ранее российские дипломаты в Кишиневе отреагировали на высказывания о европейской безопасности.

Кроме того, Служба внешней разведки заявила о планах НАТО использовать Молдавию в качестве военного тарана против России.