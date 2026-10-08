Глава Минздрава США предложил Нью-Йорку помощь в борьбе со вспышкой кори

Reuters: Минздрав США предложил Нью-Йорку помощь в борьбе со вспышкой кори

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди предложил губернатору штата Нью-Йорк Кэти Хокул поддержку федерального правительства в рамках мер по борьбе со вспышкой кори, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

В начале недели Хокул ввела в Нью-Йорке режим чрезвычайной ситуации для сдерживания инфекции и расширения доступа к вакцине. За год в штате выявили 108 случаев заболевания. Тем временем Пенсильвания отказалась обращаться за помощью к Центрам по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США после того, как Кеннеди подверг сомнению данные штатов о вызванных корью смертях.

По данным ЦКПЗ, число подтвержденных случаев кори в Соединенных Штатах в 2026 году достигло 3887, что стало самым высоким показателем с 1991 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду число заболевших корью в Соединенных Штатах достигло максимума за последние 35 лет. Во вторник Роспотребнадзор предложил Вашингтону помощь в борьбе с инфекциями. Власти Нью-Йорка ввели режим чрезвычайной ситуации на фоне вспышки заболевания.