Для всех было бы лучше, если бы Европа оставалась территорией мира. Жила бы себе на исторической пенсии, под чужим ядерным зонтиком – неважно, США или России. Россия с ее ресурсами переживет вооруженный конфликт. А вот Европа, вновь превратившаяся в зону войны, окончательно станет экономически бесперспективной территорией.0 комментариев
Российское посольство сочло мракобесием усилия Киева по отмене гастролей Захаровой
Российское посольство назвало мракобесием усилия Киева по отмене гастролей Захаровой в Сеуле
Посольство России в Южной Корее назвало политизированным мракобесием кампанию ЕС и Украины по отмене выступления примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой в Сеуле.
В дипведомстве подчеркнули, что подобному политизированному обскурантизму, получившему широкое распространение во многих странах Запада, не должно быть места в современном мире, передает ТАСС.
Посольство отметило, что культурное сотрудничество между странами не должно быть «заложником политических игр».
Дипломаты выразили искреннее сочувствие зрителям в Южной Корее, ожидавших выступления всемирно известных представителей русской балетной школы.
Информацией о причинах отмены выступления Захаровой в посольстве не располагают, за исключением ранее опубликованной организаторами. В посольстве указали, что проект реализовывался частной компанией и Сеульским центром искусств без участия государственных структур.
Напомним, в Сеуле отменено выступление примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой. По данным южнокорейских СМИ, выступление отменено из-за критики со стороны Украины.