Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.5 комментариев
Калужский аэропорт Грабцево вернулся к штатной работе
По сообщению представителя Росавиации, калужский аэропорт Грабцево вернулся к штатной работе, временные ограничения полетов сняты.
«Аэропорт Калуги (Грабцево): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», – написал он в Telegram-канале.
В Росавиации добавили, что в период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет.
Напомним, ранее в аэропорту Калуги ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за семь часов в воскресенье сбили 253 украинских беспилотника над территорией России. При этом за три вечерних часа воскресенья был уничтожен 41 украинский дрон самолетного типа над восемью регионами России.