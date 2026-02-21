Глава НАСА объяснил перенос старта миссии «Артемида II» на Луну

Tекст: Катерина Туманова

«Мы начнем подготовку, и это не будет касаться мартовского запуска. Я понимаю, что люди разочарованы таким развитием событий. Это разочарование больше всего ощущает команда НАСА, которая неустанно работала над подготовкой к этому великому начинанию», – написал он в большом посте в соцсети Х.

Айзекман пояснил, что данные, полученные за ночь, показали перебои в подаче гелия в промежуточной криогенной двигательной установке.

Гелиевые баллоны используются для продувки двигателей, а также для повышения давления в баках LH2 и LOX. Системы работали корректно, но вечером 20 февраля команда не смогла обеспечить подачу гелия в аппарат. Это произошло во время обычной операции по сбросу давления в системе.

«Мы наблюдали аналогичную неисправность на Artemis I. - Аппарат Artemis II находится в безопасной конфигурации, в нем используется наземная система ECS-продувки двигателей, а не бортовая система подачи гелия», – написал глава НАСА.

Он перечислил несколько версий неисправности и подчеркнул, что, какой бы ни была причина, исправить ее возможно в лаборатории на земле, но никак не в космосе. Поэтому специалисты приступят к очередному раунду проверок и тестирования, чтобы идея президента США о возвращении на Луну реализовала себя, а не перегорела на старте.

Айзекман пообещал на будущей неделе брифинг, на котором НАСА наметит дальнейший путь не только для «Артемиды II», но и для последующих миссий, чтобы убедиться, что НАСА «соответствует замыслу президента о возвращении на Луну и, на этот раз, о том, чтобы остаться».

