Театр во Флоренции отменил выступление балерины Захаровой

Tекст: Елизавета Шишкова

Музыкальный театр Teatro del Maggio Musicale во Флоренции объявил об отмене двух выступлений российской балерины Светланы Захаровой, передает РИА «Новости». В афише были заявлены балеты 20 и 21 января 2026 года, где Захарова собиралась выступить с авторским проектом вместе с супругом, скрипачом Вадимом Репиным.

В официальном сообщении театра говорится: «Музыкальный театр «Маджо» сообщает, что балет со Светланой Захаровой и Вадимом Репиным, запланированный на 20 и 21 января 2026 года, в связи с сохранением международной напряженности, создающей атмосферу, которая может поставить под угрозу успех спектакля, временно отложен».

Решение о переносе спектакля последовало после обращения посольства Украины в Италии, как уточняет газета Nazione. В письмах, направленных властям Флоренции и руководству театра, украинская сторона призывала отменить выступления российских артистов.

Театр предложил всем зрителям, купившим билеты, оформить возврат.

Ранее балетный спектакль «Modanse» с участием Светланы Захаровой отменили в Южной Корее после критики со стороны Украины. Посольство России в Южной Корее назвало кампанию ЕС и Украины по отмене выступления Захаровой политизированным мракобесием.

Напомним, Светлана Захарова была назначена исполняющей обязанности ректора Московской государственной академии хореографии.