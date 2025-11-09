Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.20 комментариев
Биофизик Белозерова рассказала, как неправильный прикус мешает спать
Глубокий полноценный сон невозможен при нарушениях прикуса, которые провоцируют храп, апноэ и недостаточное поступление кислорода в организм в ночные часы, сообщила биофизик, исследователь, автор образовательных проектов о здоровье Полина Белозерова.
«Когда челюсти смыкаются неправильно, нижняя челюсть и язык могут смещаться назад и частично перекрывать дыхательные пути. Это часто становится причиной храпа и даже кратковременных остановок дыхания – апноэ сна. Из-за этого сон и дыхание становятся поверхностным, а человек не получает достаточно кислорода, оксидативный стресс остается, организм не восстанавливается как следует», – объяснила она в беседе с радио Sputnik.
После такой ночи человек может просыпаться с головной болью, чувством усталости и снижением концентрации, даже если длительность сна превышала десять часов.
Храп, по мнению Белозеровой, не является безобидным явлением, а указывает на нарушение ночного дыхания, связанного с особенностями строения челюстей.
Особое внимание эксперт советует уделять исправлению прикуса у детей и подростков. Корректировка этого нарушения улучшает не только внешний вид улыбки, но и нормализует дыхание, способствует восстановлению сна и повышению энергии в течение дня.