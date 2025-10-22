Лавров обсудил с главой МИД Казахстана ситуацию вокруг Украины и АЭС

Лавров проинформировал главу МИД Казахстана о ситуации вокруг Украины и АЭС

Tекст: Вера Басилая

Сергей Лавров проинформировал главу МИД Казахстана Ермека Кошербаева о последних событиях вокруг Украины, передает ТАСС.

По словам российского министра, он оценил понимание казахстанской стороной принципиальной позиции Москвы и отметил, что, по мнению России, для устойчивого урегулирования конфликта требуется устранение его первопричин, которые, как считает Москва, были созданы западными странами в попытке использовать Украину против интересов безопасности России.

Лавров также подтвердил, что Россия намерена вовремя и в полном объеме выполнить обязательства перед Казахстаном по строительству первой в республике атомной электростанции. Глава МИД подчеркнул, что российские компании остаются среди крупнейших инвесторов и торговых партнеров Казахстана, а также принимают активное участие в развитии энергетических проектов в государстве.

Министр добавил, что Москва приветствует решение, принятое в июне, о выборе Росатома лидером международного консорциума по строительству атомной станции. Лавров заверил казахстанских коллег в готовности России добросовестно реализовать все обязательства в этой сфере.

Ранее президенты России и Казахстана подтвердили намерение укреплять стратегическое партнерство и союзничество.

В поселке Улькен Алматинской области Казахстана начались инженерные изыскания для выбора площадки будущей атомной электростанции.

В 2024 году в Казахстане прошел референдум по строительству АЭС, большинство поддержали проект. Власти Казахстана в июне выбрали Росатом лидером консорциума благодаря оптимальному предложению.