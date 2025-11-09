Биофизик Белозерова рассказала, как неправильный прикус мешает спать

Tекст: Катерина Туманова

«Когда челюсти смыкаются неправильно, нижняя челюсть и язык могут смещаться назад и частично перекрывать дыхательные пути. Это часто становится причиной храпа и даже кратковременных остановок дыхания – апноэ сна. Из-за этого сон и дыхание становятся поверхностным, а человек не получает достаточно кислорода, оксидативный стресс остается, организм не восстанавливается как следует», – объяснила она в беседе с радио Sputnik.

После такой ночи человек может просыпаться с головной болью, чувством усталости и снижением концентрации, даже если длительность сна превышала десять часов.

Храп, по мнению Белозеровой, не является безобидным явлением, а указывает на нарушение ночного дыхания, связанного с особенностями строения челюстей.

Особое внимание эксперт советует уделять исправлению прикуса у детей и подростков. Корректировка этого нарушения улучшает не только внешний вид улыбки, но и нормализует дыхание, способствует восстановлению сна и повышению энергии в течение дня.