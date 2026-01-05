Путин назвал победой возвращение паралимпийцам права выступать под флагом России

Tекст: Валерия Городецкая

«Отрадно, что сегодня наши паралимпийцы вновь выступают на крупнейших международных соревнованиях с национальной символикой, флагом и гимном. Считаю это нашей общей большой победой», – подчеркнул глава в телеграмме, которая размещена на сайте Кремля.

Путин также особо отметил значимую работу комитета, который, по его словам, выполняет важную социальную миссию, вовлекая тысячи людей с ограничениями по здоровью в спорт и помогая им раскрывать свои таланты. Президент подчеркнул, что грамотная и последовательная деятельность организации способствует высоким достижениям российских спортсменов на мировых и европейских чемпионатах, а также на летних и зимних Паралимпийских играх.

В декабре спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию российских паралимпийцев, оспаривавших недопуск на соревнования под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям с флагом и гимном.