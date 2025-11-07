В Благовещенске уснувшего грабителя застала хозяйка дома

Tекст: Алексей Дегтярев

Местная жительница 1969 года рождения позвонила в полицию, когда вернулась домой после ночной смены, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Она сообщила, что увидела незнакомого мужчину в своей квартире. Злоумышленник проник в дом через окно, рассчитывая, что владельцев не будет длительное время. Он сложил в пакеты телевизор и бензопилу, однако решил перед уходом отдохнуть и заснул прямо на месте преступления.

Задержанным оказался 45-летний местный житель, который уже был судим за кражу и незаконный оборот наркотиков.

На него завели уголовное дело по статье о попытке кражи с незаконным проникновением. Сейчас ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

