Рэпер Macan прибыл на сборный пункт военкомата

Tекст: Алексей Дегтярев

Артист прибыл в сборный пункт и уже должен был уехать на службу, сказал Косолапов-старший ТАСС.

Говоря о слухах про то, что рэпер якобы будет служить в отряде спецназа «Витязь», отец артиста пояснил, что не уверен в этом.

В октябре Косолапов заявил, что отправится на срочную военную службу в конце ноября.

До этого актер и рэпер Глеб Калюжный появился у призывного пункта с выбритой головой на черном Gelandewagen в сопровождении родственников.