Госдума приняла закон о бюджете Соцфонда России на 2027–2029 годы

Tекст: Алексей Дегтярёв

Бюджет фонда на 2027 год утвержден с доходами в размере 19,9 трлн рублей и расходами около 19,88 трлн рублей, передает РИА «Новости».

В 2028 году доходы ожидаются на уровне 21,21 трлн рублей, а в 2029 году – 22,51 трлн рублей. Расходы составят 20,91 трлн рублей и 22,16 трлн рублей соответственно.

Профицит бюджета Соцфонда в 2027 году оценивается примерно в 31 млрд рублей, в 2028 году он увеличится до 297 млрд рублей, а в 2029 году достигнет 356 млрд рублей.

Страховые пенсии в 2027 году будут проиндексированы дважды: с 1 февраля на 6,8% с учетом уровня инфляции за 2026 год, а с 1 апреля страховая часть пенсии возрастет еще на 3,3%. К концу 2027 года средний размер пенсии по старости составит около 29,9 тыс. рублей.

Кроме того, в 2027 году запланировано увеличение максимальных сумм пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также ежемесячных пособий по уходу за ребенком. Всего на эти выплаты планируется направить 1,6 трлн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник председатель Соцфонда Сергей Чирков сообщил о планах обеспечить различными видами пенсий 43 млн жителей страны в 2027 году.

В середине месяца Соцфонд проинформировал об увеличении фиксированной выплаты к страховой пенсии пожилым людям от 80 лет и инвалидам первой группы до 20,5 тыс. рублей.

В прошлом месяце Чирков заявил об увеличении среднего размера страховой пенсии по старости для неработающих граждан в 2027 году почти на 2,5 тыс. рублей.