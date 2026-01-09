Демократия – это, в первую очередь, про реальную власть народа, про его волю, воплощаемую в политике государства. А уж то, какие институциональные формы принимает демократия в том или ином государстве, дело третье.3 комментария
Посольство России осудило отмену концертов Захаровой во Флоренции
Выступления российской балерины Светланы Захаровой, запланированные на конец января во Флоренции, отменили после обращения посольства Украины, что вызвало резкую реакцию российских дипломатов.
Посольство России в Италии прокомментировало отмену двух выступлений балерины Светланы Захаровой во Флоренции, назвав это решение проявлением русофобии, передает РИА «Новости».
В заявлении посольства отмечается: «В очередной раз мы являемся свидетелями ограничения культурного суверенитета Италии преступным террористическим режимом Зеленского... Можно лишь «поздравить» Италию и колыбель Возрождения Флоренцию с очередным «достижением», а точнее – дальнейшим погружением в мутные воды русофобии».
Согласно сообщению, театр Teatro del Maggio Musicale во Флоренции отменил запланированные на 20 и 21 января выступления Захаровой после обращения посольства Украины в Италии.
Захарова должна была представить авторский проект «Па-де-де на пальцах и для пальцев» вместе с супругом, скрипачом Вадимом Репиным.
Российское посольство также связало случившееся с давлением Еврокомиссии, отметив, что финансирование театра может быть «перекрыто» из-за участия российских артистов. Аналогичные случаи уже происходили в Италии: в июле прошлого года был отменен концерт дирижера Валерия Гергиева в Королевском дворце Казерты после протестов антироссийских активистов и представителей украинских организаций.
Издание Nazione уточняет, что инициатором отмены выступлений Захаровой стало посольство Украины в Италии, которое направило соответствующие письма в адрес властей Флоренции и руководства театра в декабре 2025 года. Министр культуры Италии Алессандро Джули поддержал в свое время аналогичную отмену концерта Гергиева.