Российское посольство сочло мракобесием усилия Киева по отмене гастролей Захаровой

Российское посольство назвало мракобесием усилия Киева по отмене гастролей Захаровой в Сеуле

Tекст: Елизавета Шишкова

В дипведомстве подчеркнули, что подобному политизированному обскурантизму, получившему широкое распространение во многих странах Запада, не должно быть места в современном мире, передает ТАСС.

Посольство отметило, что культурное сотрудничество между странами не должно быть «заложником политических игр».

Дипломаты выразили искреннее сочувствие зрителям в Южной Корее, ожидавших выступления всемирно известных представителей русской балетной школы.

Информацией о причинах отмены выступления Захаровой в посольстве не располагают, за исключением ранее опубликованной организаторами. В посольстве указали, что проект реализовывался частной компанией и Сеульским центром искусств без участия государственных структур.

Напомним, в Сеуле отменено выступление примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой. По данным южнокорейских СМИ, выступление отменено из-за критики со стороны Украины.