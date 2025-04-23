Лавров заявил о необходимости признания власти талибов в Кабуле

Лавров призвал признать власть талибов и разморозить резервы Афганистана

Tекст: Елизавета Шишкова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что власть движения «Талибан*» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в Кабуле является реальностью, с которой международное сообщество должно считаться, передает ТАСС.

По словам Лаврова, проведение прагматичной, а не идеологизированной политики требует принимать во внимание существующую ситуацию на территории Афганистана.

Также Лавров подчеркнул важность разморозки государственных резервов Афганистана, находящихся сейчас в Соединенных Штатах. Министр отметил, что эти средства необходимы для решения острых социально-экономических проблем афганского населения.

«Мы активно выступаем за то, чтобы были разморожены государственные резервы Афганистана, которые сейчас находятся в Соединенных Штатах. Это необходимо для решения острых социально-экономических проблем этой страны, народа Афганистана», – заявил Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.

Он добавил, что только через взаимодействие с реальными властями Кабула можно способствовать стабилизации обстановки в Афганистане.

Напомним, Верховный суд России приостановил запрет на деятельность движения «Талибан*», в МИД РФ заявили, что это решение не влияет на обязательства Москвы соблюдать санкции Совета Безопасности ООН.

Движение «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) высоко оценило решение суда и выразило надежду на развитие дипломатических и экономических связей с Россией.