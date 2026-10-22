  • Новость часаРоссийские войска освободили запорожскую Мировку
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Москву обвинили в инспирировании бунта в еще одной стране Европы
    Военный эксперт раскрыл тактику ударов по Южному мосту в Киеве
    Путин наградил телеведущих Малышеву и Андрееву орденами
    Власти Германии испугались французских беспорядков
    Названы цели массированного удара по Киеву
    Путин назначил Силуанова вице-премьером
    ЕС озадачился выбором представителя для переговоров с Россией
    Россия и Украина обменялись телами погибших военных на территории Белоруссии
    Суд в Москве отклонил жалобу Euroclear на взыскание 200 млрд евро
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как горстка бойцов спасла сотни тысяч людей в Ленинграде

    22 октября 1942 года немцы попытались высадить десант на остров Сухо в Ладожском озере. Успех означал бы огромные потери для мирного населения блокированного Ленинграда. Но на пути захватчиков встали корабли и батарея Ладожской военной флотилии.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

    Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

    12 комментариев
    22 октября 2026, 10:03 • Новости дня

    Смертность в автомобильных авариях на МКАД сократилась на треть

    Число погибших в ДТП на Московской кольцевой автодороге снизилось на треть

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что за первые девять месяцев 2026 года количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на МКАД уменьшилось на треть по сравнению с прошлым годом.

    В январе – сентябре на одной из самых загруженных столичных магистралей произошло 460 аварий, что на 3,2% меньше аналогичного показателя прошлого года, сообщает Агентство «Москва».

    «За девять месяцев 2026 года число погибших в ДТП на МКАД снизилось на треть. Для сокращения аварийности на одной из самых загруженных магистралей города ЦОДД совместно с Госавтоинспекцией ведет комплексную работу: совершенствуем схемы движения, развиваем систему фотовидеофиксации и видеоаналитики, круглосуточно следим за дорожной обстановкой и оперативно направляем дорожный патруль на места происшествий», – заявил Ликсутов.

    Достичь таких результатов позволило содействие Госавтоинспекции. Дорожный патруль более 13,5 тыс. раз помог водителям на МКАД, оформляя европротоколы и помогая освободить проезжую часть во избежание вторичных инцидентов. С 2023 года страховым компаниям передали более 3,2 тыс. видеозаписей аварий.

    Кроме того, на кольцевой автодороге установили свыше 200 комплексов фотовидеофиксации, способных распознавать 67 видов нарушений правил дорожного движения. Установка камер способствует снижению аварийности на участках до 30%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее водителя насмерть сбили в Лефортовском тоннеле после дорожно-транспортного происшествия.

    Грузовик сбил девушку на самокате на Малой Дмитровке в Москве.

    22 октября 2026, 08:41 • Новости дня
    Москва отразила крупнейшую атаку беспилотников
    Москва отразила крупнейшую атаку беспилотников
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Попытка атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на российскую столицу минувшей ночью стала одной из самых масштабных с начала 2026 года.

    Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных мэра Москвы Сергея Собянина.

    По его словам, с вечера 21 октября в сторону Московского региона летели 630 беспилотников. Большая часть из них была уничтожена силами ПВО на дальних рубежах, 163 аппарата нейтрализовали на подлете к столице.

    Мэр сообщил, что в результате инцидента два человека в районе Вороново пострадали, им оказывается медицинская помощь.

    Ночью сообщалось, что силы ПВО уничтожили 56 летевших на Москву беспилотников.

    При атаке дронов ВСУ в столице пострадали два человека.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 04:31 • Новости дня
    Собянин сообщил о двух пострадавших в результате атаки БПЛА в ТиНАО

    Собянин сообщил о нейтрализации 163 беспилотников на подлете к Москве

    Собянин сообщил о двух пострадавших в результате атаки БПЛА в ТиНАО
    @ Минздрав Московской области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Два человека в районе Вороново ТиНАО пострадали в результате атаки БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «В период с 20.30 21 октября до 04.00 утра 22 октября в сторону Московского региона летели 630 БПЛА. Большая часть из них уничтожена силами ПВО на дальних рубежах», – сообщил мэр в «Максе».

    По его словам, 163 беспилотника были нейтрализованы на подлете к Москве. В районе Вороново Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) пострадали два человека, им оказывают необходимую помощь.

    На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг сообщалось, что силы ПВО уничтожили 56 летевших на Москву беспилотников.

    Российские системы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат над территорией Ленинградской области.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 10:07 • Новости дня
    Задержанная за убийство знакомого в Москве оказалась вебкам-моделью

    Tекст: Дарья Григоренко

    Девушка, задержанная по подозрению в убийстве молодого человека в центре Москвы, работала вебкам-моделью, сообщили СМИ.

    Задержанная по подозрению в убийстве своего знакомого в центре Москвы оказалась вебкам-моделью, передает «Московский комсомолец».

    В социальных сетях девушки обнаружено множество роликов откровенного содержания, а также приглашения на закрытые вечеринки для других девушек. Отмечается, что и подозреваемая, и 22-летний погибший приехали из Ямало-Ненецкого автономного округа.

    Девушка постоянно проживала в столице, а молодой человек работал в газовой компании и бывал в Москве наездами. У него остались непогашенные микрокредиты.

    Убийство произошло ночью после ссоры в квартире на Нижегородской улице, после чего подозреваемая сама вызвала правоохранительные органы. Главное следственное управление СК по Москве возбудило уголовное дело.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг правоохранительные органы задержали подозреваемую в убийстве бывшего парня в Москве.

    В начале месяца стал известен возможный мотив убийства предпринимательницы и ее дочери.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 03:00 • Новости дня
    ПВО уничтожила 56 летевших на Москву беспилотников
    ПВО уничтожила 56 летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские системы противовоздушной обороны сбили 56 беспилотных летательных аппаратов, летевших по направлению к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены пять БПЛА, летевших на Москву», – сообщил Собянин в «Максе».

    Позже он опубликовал несколько сообщений о том, что военные сбили еще 20, 21 и десять беспилотников соответственно.

    В настоящее время специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях Собянин сообщил, что за сутки в сторону Московского региона летело 512 БПЛА.

    Неделю назад попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из крупнейших за два года.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 18:04 • Новости дня
    Поликлинику в центре Москвы эвакуировали из-за угрозы пожара

    Tекст: Валерия Городецкая

    Из здания поликлиники в центре Москвы начали эвакуировать посетителей и персонал из-за сообщения о возможном возгорании.

    В здании поликлиники на улице Зацепа началась эвакуация из-за информации о возможном пожаре, передает ТАСС. «Пожарные выехали на сообщение о возгорании в здании поликлиники на улице Зацепа. Проводится эвакуация», – сообщили агентству в оперативных службах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пожар на столичной электроподстанции стал причиной эвакуации около 80 человек.

    Летом возгорание охватило торговый центр на юго-западе Москвы.

    В июле в столице завершилась эвакуация торгового центра «Павелецкая Плаза».

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 17:50 • Новости дня
    Здания и общежитие Московского института культуры в Москве эвакуировали

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вся территория Московского государственного института культуры, включая учебные корпуса и общежитие, была полностью эвакуирована.

    Общежитие и все корпуса Московского государственного института культуры (МГИК) подверглись полной эвакуации, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу образовательного учреждения.

    «Эвакуировали не только общежитие, но и все корпуса и здания – всю территорию МГИК», – заявил собеседник агентства.

    Он добавил, что причины проведения эвакуации в настоящий момент не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в московском общежитии РГСУ сработала пожарная сигнализация.

    Пожар на электроподстанции стал причиной эвакуации около 80 человек в Москве.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 21:16 • Новости дня
    Климатолог предрек аномально теплую и снежную зиму в Москве

    Климатолог Клименко: Предстоящая зима в Москве будет теплой и снежной

    Климатолог предрек аномально теплую и снежную зиму в Москве
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Ученый-климатолог, академик РАН Владимир Клименко заявил, что предстоящая зима в Москве окажется на 1,5–2,5 градуса теплее климатической нормы и принесет на четверть больше снега.

    По его словам, предстоящая зима может войти в пятерку или десятку самых теплых за 250 лет наблюдений. В декабре средняя температура ожидается на уровне одного-двух градусов мороза, часто будет идти снег с дождем, заявил специалист в беседе с изданием «Аргументы и факты».

    «То есть настоящая зима придет только как минимум в январе», – отметил Клименко.

    По его прогнозу, январь будет на два-три градуса теплее нормы, а февраль – на один градус. В эти месяцы ожидаются редкие сильные снегопады и метели. Ученый добавил, что прошлая зима соответствовала норме, однако после десяти очень теплых зим могла показаться москвичам холодной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в столице зафиксировали первые за осень заморозки.

    Синоптики спрогнозировали более теплую зиму в Центральной России.

    В понедельник скандинавский антициклон принес в Москву аномально высокое давление.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 15:44 • Новости дня
    Синоптики допустили заморозки до минус пяти градусов в Московском регионе

    Гидрометцентр: В Московском регионе ожидаются заморозки до минус пяти градусов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ночь на четверг в Московском регионе ожидаются заморозки, температура на востоке области может опуститься до минус пяти градусов, сообщили в Гидрометцентре.

    Предстоящей ночью местами в Подмосковье и столице ожидается переменная облачность без осадков, передает ТАСС. В связи с этим температура воздуха может значительно снизиться.

    «Предстоящей ночью температура воздуха в Москве составит от нуля до двух градусов тепла, по области – от минус двух до плюс трех градусов, на востоке региона – до минус пяти градусов», – сообщил агентству представитель Гидрометцентра.

    Днем в четверг в столице воздух прогреется до 11–13 градусов, по области – от 8 до 13 градусов тепла. При этом местами возможен небольшой дождь.

    Минувшей ночью самая низкая температура в регионе была зафиксирована в поселке Черусти на востоке Подмосковья, где столбики термометров опустились до минус 3,9 градуса. В Москве на метеостанции ВДНХ температура составила 0,9 градуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Москве зафиксировали первые за осень заморозки. В понедельник скандинавский антициклон принес в столицу аномально высокое давление.

    В субботу синоптики назвали сроки замены летней резины на зимнюю в Московском регионе.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 17:15 • Новости дня
    Московского подростка отдали под суд за поджог квартиры по указке мошенников

    СК: В Москве подросток предстанет перед судом за поджог квартиры и кражу ружья

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего подростка, обвиняемого в краже ценностей и поджоге квартиры по указанию телефонных мошенников.

    «Завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего местного жителя. Он обвиняется в покушении на кражу, хищении огнестрельного оружия и боеприпасов, а также умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества путем поджога», – сообщили РИА «Новости» в СК России.

    Следствие установило, что 28 января 2026 года подросток по указанию мошенников пришел в квартиру на проезде Шокальского. Дверь открыла несовершеннолетняя дочь хозяина, которую обманули звонившие, представившиеся сотрудниками госорганов.

    В квартире юноша вскрыл сейф, забрал 20 тыс. рублей, золотой перстень, охотничье ружье и боеприпасы. Часть патронов он положил в микроволновку и включил ее, что привело к пожару. Ущерб составил более 7,1 млн рублей, никто не пострадал.

    Подростка задержали на выходе из дома, похищенное изъяли. Уголовное дело направлено в суд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце обманутый мошенниками подросток попытался сжечь отдел полиции в Ростове-на-Дону.

    Летом школьник по указке аферистов поджег АЗС в Московской области.

    В июне студент объяснил поджог офисов банков инструкциями мошенников.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 16:00 • Новости дня
    Завершен капитальный ремонт фасадов исторических зданий МГУ

    Хуснуллин: В центре Москвы завершили капремонт фасадов нескольких зданий МГУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил о полном завершении капитального ремонта фасадов нескольких исторических зданий Московского государственного университета в центре столицы.

    «Капитальный ремонт внешнего контура полностью завершен», – заявил Хуснуллин. По его словам, специалисты отреставрировали фасады, цоколи и входные группы Зоологического музея, факультетов психологии и искусств, а также Института стран Азии и Африки. Об этом сообщается на сайте правительства России.

    Общая площадь отремонтированных фасадов на Моховой и Большой Никитской улицах превысила 15 тыс. квадратных метров. В расположенном по соседству здании факультета журналистики МГУ приступили к отделке внутренних помещений.

    Кроме того, продолжается капремонт главного здания МГУ на Воробьевых горах. Специалисты уже завершили работы на седьмом, 12-м и 22-м этажах, где расположены геологический, географический и механико-математический факультеты. В настоящее время активно ремонтируются девятый, десятый, 21-й и 23-й этажи.

    Ранее сообщалось, что проектная стоимость масштабной реконструкции и реставрации Шуховской башни в Москве составляет 700 млн рублей.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 12:57 • Новости дня
    В МГУ начали экстренную вакцинацию из-за случая кори

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В МГУ имени Ломоносова проводится экстренная вакцинация против кори после того, как заболевание выявили у одного из студентов, сообщило управление Роспотребнадзора по Москве.

    «Экстренную вакцинацию проводит ГБУЗ «Городская поликлиника № 209 Департамента здравоохранения Москвы» совместно с Университетской поликлиникой МГУ», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

    Специалисты определили круг контактных лиц. Со студентами и сотрудниками вуза ведется разъяснительная профилактическая работа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца глава Минздрава США выразил готовность помочь Нью-Йорку в борьбе со вспышкой заболевания. Роспотребнадзор предложил США помощь в борьбе с инфекциями. Власти штата Нью-Йорк ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки кори.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 03:50 • Новости дня
    Евраев сообщил о приостановке движения на выезде из Ярославля в сторону Москвы

    Tекст: Антон Антонов

    Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы временно перекрыли, в регионе объявлена ракетная опасность, сообщил глава Ярославской области Михаил Евраев.

    «В Ярославской области объявлена ракетная опасность», – сообщил губернатор в «Максе».

    В целях обеспечения безопасности движение транспорта перекрыто на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

    Глава региона призвал жителей воздержаться от поездок в указанном направлении и выбирать маршруты в объезд этого участка. Он добавил, что подразделения Минобороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности, и призвал ждать отбоя сигнала «Ракетная опасность».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские системы противовоздушной обороны сбили 56 беспилотных летательных аппаратов, летевших по направлению к Москве.

    В результате атаки беспилотников в Липецке пострадал мужчина, повреждено здание поликлиники.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 08:34 • Новости дня
    В Москве задержали подозреваемую в убийстве бывшего парня

    В Москве задержали девушку по подозрению в убийстве бывшего молодого человека

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В центре Москвы задержали девушку по подозрению в убийстве бывшего молодого человека, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.

    В четверг в квартире жилого дома на Нижегородской улице было обнаружено тело мужчины с ножевым ранением. По данному факту возбудили уголовное дело об убийстве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

    «По подозрению в совершении указанного преступления задержана бывшая девушка потерпевшего. В ближайшее время она будет доставлена в подразделение ведомства для проведения следственных действий», – добавили там.

    В настоящее время следователи и криминалисты продолжают работу на месте преступления.

    В июне следствие задержало новых фигурантов дела об убийстве в Москве. В апреле суд арестовал обвиняемого в убийстве женщины в офисе на западе Москвы.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 07:37 • Новости дня
    Пациентка отсудила у клиники 40 тыс. рублей за рассказ о лечении в соцсети

    Пациентка отсудила у столичной клиники 40 тыс. рублей за публикацию ее фото

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Московский суд взыскал с медицинского центра 40 тыс. рублей в пользу пациентки, которая требовала 8 млн рублей за публикацию ее фотографий и диагноза в социальной сети без ее согласия.

    Суд удовлетворил иск частично, признав, что медучреждение не получило от женщины отдельного согласия на обработку и распространение персональных данных, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

    Пациентка подала в суд после того, как узнала, что клиника выложила в соцсеть разбор ее операции на лице с использованием фотографий до и после, а также с рассказом о диагнозе и методах лечения. Она посчитала, что ее выставили в неприглядном виде, и потребовала 5 млн рублей с больницы и 3 млн рублей с лечащего врача.

    В результате с медучреждения взыскали 40 тыс. рублей компенсации, а также обязали оплатить госпошлину и нотариальные расходы на сумму менее 20 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Благовещенске начали проверку после гибели пациентки частной клиники. Кроме того, актер Сергей Безруков потребовал компенсацию в 500 тыс. рублей за продажу масок с его лицом. Также была пресечена работа Telegram-бота по распространению персональных данных россиян.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 07:26 • Новости дня
    Мошенники придумали схему кражи денег с Пушкинской карты

    Мошенниеи начали похищать деньги у молодежи с Пушкинской карты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Эксперты московского проекта «Перезвони сам» предупредили о новой мошеннической схеме, с помощью которой злоумышленники похищают средства со счетов держателей Пушкинской карты.

    Злоумышленники находят подростков в соцсетях и мессенджерах, предлагая им быстро обналичить деньги с Пушкинской карты. Получив данные карты и код из смс, преступники списывают все средства и исчезают, сайт мэра и правительства Москвы.

    Свои аккаунты аферисты сразу удаляют или блокируют для усложнения поисков. На украденные деньги они покупают билеты для перепродажи либо проводят фиктивные платежи через подставные организации.

    Специалисты напомнили, что любые предложения вывести или конвертировать деньги с Пушкинской карты являются обманом. Средства выделяются из федерального бюджета исключительно для оплаты именных билетов в официально зарегистрированные театры, музеи и кинотеатры, передавать которые третьим лицам запрещено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник компания «Россети» предупредила о появлении аферистов под видом энергетиков. Тем временем МВД сообщило о многоступенчатых схемах обмана детей мошенниками. Также злоумышленники придумали способ обмана россиян с визовыми центрами.

    Комментарии (0)
    Главное
    Украинская ПВО пропустила все российские ракеты за ночь
    Макрон назвал глупыми заявления Трампа о беспорядках во Франции
    Лондон осмыслил отказ США защищать Европу в Арктике
    Итальянский генерал сделал ставку на голоса мужчин и бросил вызов Мелони
    Россия отказалась возобновлять авиасообщение с Черногорией
    Журналиста грузинской газеты обвинили в предательстве родины
    Уязвимость в PHP привела к массовому отключению сайтов по всему миру

    Россия готова помочь Америке не только с дизелем

    Пока готовится к отправке первый танкер с российским дизелем в США – это ожидается на днях, – Россия налаживает с Америкой новые контракты на поставку еще и своих удобрений. Проблем с их продажей у России тоже нет. Зато американские фермеры страдают как от удорожания дизеля, так и от нехватки удобрений. Россия готова помочь по всем фронтам. Подробности

    Перейти в раздел

    Путин заставил США смириться с интересами России на Украине

    Конфликт на Украине постепенно движется к своему завершению – так оценил результаты прошедшей в среду в Санкт-Петербурге встречи Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом помощник президента России Юрий Ушаков. Как считают эксперты, прошедший диалог показал: Москва укрепила свои позиции, а Вашингтон перестал говорить языком ультиматумов. В повестку добавились и вопросы торговли – поставок дизеля и удобрений в США. Что изменило позицию Белого дома и какие возможности это открывает для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Новая лунная гонка приняла ядерный характер

    Заявление гендиректора Росатома Алексея Лихачева подтверждает масштабные планы: Россия намерена развернуть ядерную установку на Луне к середине 2030-х годов. Что это будет за реактор? На каких технологиях построен? Какие возможности даст для освоения Луны? И зачем нам вообще Луна? Подробности

    Перейти в раздел

    Москву обвинили в инспирировании бунта в еще одной стране Европы

    Албанию, как Францию, охватили протесты молодежи, переросшие в поджоги и погромы. Премьер-министр Эди Рама, чью резиденцию и партийный штаб тоже сожгли, обвинил в происходящем Россию и Иран, «которые не хотят, чтобы страна вошла в ЕС». Однако причины того, что называют «революцией фламинго», явно иные. Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

      Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

    • «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

      Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

    • По чьему приказу разносят Францию

      Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации