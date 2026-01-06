Сальдо: ВСУ ударили по Центру детей и молодежи в Херсонской области

Tекст: Алексей Дегтярёв

Ночью ВСУ нанесли удар по Центру для талантливых детей и творческой молодежи на Арабатской стрелке, указал Сальдо, передает РИА «Новости».

Три ударных дрона с зарядами на сверхмалой высоте пытались залететь со стороны Азовского моря, два из них сбили с помощью ПВО, они не причинили вреда, один упал на территорию центра.

«Повреждены админздания и жилые коттеджи... К счастью, никто не пострадал», – заключил губернатор.

Напомним, подростка, получившего серьезные травмы при атаке ВСУ на кафе и гостиницу в поселке Хорлы, решили эвакуировать для лечения в Москву.

СК возбудил уголовное дело по теракту в Хорлах. Атака украинских боевиков унесла жизни 29 человек, включая двоих несовершеннолетних, не менее 60 человек пострадали.