Генконсульство не получало от властей Вьетнама данные об аресте россиянина
Российское консульство в Хошимине не получало официальных уведомлений о задержании гражданина России по подозрению в краже багажа, заявил генеральный консул Тимур Садыков.
«Официально вьетнамские власти консульство России о данном факте пока не уведомили», – сказал генконсул РИА «Новости».
Садыков уточнил, что уведомления ведомства о задержании россиянина, которого подозревают в краже чужого имущества, не было.
При этом вьетнамские СМИ сообщили о россиянине, который подозревается в краже багажа граждан третьих стран. Мужчина неоднократно действовал по единой схеме: прилетал из Таиланда без вещей и забирал брендовые сумки с ленты выдачи багажа в аэропорту Хошимина.
По словам генконсула, речь идет об Александре Горбе.
По словам генконсула, речь идет об Александре Горбе.