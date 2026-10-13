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Кандидат в главы Гагаузии заявил о незаконном задержании в аэропорту Кишинева
Кандидат на выборах главы Гагаузии Влах заявил об удержании в аэропорту Кишинева
Кандидат на пост главы Гагаузии Петр Влах пожаловался, что его без объяснения причин удерживают в аэропорту Кишинева, откуда он собирался вылететь на чемпионат мира по борьбе.
«Обращаюсь ко всем аккредитованным послам в Молдове: я кандидат в башканы Гагаузии от партии NOI, незаконно задержан в аэропорту Кишинева, меня только обыскали, ничего не нашли, выпускать из страны отказываются по непонятным причинам», – передает слова Влаха РИА «Новости».
Влах добавил, что собирался лететь транзитом через Стамбул в Лас-Вегас на мировое первенство по борьбе. Он расценил действия правоохранителей как дискриминацию в отношении себя как кандидата в главы автономии и как гагауза, попросив вмешательства дипломатов.
Выборы главы и депутатов местного парламента Гагаузии назначены на 15 ноября. Влах выдвинут от партии «Новый исторический выбор».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле парламент Молдавии одобрил реформу выборов в Гагаузии.
Ранее Центральная избирательная комиссия Молдавии отстранила партию «Сердце Молдовы» от участия в выборах.
В 2024 году Петра Влаха задержали после публикации об отставке президента Молдавии Майи Санду.