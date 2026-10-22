Смертность в автомобильных авариях на МКАД сократилась на треть

Число погибших в ДТП на Московской кольцевой автодороге снизилось на треть

Tекст: Дмитрий Зубарев

В январе – сентябре на одной из самых загруженных столичных магистралей произошло 460 аварий, что на 3,2% меньше аналогичного показателя прошлого года, сообщает Агентство «Москва».

«За девять месяцев 2026 года число погибших в ДТП на МКАД снизилось на треть. Для сокращения аварийности на одной из самых загруженных магистралей города ЦОДД совместно с Госавтоинспекцией ведет комплексную работу: совершенствуем схемы движения, развиваем систему фотовидеофиксации и видеоаналитики, круглосуточно следим за дорожной обстановкой и оперативно направляем дорожный патруль на места происшествий», – заявил Ликсутов.

Достичь таких результатов позволило содействие Госавтоинспекции. Дорожный патруль более 13,5 тыс. раз помог водителям на МКАД, оформляя европротоколы и помогая освободить проезжую часть во избежание вторичных инцидентов. С 2023 года страховым компаниям передали более 3,2 тыс. видеозаписей аварий.

Кроме того, на кольцевой автодороге установили свыше 200 комплексов фотовидеофиксации, способных распознавать 67 видов нарушений правил дорожного движения. Установка камер способствует снижению аварийности на участках до 30%.

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