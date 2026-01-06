После падения коммунизма Рождество вернулось в календарь – но традиция праздновать его уже была утрачена, и для многих, если не большинства из нас, сам смысл праздника остался неясен.6 комментариев
Сальдо: ВСУ ударили по Центру детей и молодежи в Херсонской области
Украинские военные ночью нанесли удар по Центру для талантливых детей и творческой молодежи в Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо.
Ночью ВСУ нанесли удар по Центру для талантливых детей и творческой молодежи на Арабатской стрелке, указал Сальдо, передает РИА «Новости».
Три ударных дрона с зарядами на сверхмалой высоте пытались залететь со стороны Азовского моря, два из них сбили с помощью ПВО, они не причинили вреда, один упал на территорию центра.
«Повреждены админздания и жилые коттеджи... К счастью, никто не пострадал», – заключил губернатор.
Напомним, подростка, получившего серьезные травмы при атаке ВСУ на кафе и гостиницу в поселке Хорлы, решили эвакуировать для лечения в Москву.
СК возбудил уголовное дело по теракту в Хорлах. Атака украинских боевиков унесла жизни 29 человек, включая двоих несовершеннолетних, не менее 60 человек пострадали.