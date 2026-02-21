Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.5 комментариев
Глава НАСА объяснил перенос старта миссии «Артемида II» на Луну
Технические проблемы, выявленные накануне в работе корабля миссии Artemis II, не позволят НАСА воспользоваться мартовским окном и запустить его к Луне, сообщил глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Джаред Айзекман.
«Мы начнем подготовку, и это не будет касаться мартовского запуска. Я понимаю, что люди разочарованы таким развитием событий. Это разочарование больше всего ощущает команда НАСА, которая неустанно работала над подготовкой к этому великому начинанию», – написал он в большом посте в соцсети Х.
Айзекман пояснил, что данные, полученные за ночь, показали перебои в подаче гелия в промежуточной криогенной двигательной установке.
Гелиевые баллоны используются для продувки двигателей, а также для повышения давления в баках LH2 и LOX. Системы работали корректно, но вечером 20 февраля команда не смогла обеспечить подачу гелия в аппарат. Это произошло во время обычной операции по сбросу давления в системе.
«Мы наблюдали аналогичную неисправность на Artemis I. - Аппарат Artemis II находится в безопасной конфигурации, в нем используется наземная система ECS-продувки двигателей, а не бортовая система подачи гелия», – написал глава НАСА.
Он перечислил несколько версий неисправности и подчеркнул, что, какой бы ни была причина, исправить ее возможно в лаборатории на земле, но никак не в космосе. Поэтому специалисты приступят к очередному раунду проверок и тестирования, чтобы идея президента США о возвращении на Луну реализовала себя, а не перегорела на старте.
Айзекман пообещал на будущей неделе брифинг, на котором НАСА наметит дальнейший путь не только для «Артемиды II», но и для последующих миссий, чтобы убедиться, что НАСА «соответствует замыслу президента о возвращении на Луну и, на этот раз, о том, чтобы остаться».
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, НАСА анонсировало «самое дальнее в истории космическое путешествие». Полноценная высадка астронавтов на поверхность Луны в рамках программы Artemis III ожидается в 2027 году. Ученые JILA предложили разместить ультрастабильный лазер в ледяных кратерах Луны.