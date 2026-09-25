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Невролог Бутенко назвала апноэ главной причиной утренней усталости
Утренняя усталость после полноценного сна чаще всего возникает из-за апноэ и пробуждения в неподходящую фазу, заявила невролог Ольга Бутенко.
Апноэ – остановка дыхания – является одной из главных причин плохого самочувствия по утрам, сказала Бутенко «Ленте.ру».
Часто такие паузы сопровождаются храпом. Из-за этого организм не успевает полноценно отдохнуть.
«Качество сна могут ухудшать стресс, тревога, алкоголь, поздний ужин, некоторые лекарства, синдром беспокойных ног и хроническая боль», – подчеркнула врач.
Эксперт добавила, что иногда разбитость после пробуждения связана с пробуждением в неподходящую фазу сна. Такое состояние обычно проходит через 20-30 минут.
Если усталость возникает почти каждое утро, несмотря на достаточную продолжительность отдыха, следует обратиться к специалисту для выяснения причин.
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