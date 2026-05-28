Врач назвала неочевидную причину хронического недосыпа

Врач Сарсадских: Неправильный прикус вызывает храп и хронический недосып

Tекст: Дарья Григоренко

По словам Сарсадских, из-за повторяющихся остановок дыхания люди часто чувствуют усталость по утрам, несмотря на то что спали достаточное количество времени, передает Газета.Ru.

«Строение челюсти влияет на объем пространства в области глотки, то есть в участке, по которому проходит воздух во сне. Если нижняя челюсть смещена назад, если она недоразвита в размерах, то язык занимает более заднее положение, просвет верхних дыхательных путей становится уже, а это делает дыхание во сне менее стабильным», – пояснила специалист. Она добавила, что в таком случае мышцы расслабляются, а мягкие ткани могут перекрывать поток воздуха.

Тревожными симптомами считаются храп и ежедневное ощущение разбитости после пробуждения. Врач отметила, что апноэ также вызывают заложенность носа, гипотиреоз, изменения мышц гортани и образ жизни.

Справиться с легкими формами нарушения помогают специальные стоматологические капы. Они удерживают нижнюю челюсть в правильном положении, предотвращая западение тканей. Однако при тяжелой степени заболевания основным методом лечения остается использование специального аппарата для подачи воздуха. Специалист посоветовала при подозрениях на апноэ сначала обращаться к сомнологу, лору или терапевту.

Как писала газета ВЗГЛЯД, биофизик Полина Белозерова назвала неправильный прикус частой причиной кратковременных остановок дыхания.

Синдром апноэ повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.