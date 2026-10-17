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    Арина Цветкова Арина Цветкова Курдистан перестает быть пространством войны

    Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Планету охватывает война полов

    «Тарелочницы» схлестываются с «пополамщиками», скандалы с «сыночками-корзиночками» сменяются яростными спорами вокруг «воскресных мам». Со всех сторон доносится «мужчина должен», «женщина должна».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо свободы слова нужна свобода дела

    «Нельзя жить в обществе и быть свободным от него», – писал Ленин. Это по-прежнему верно, но можно пойти дальше, противопоставив «свободе от общества», недостижимой, но для некоторых всё еще соблазнительной, «свободу для общества» как высший тип свободы.

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    17 октября 2026, 16:35 • Новости дня

    Роскачество раскрыло состав и пользу настоящего зефира

    Роскачество назвало яблочное пюре обязательным компонентом зефира

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Специалисты Роскачества объяснили, что главным компонентом настоящего зефира является яблочное пюре, отсутствие которого лишает десерт права носить это название.

    В Роскачестве рассказали о пользе зефира, а кроме того, сотрудники ведомства назвали классический рецепт этого кондитерского продукта, пишет RT.

    «Именно яблочное пюре является обязательным компонентом: если в продукте под названием «зефир» оно отсутствует, такой десерт не имеет права называться зефиром», – заявили эксперты.

    В ведомстве пояснили, что классический рецепт включает сахар, патоку, яблочное пюре, пектин или агар, а также яичный белок для воздушной текстуры. Зефир без глазури не содержит жиров и имеет энергетическую ценность 300–330 килокалорий на 100 граммов, что делает его легкой сладостью. При этом натуральные студнеобразователи богаты пищевыми волокнами, яблочный пектин работает как антиоксидант, а пюре содержит витамин С.

    Несмотря на очевидную пользу, специалисты призвали отказаться от зефира людям с сахарным диабетом из-за высокого содержания сахара, а также соблюдать осторожность при заболеваниях поджелудочной железы.

    При выборе продукта в Роскачестве посоветовали обращать внимание на отсутствие заменителей масла какао в глазури и мягкую консистенцию без кристаллов сахара. Хранить лакомство рекомендуется при комнатной температуре в полиэтиленовом пакете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Роскачество выявило новую схему мошенничества со штрихкодами маркетплейсов. Ранее эксперты раскрыли смысл изменений в ГОСТе по высоте пены в пивных напитках. До этого Роскачество указало на признаки некачественного мороженого.

    14 октября 2026, 18:22 • Новости дня
    Уволенным по здоровью военным разрешили лечиться в госпиталях Минобороны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военнослужащие, уволенные по состоянию здоровья, в ближайшее время смогут получать медицинскую помощь в военных госпиталях, сообщил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин.

    Отправленные в отставку по состоянию здоровья российские военнослужащие получат право проходить лечение в военных медучреждениях. Об этом сообщил ТАСС начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин.

    «Раньше мы занимались лечением только действующих военнослужащих. Но в ближайшее время такую возможность мы будем предоставлять и уже уволенным военнослужащим по состоянию здоровья. Это сделано с точки зрения того, чтобы наши военные госпиталя в сложных случаях, по методикам, которыми мы владеем, могли бы продолжить лечение», – заявил Тришкин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России разрабатывает комплекс мер для быстрой адаптации участников спецоперации к гражданской жизни.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о модернизации профильных госпиталей для военнослужащих.

    Он назвал благополучие защитников России и их родных абсолютным приоритетом в работе кабмина.

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    15 октября 2026, 15:36 • Новости дня
    В России создали программу для быстрой оценки когнитивных функций

    Глава Минздрава Мурашко сообщил о создании программы «Нейроэкспресс»

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о создании специализированного автономного программного обеспечения, которое позволяет за 10–12 минут оценить когнитивные функции взрослых пациентов.

    В стране разработали комплекс «Нейроэкспресс» для скрининговой оценки внимания, речи, памяти и мышления, передает ТАСС.

    «Чем раньше мы обнаруживаем снижение когнитивных функций, тем выше эффективность коррекции. Для этого создано специализированное программное обеспечение», – заявил Мурашко на конференции «Охрана психического здоровья в эпоху социальных вызовов и преобразований».

    Он отметил, что система работает автономно и не требует присутствия специалиста. Программа формирует когнитивный профиль пациента, сравнивает результаты с возрастной нормой и готовит заключение для медицинской документации.

    Кроме того, в стране планируется внедрение цифровых систем поддержки принятия диагностических решений «Стресскан». Эта программа с помощью опросов выявляет признаки депрессии, тревоги, посттравматического стрессового расстройства, суицидального риска и зависимостей, автоматически уведомляя врача о факторах опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Минздрав подтвердил полное обеспечение льготными лекарствами в 2027 году.

    В прошлом месяце Мурашко рассказал о способе избежать преждевременной смерти.

    Тогда глава ведомства оценил ситуацию по заболеваемости гриппом и ОРВИ в России.

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    17 октября 2026, 11:58 • Видео
    Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

    Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

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    16 октября 2026, 18:02 • Новости дня
    Роспотребнадзор зарегистрировал новый тест на кандидоз

    Роспотребнадзор зарегистрировал новый тест для диагностики кандидоза

    Tекст: Дарья Григоренко

    Специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали новый ПЦР-тест для выявления кандидозной инфекции.

    «Ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новый тест для количественного определения ДНК Candida albicans у пациентов с подозрением на наличие кандидозной инфекции методом ПЦР с детекцией в режиме реального времени», – говорится в сообщении ведомства в Max.

    В Роспотребнадзоре отметили, что выявление конкретного вида грибка Candida имеет важное значение для выбора правильного лечения. Новый набор реагентов предназначен для клинических лабораторий.

    В ведомстве напомнили, что в 2022 году ВОЗ внесла Candida albicans в список критически приоритетных грибковых патогенов. Грибки этого рода вызывают различные заболевания – от поражений кожи и слизистых оболочек до тяжелых системных инфекций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в России создали тест-систему для выявления возбудителя сыпного тифа.

    Роспотребнадзор начал создание новой тест-системы для выявления 30 видов ОРВИ.

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    16 октября 2026, 23:42 • Новости дня
    В Петербурге госпитализированы пять человек с подозрением на оспу обезьян

    Tекст: Антон Антонов

    После получения информации о возможном случае заболевания оспой обезьян госпитализированы пять человек, сообщило межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области.

    «В связи с получением информации о возможном случае заболевания оспой обезьян специалисты Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области незамедлительно начали санитарно-эпидемиологическое расследование. Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий», – говорится в сообщении ведомства в «Максе».

    В ходе расследования ведется работа по выявлению контактных лиц, госпитализированные находятся под медицинским наблюдением, выдано предписание на проведение дезинфекции, используются разработанные Роспотребнадзором тест-системы для быстрой диагностики оспы обезьян, ситуация остается под контролем управления.

    «Эпидемиологическое расследование продолжается», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в министерстве здравоохранения Московской области сообщили, что пятеро контактировавших с предполагаемым носителем инфекции были госпитализированы.

    В пятницу в России зарегистрировали высокотехнологичные тест-системы на оспу обезьян.

    Академик РАН Геннадий Онищенко призвал россиян не опасаться оспы обезьян.

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    16 октября 2026, 04:48 • Новости дня
    Эндокринолог рассказал о способе вылечить диабет второго типа

    Врач Баранов заявил о возможности вывести диабет в ремиссию

    Tекст: Катерина Туманова

    Кардинальное изменение образа жизни и снижение процента жира могут вывести диабет второго типа на ранних стадиях в полноценную ремиссию, заявил врач-эндокринолог и диетолог, член Российской ассоциации эндокринологов Павел Баранов.

    Специалист пояснил, что второй тип недуга чаще встречается у взрослых людей из-за малоподвижного образа жизни и избыточного веса, когда клетки организма теряют чувствительность к вырабатываемому инсулину.

    «Если человек уже начал заболевать диабетом второго типа или болеет им небольшое количество лет, при кардинальном изменении образа жизни <...> можно вывести диабет второго типа в полноценную ремиссию, фактически – вылечить. Однако это потребует титанических усилий и большой работы над собой», – сказал он РИА «Новости».

    Медик предупредил, что при возвращении к нездоровому образу жизни болезнь вновь может вернуться.

    По данным Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, в стране сахарным диабетом первого и второго типов страдают более 6 млн человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав назвал диабет неинфекционной пандемией и указал на причины роста заболеваемости диабетом второго типа.

    Кардиолог назвал диабет одной из причин ускоренного старения сердца.

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    15 октября 2026, 19:25 • Новости дня
    Путин призвал обратить внимание на репродуктивное здоровье россиян

    Путин назвал серьезной задачей вопрос репродуктивного здоровья граждан

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на форуме организации «Деловая Россия» заявил о необходимости обратить пристальное внимание на вопрос репродуктивного здоровья граждан.

    Глава государства подчеркнул, что проблемы в этой сфере часто встречаются как у мужчин, так и у женщин, передает РИА «Новости».

    «Что касается репродуктивного здоровья, то сейчас экология и прочие условия, стресс и прочее, и у мужчин, и у женщин такие проблемы частенько встречаются. Поэтому мы должны обращать на это внимание и без иронии, без всяких шуточек. Это очень серьезный вопрос. И государство старается это делать», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал выступление Путина на съезде «Деловой России».

    Президент заявил о быстром развитии платформенной экономики в стране.

    Глава государства отметил отсутствие существенного ущерба нефтеперерабатывающим заводам после украинских атак.

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    15 октября 2026, 03:58 • Новости дня
    Онколог назвала причины развития рака груди у мужчин

    Онколог Давыденкова указала на риск рака груди у принимающих стероиды мужчин

    Tекст: Катерина Туманова

    Хирург-маммолог Мурманского областного онкологического диспансера Наталья Давыденкова предупредила, что употребляющие анаболические стероиды и гормоны роста спортсмены подвержены повышенному риску развития рака молочной железы.

    Заболевание встречается у сильного пола в сотни раз реже по сравнению с женщинами. Обычно опухоли выявляются на поздних стадиях при появлении заметных изменений на коже. Для точной диагностики специалисты применяют УЗИ и маммографию.

    «У мужчин тоже есть зачаток молочной железы, который содержит основные структурные элементы: протоки и дольки. Зачаток не развивается, как у женщин, потому что у мужчин другой гормональный фон. Мужчины болеют, но значительно реже. Если привести в пример Мурманскую область, то на три-четыре случая выявления рака молочной железы у мужчин в год приходится свыше 450 случаев у женщин», – рассказала врач РИА «Новости».

    Медик добавила, что следящие за собой мужчины часто используют медицинские препараты для улучшения физической формы, что может оказать неожиданный и неприятный эффект.

    «Многие мужчины сейчас активно следят за собой, занимаются спортом. Некоторые применяют медицинские препараты (анаболические стероиды, гормон роста). Это способствует развитию, например, истинной гинекомастии. Есть мнение, что они же будут влиять на развитие рака молочной железы», – предупредила врач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пятилетняя выживаемость онкопациентов в России выросла на 10%. Онколог Ахмаев развеял популярные мифы о причинах возникновения рака. онколог Минздрава назвал главный способ защиты от рака легкого.

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    17 октября 2026, 08:11 • Новости дня
    Раненые солдаты ВСУ умерли в госпиталях Чернигова из-за нехватки врачей

    В Чернигове из-за дефицита медиков скончались раненые бойцы ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В медицинских учреждениях Черниговской области из-за дефицита персонала и недостатка развернутых военных госпиталей начали массово умирать раненые военнослужащие Вооруженных сил Украины.

    Существующих мощностей не хватает, чтобы справиться с потоком украинских военных, пострадавших в результате российских ударов, передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

    «Медицинского персонала не хватает, в результате чего многие боевики ВСУ умирают прямо в медицинских учреждениях», – рассказал собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российские войска нанесли удар по пункту управления беспилотниками ВСУ в Черниговской области. До этого военные сорвали ротацию украинских сил в районе Гремяча. Эксперты заявили о критических потерях ВСУ в запорожском Орехове.

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    15 октября 2026, 05:05 • Новости дня
    Сомнолог назвала внезапную сонливость признаком проблем со здоровьем

    Сомнолог Царева: Внезапная сонливость может говорить о проблемах со здоровьем

    Tекст: Катерина Туманова

    Невролог-сомнолог кандидат медицинских наук Елена Царева назвала избыточный сон следствием проблем со здоровьем и способом организма восполнить нехватку ресурсов при стрессе или депрессии.

    Увеличение продолжительности ночного отдыха чаще всего выступает следствием проблем со здоровьем, а не их причиной.

    «Как правило, когда речь идёт о сне больше 12 часов, мы говорим, что этот сон ненормальный. А кроме того, избыточный сон может быть для конкретного человека: то есть, например, он всю жизнь спал шесть часов и высыпался, а тут он внезапно начал спать по десять часов», – пояснила Царёва RT.

    По ее словам, организм часто требует более длительного отдыха для восполнения нехватки ресурсов. Например, это может происходить при депрессии, когда человеку не хватает сил справиться со стрессом.

    Эксперт добавила, что долгий сон также может указывать на дефицит ночного отдыха в другие дни, например, когда люди отсыпаются на выходных. Кроме того, причиной может быть ухудшение качества сна из-за бессонницы, остановок дыхания или движений ног.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врач-сомнолог Бузунов рассказал, как высыпаться за ночь. Невролог Бутенко назвала апноэ главной причиной утренней усталости. Сомнолог Магомедова назвала причины возникновения ночных кошмаров.


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    15 октября 2026, 10:45 • Новости дня
    Минздрав зарегистрировал новый препарат для лечения рака

    Минздрав зарегистрировал российский препарат от опухолей мозга и пищевода

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство здравоохранения России зарегистрировало отечественный препарат «Нимоланцим», предназначенный для терапии взрослых пациентов с различными злокачественными новообразованиями.

    Новый медикамент может применяться при лечении опухолей головы и шеи, а также пищевода, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения ряда злокачественных новообразований… «Нимоланцим», международное непатентованное наименование Нимотузумаб. Держателем регистрационного удостоверения является российская фармацевтическая компания АО «Ланцет», – рассказали в пресс-службе.

    В министерстве добавили, что препарат также предназначен для лечения пациентов с отдельными видами злокачественных опухолей головного мозга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские ученые нашли молекулу для предсказания эффективности лекарств от рака.

    Также специалисты назвали сроки поступления в медучреждения первой отечественной вакцины от ВПЧ.

    Кроме того, академик Александр Гинцбург анонсировал создание трех новых вакцин от онкологических заболеваний.

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    17 октября 2026, 05:58 • Новости дня
    Минздрав предложил утвердить стандарт медицинской помощи при вирусных пневмониях

    Tекст: Антон Антонов

    Минздрав России подготовил проект стандарта медпомощи взрослым с вирусными пневмониями, следует из ведомственного документа.

    Проект приказа Минздрава устанавливает стандарт, в котором средняя продолжительность лечения должна занять 11 дней, передает РИА «Новости».

    Для диагностики заболевания предусмотрены первичные приемы инфекциониста и терапевта, а также осмотр врачом скорой медпомощи. Для лечения пневмонии в документе прописаны суточное наблюдение анестезиологом-реаниматологом и ежедневный осмотр инфекционистом и терапевтом.

    В перечень лабораторных методов исследования включены различные исследования крови на уровень ферритина и прокальцитонина, молекулярно-биологические исследования мазков на коронавирусы, грипп, респираторно-синцитиальный вирус, аденовирус, метапневмовирус, парагриппы, риновирусы и бокавирус, экспресс-исследования на вирусы гриппа A и B и аденовирус, а также общие анализы крови и мочи.

    К инструментальным методам исследования отнесены электрокардиограмма, компьютерная томография органов грудной полости, рентгенография легких и пульсоксиметрия. Среди немедикаментозных методов лечения предусмотрена оксигенотерапия при заболеваниях легких, а в список лекарственных препаратов включены 13 средств, среди которых ибупрофен, парацетамол, амброксол, бромгексин, бутамират, ренгалин и другие, также документ предусматривает специальную диету.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Минздрав обновил стандарт лечения депрессии.

    Минздрав утвердил новые правила лечения шизофрении у взрослых.

    Летом Минздрав изменил стандарт лечения панических атак.

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    16 октября 2026, 06:53 • Новости дня
    Онищенко назвал самую опасную инфекцию в мире

    Онищенко назвал грипп самой опасной в мире инфекцией

    Tекст: Катерина Туманова

    Грипп остается самой опасной инфекцией в мире из-за риска тяжелых системных осложнений у сотен миллионов заболевших, предупредил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    «Не надо недооценивать грипп, это сейчас самая опасная инфекция, ею болеют сотни миллионов человек. После перенесенного заболевания у людей, особенно у тех, у кого имеются хронические заболевания, возникают системные осложнения, до которых лучше не доводить», – подчеркнул Онищенко в беседе с РИА «Новости».

    Академик отметил, что пока уровень заболеваемости не превышает норму ни в одном российском регионе, однако рост уже начался.

    Резкое похолодание в европейской части страны спровоцирует более интенсивный подъем заболеваемости, поэтому необходимо сделать прививку.

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее прогнозировала пик заболеваемости гриппом в России на новогодние праздники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Онищенко призвал ускорить вакцинацию от гриппа в России. Министр Мурашко заявил о повышении риска сосудистых катастроф при гриппе.

    Роспотребнадзор назвал число случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19 за неделю.

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    15 октября 2026, 11:11 • Новости дня
    Рошаль объяснил нежелание называть клиники своим именем

    Рошаль призвал не называть клиники его именем

    Tекст: Вера Басилая

    Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль признался, что не хотел бы, чтобы клиники в Москве и Подмосковье называли его именем из-за двойной ответственности.

    «Я никогда не хотел, чтобы клинику называли моим именем, и сейчас не хочу», – заявил Рошаль.

    Он пояснил, что люди часто путают Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля в подмосковном Красногорске и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии на Полянке. Рошаль отметил, что каждое утро читает отзывы родителей об обоих учреждениях, и теперь его ответственность удвоилась, передает ТАСС.

    По его словам, плохой отзыв для больницы – это сигнал о боли родителей, а не упрек, и к пациентам нужно относиться как к своим детям.

    НИИ детской хирургии и травматологии отмечает 130-летие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом прошлого года в клинику Рошаля доставили ребенка, пострадавшего в Брянской области.

    Леониду Рошалю вручили премию «Разговоры о важном» за лучшее интервью года.

    В апреле прошлого года президент Владимир Путин оценил новый медцентр имени Рошаля в Подмосковье.

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    16 октября 2026, 11:07 • Новости дня
    В Китае умер пионер лечения сердца стволовыми клетками Ли Жэнькэ

    Tекст: Игорь Иножарский

    Китайский ученый Ли Жэнькэ, разработавший биоматериалы для восстановления тканей сердца, умер во время академической конференции в Сиане в возрасте 65 лет.

    О кончине специалиста по сердечно-сосудистым заболеваниям сообщил Китайский университет Гонконга, пишет South China Morning Post.

    Ли Жэнькэ применял инженерные принципы к человеческому сердцу и разработал проводящие биоматериалы для восстановления тканей, поврежденных в результате сердечных приступов. Причина смерти профессора не уточняется.

    Ученый родился в Харбине в 1961 году, получил образование в Харбинском и Шаньсийском медицинских университетах, а также в Университете Торонто. До своей смерти он занимал должность заместителя декана медицинского факультета в Шэньчжэне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом российские исследователи нашли способ превращать стволовые клетки в клетки сердца. В том же месяце отечественные специалисты разработали метод выращивания зубов из стволовых клеток. В прошлом году китайские ученые заявили о пользе шампанского для сердечно-сосудистой системы.

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    15 октября 2026, 09:23 • Новости дня
    ВОЗ заявила о гибели 3,5 млн человек в год из-за отравления свинцом

    ВОЗ: Сотни миллионов детей оказались под угрозой из-за отравления свинцом

    Tекст: Мария Иванова

    Всемирная организация здравоохранения призвала государства активнее принимать меры для защиты населения от отравления свинцом, от которого ежегодно умирают более 3,5 млн человек.

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала государства активнее принимать меры для защиты населения от отравления свинцом, передает ТАСС.

    В заявлении организации отмечается, что это «распространенная, но предотвратимая угроза для здоровья, которая, по оценкам, ежегодно приводит к более чем 3,5 млн смертей в мире». Особую опасность свинец представляет для детей, в зоне риска находятся сотни миллионов несовершеннолетних. ВОЗ ожидает от мирового сообщества активизации мер по предотвращению вредного воздействия.

    Источником угрозы могут быть краска, кухонная утварь, косметика, специи, кустарные методы переработки отходов и промышленное загрязнение. Безопасного уровня воздействия свинца не существует, и даже низкие дозы наносят организму необратимый вред.

    Несмотря на достигнутый за последние десятилетия прогресс, менее половины стран внедрили юридически обязательные меры контроля в отношении красок с содержанием свинца. Призыв ВОЗ приурочен к Международной неделе по предотвращению отравления свинцом, которая пройдет с 18 по 24 октября.

    В прошлом году Всемирная организация здравоохранения сообщила о 1,5 млн смертей от свинца ежегодно.

    В январе отоларинголог объяснила опасность поедания снега и сосулек зимой.

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    Выборы в Конгресс ломают вековые политические традиции США

    Чуть больше двух недель остается до выборов в Конгресс США. Аналитики сходятся во мнении, что если в Палате представителей исход практически предрешен, то в Сенате развернется настоящая битва. Республиканцам, чьи позиции ослаблены топливным кризисом и инфляцией, предстоит отстоять «красные» штаты, где их победы имеют вековую историю. Удастся ли? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

      Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

    • Европа в шоке: главное про саммит ЕС

      В Брюсселе второй день проходит саммит Евросоюза. Впервые за долгое время главная тема – не Украина, а энергетика и то, что называют «предательством США». Настроения в среднем похоронные.

    • Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

      Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

    • Как отказаться от навязанных услуг и вернуть деньги в 2026 году: заявление, сроки и порядок возврата

      С 1 сентября 2025 года продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запрещено заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные товары и услуги или создавать условия, при которых такое согласие считается данным автоматически. Если дополнительную услугу подключили или продали без согласия потребителя, он вправе отказаться от нее и потребовать деньги обратно, причем на возврат отводится три дня. Для услуг, добровольно приобретенных вместе с кредитом, страховок и обычных договоров оказания услуг действуют другие правила и сроки. Рассказываем, как отказаться от навязанных услуг в 2026 году, написать заявление на возврат денег и куда обращаться, если компания отказывается платить.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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