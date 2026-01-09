Демократия – это, в первую очередь, про реальную власть народа, про его волю, воплощаемую в политике государства. А уж то, какие институциональные формы принимает демократия в том или ином государстве, дело третье.0 комментариев
Театр во Флоренции отменил выступление балерины Захаровой
Во Флоренции отменили запланированные на январь выступления балерины Светланы Захаровой и скрипача Вадима Репина после обращения посольства Украины в Италии.
Музыкальный театр Teatro del Maggio Musicale во Флоренции объявил об отмене двух выступлений российской балерины Светланы Захаровой, передает РИА «Новости». В афише были заявлены балеты 20 и 21 января 2026 года, где Захарова собиралась выступить с авторским проектом вместе с супругом, скрипачом Вадимом Репиным.
В официальном сообщении театра говорится: «Музыкальный театр «Маджо» сообщает, что балет со Светланой Захаровой и Вадимом Репиным, запланированный на 20 и 21 января 2026 года, в связи с сохранением международной напряженности, создающей атмосферу, которая может поставить под угрозу успех спектакля, временно отложен».
Решение о переносе спектакля последовало после обращения посольства Украины в Италии, как уточняет газета Nazione. В письмах, направленных властям Флоренции и руководству театра, украинская сторона призывала отменить выступления российских артистов.
Театр предложил всем зрителям, купившим билеты, оформить возврат.
Ранее балетный спектакль «Modanse» с участием Светланы Захаровой отменили в Южной Корее после критики со стороны Украины. Посольство России в Южной Корее назвало кампанию ЕС и Украины по отмене выступления Захаровой политизированным мракобесием.
Напомним, Светлана Захарова была назначена исполняющей обязанности ректора Московской государственной академии хореографии.